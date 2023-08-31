5 самых ярких побед «Корейского зомби»

26 августа 2023 года Чон Чхан Сон после поражения от Макса Холлоуэя объявил о завершении карьеры

1. «Корейский зомби» против Марка Хоминика

Бой Чон Чхана против Марка Хоминика состоялся в декабре 2011 года. Для «Корейского зомби» это был лишь второй поединок в UFC. К той встрече Хоминик подошел в качестве бывшего претендента на титул в полулегком весе.

Ранее он одержал 4 победы кряду, но в чемпионском бою уступил тогдашнему гегемону Жозе Альдо. Сону предстояло пройти проверку на прочность с очень серьезным соперником.

Марк хотел показать молодому проспекту, что ему рано драться на столь высоком уровне. Однако план бывшего претендента на титул полностью провалился. Опрометчиво пойдя на соперника с градом ударов, Хоминик пропустил мощнейший кросс в челюсть и без чувств рухнул на землю.

Для Марка бой закончился уже на седьмой секунде встречи. «Корейский зомби» на тот момент одержал одну из самых быстрых досрочных побед в истории смешанных единоборств.

2. «Корейский зомби» против Дастина Порье

Dustin Poirier vs Chan Sung June the korean zombie full fight 720p60

После успеха в противостоянии с Хомиником «Корейского зомби» решили свести с еще одной восходящей звездой того времени Дастином Порье. Свой путь в UFC «Бриллиант» начинал именно в полулегком дивизионе.

Дастин выглядел для Сона очень серьезной угрозой. Он выходил на тот бой на серии из четырех побед кряду, причем последняя из них была одержана сабмишном в первом раунде над Максом Холлоуэем.

Фанаты ожидали ожесточенной рубки и конкурентного сопротивления на протяжении всей дистанции. Однако на начальных этапах карьеры уровень бокса Дастина был не таким высоким.

Пропустив несколько попаданий в стойке, Порье уже в первом раунде начал отходить назад. Пережив непростой стартовый отрезок, «Бриллиант» сумел в последующих двух пятиминутках доставить Сону неприятности.

Однако на чемпионские раунды сил у Порье уже не осталось. В четвертом отрезке очередная удачная серия «Корейского зомби» стала для Дастина началом конца. Американец слишком много пропускал и был вынужден прижаться к сетке, уйдя в пассивную оборону.

Чон Чхан решил добить своего соперника коленом в голову. Пропустив тот удар, Порье стал заваливаться на землю лицом вперед. В этот момент Сон успел схватить соперника за шею и провести удушающий прием.

Дастин не стал стучать и предпочел уснуть. Вот так Чон Чхан одолел очередного грозного оппонента и получил свой первый титульный поединок в UFC.

3. «Корейский зомби» против Ренато Мойкано

Ренато Мойкано globallookpress.com

Проиграв в чемпионском бою в 2013-м Жозе Альдо, «Корейский зомби» ушел из ММА на 4 года. Вернувшись, Сон одержал одну победу и потерпел поражение нокаутом от Яира Родригеса на последней секунде пятого раунда.

Очередной поединок в июне 2019-го против Ренато Мойкано для Чон Чхана был определяющим. В случае поражения «Корейский зомби» мог навсегда выпасть из титульной гонки.

Но в тот вечер Сон вновь продемонстрировал в октагоне всю свою ударную мощь. Правым кроссом он снес Мойкано с ног уже на первой минуте боя. В партере «Корейский зомби» забрал спину оппонента и удосрочил его серией нескольких ударов.

Очередная яркая победа реанимировала карьеру Чон Чхана. Он сохранил место в первой пятерке рейтинга и продолжил свой путь к чемпионскому поясу. А бразилец после второго кряду поражения нокаутом закончил выступления в полулегком весе и поднялся на дивизион выше, где в скором времени сумел попасть в топ-15.

4. «Корейский зомби» против Фрэнки Эдгара

Фрэнки Эдгар globallookpress.com

После Ренато Мойкано следующим на пути «Корейского зомби» встал бывший чемпион легкого дивизиона Фрэнки Эдгар. Раннее возрастной американец разгромно проиграл в титульном поединке новому чемпиону полулегковесов Максу Холлоуэю.

С годами Эдгар солидно потерял в скорости и конкурировать в стойке с более молодыми соперниками ему было тяжело. В поединке с «Корейским зомби» бывший чемпион решил сделать ставку на борьбу.

Отчаянные попытки тейкдаунов ни к чему не привели. Спустя минуту после начала встречи, Эдгар был на грани от поражения после трех пропущенных хуков. Американец упал на землю и сразу же отдал спину.

«Корейский зомби» избивал ветерана на протяжении двух минут. Серии из нескольких ударов чередовались с попытками провести сабмишн, но американец не позволил себя задушить.

Пропустив несколько десятков попаданий от «Корейского зомби», Фрэнки поднялся на ноги. Однако это лишь ненадолго отсрочило его провал. Пропустив еще несколько ударов, Фрэнки вновь рухнул на землю.

Еще одного избиения Эдгара судья не допустил. К концу первого раунда поединок был остановлен, и «Корейский зомби» пополнил свое резюме очередным успешным выступлением в противостоянии со звездой промоушена.

5. «Корейский зомби» против Дэна Иге

The Korean Zombie vs Dan Ige | FREE FIGHT | UFC Singapore

Бой Чон Чхана с Дэном Иге состоялся в июне 2021 года. Тогда «Корейскому зомби» необходимо было закрывать предыдущее поражение, полученное от Брайана Ортеги. Очередной американец, вставший на его пути, также не выглядел легким соперником.

К бою с Соном Дэн подошел после четырех побед и одного поражения в пяти предыдущих встречах. Однако составить достойную конкуренцию у Иге не получилось. «Корейский зомби» завладел инициативой уже с первого раунда.

Он разбивал американца в стойке, а также доминировал над ним в партере. На фоне Сона Дэн выглядел абсолютно беспомощно. Тем не менее, американцу стоит отдать должное за невероятную стойкость.

Несмотря на все попытки «Корейского зомби» закончить бой досрочно, Иге героически продержался до судейского решения. Рефери единогласно отдали поединок Чон Чхану. Эта победа для «Корейского зомби» в UFC стала последней.

Далее Сон потерпел неудачу в титульном поединке с Александром Волкановски. Последний бой в карьере Чон Чхана закончился поражением жестким нокаутом от Макса Холлоуэя 26 августа 2023-го.

Но даже с учетом этих неудач послужной список «Корейского зомби» за карьеру получился очень солидным.