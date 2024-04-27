27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда из Парижа практически обеспечила себе чемпионский титул и уже точно не потеряет его.

В настоящий момент парижане имеют в своем активе 69 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

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Парижский коллектив смог 73 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции разгромила «Лорьян» (4:1) и «Лион» (4:1), а до этого сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

Перед этим же столичная команда переиграла «Марсель» (2:0) и «Монпелье» (6:2).

Календарь и таблица Лиги 1

Также «ПСЖ» успел пробиться в финал Кубка Франции, где сыграет с «Лионом», и в полуфинал Лиги чемпионов, где его ждет встреча с «Боруссией».

Не сыграют: в лазарете команды продолжают находиться Рико, Лейвен Курзава и Преснел Кимпембе.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике проводят отличный сезон и могут завоевать требл.

Чемпионат «ПСЖ» уже не отпустит, а вот за Кубок и Лигу чемпионов еще нужно побороться и сделать это будет не так просто.

Летом все ожидают развязки с будущим нападающим Килиана Мбаппе, который, скорее всего, переберется в «Реал».

«Гавр»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.

Коллектив из Гавра сейчас имеет в своем активе только 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

«Небесные» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «темно-синие» в прошлых матчах уступили «Мецу» (0:1) и «Нанту» (0:1), но сыграли вничью с «Лансом» (1:1).

До этого же «Гавр» проиграл «Монпелье» (0:2) и «Клермону» (1:2).

Только перед этим подопечные Луки Эльснера смогли переиграть «Тулузу» (1:0).

Не сыграют: не выйдет на поле в этой игре травмированный Энди Логбо.

Состояние команды: сейчас команда, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, борется за выживание.

Удачным для «Гавра» этот сезон можно будет назвать только в том случае, если он сохранит прописку в элите. Это дебютное выступление команды в сильнейшей лиге страны за долгое время.

Статистика для ставок

«ПСЖ» крупно выиграл 3 последних матча во всех турнирах

«Гавр»выиграл только 1 из последних 13 матчей

«ПСЖ» выиграл у «Гавра» 8 последних очных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Гавра» — в 9.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее соперника и пока официально не обеспечил себе чемпионство, то будет стараться побеждать. В этой игре парижане должны уверенно брать три очка.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 1.95.

Прогноз: «ПСЖ» в последнее время много забивает, но при этом и пропускает, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.95.