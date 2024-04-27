ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004 ЦСКА — «Спартак»Полные нули. ЦСКА и «Спартак» не наиграли на победу, сделав подарок конкурентам Ламин ЯмальСила «Ла Масии». Годами «Барса» игнорировала свою академию, но все изменилось
    Все новости спорта

    «ПСЖ» и «Гавр» забьют друг другу

    «ПСЖ» — «Гавр». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 27 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 27 Апреля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: команда из Парижа практически обеспечила себе чемпионский титул и уже точно не потеряет его.

    В настоящий момент парижане имеют в своем активе 69 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    ПСЖ — Гавр: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.355.509.50Бонус$9500
    •

    Парижский коллектив смог 73 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции разгромила «Лорьян» (4:1) и «Лион» (4:1), а до этого сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

    Перед этим же столичная команда переиграла «Марсель» (2:0) и «Монпелье» (6:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Также «ПСЖ» успел пробиться в финал Кубка Франции, где сыграет с «Лионом», и в полуфинал Лиги чемпионов, где его ждет встреча с «Боруссией».

    Не сыграют: в лазарете команды продолжают находиться Рико, Лейвен Курзава и Преснел Кимпембе.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике проводят отличный сезон и могут завоевать требл.

    Чемпионат «ПСЖ» уже не отпустит, а вот за Кубок и Лигу чемпионов еще нужно побороться и сделать это будет не так просто.

    Летом все ожидают развязки с будущим нападающим Килиана Мбаппе, который, скорее всего, переберется в «Реал».

    «Гавр»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.

    Коллектив из Гавра сейчас имеет в своем активе только 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

  • Кака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру
  • Выбираем бывших звездных игроков, которых мы больше всего хотели бы видеть вернувшимися в строй прямо сейчас
  • 23/04/2024

    • «Небесные» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «темно-синие» в прошлых матчах уступили «Мецу» (0:1) и «Нанту» (0:1), но сыграли вничью с «Лансом» (1:1).

    До этого же «Гавр» проиграл «Монпелье» (0:2) и «Клермону» (1:2).

    Только перед этим подопечные Луки Эльснера смогли переиграть «Тулузу» (1:0).

    Не сыграют: не выйдет на поле в этой игре травмированный Энди Логбо.

    Состояние команды: сейчас команда, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, борется за выживание.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Удачным для «Гавра» этот сезон можно будет назвать только в том случае, если он сохранит прописку в элите. Это дебютное выступление команды в сильнейшей лиге страны за долгое время.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» крупно выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • «Гавр»выиграл только 1 из последних 13 матчей

    • «ПСЖ» выиграл у «Гавра» 8 последних очных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Гавра» — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

    Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее соперника и пока официально не обеспечил себе чемпионство, то будет стараться побеждать. В этой игре парижане должны уверенно брать три очка.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 1.95.

    Прогноз: «ПСЖ» в последнее время много забивает, но при этом и пропускает, поэтому поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Бейлек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истаравшан — ЦСКА Памир Душанбе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шевченко — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Навоне — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Герта — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Венеция — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бохум — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Андорра — Расинг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Гавр» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» и «Гавр» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры