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    Дюбуа обвиняет Усика в обмане. Александр упал на канвас, но встал и прикончил британца

    Дюбуа считает, что его ограбили в бою с Усиком. Спорный эпизод в пятом раунде едва не подарил миру очередную сенсацию

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    Александр Усик (слева)
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    Александр Усик (слева)
    В ночь с 26 на 27 августа состоялся турнир по боксу в Польше. В главном бою вечера в поединке за 3 пояса в тяжелом весе встретились Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

    Дюбуа жалуется на несправедливость, но Усик в ринге был лучше

    На прошедшем турнире по боксу в Польше во Вроцлаве Александр Усик проводил вторую защиту трех чемпионских титулов в тяжелом весе против Даниэля Дюбуа. Именитый украинец в этой встрече считался явным фаворитом.

    Как и подобает своему статусу, Усик захватил инициативу в поединке уже с первого раунда. Александр был очень подвижным на ногах, много финтил и постоянно заходил за левую ногу своему сопернику.

    Усик часто попадал Джебом, не позволяя Дюбуа выйти на удобную для него дистанцию. Первые 3 раунда украинец забрал с явным преимуществом. Даниэль начал проявлять хоть какую-то агрессию лишь в четвертом отрезке.

    Британец стал встречать оппонента мощными ударами по корпусу, а также неплохо попал по Усику правым хуком. В пятом раунде Даниэль пытался атаковать еще чаще. Претендент провел серию из нескольких ударов, завершив ее акцентированным попаданием в корпус.

    Александр Усик и Даниэль Дюбуа
    globallookpress.com

    В тот момент Александр схватился за живот и рухнул на канвас, повергнув в шок миллионы болельщиков. Но рефери в том эпизоде увидел удар в область паха, после чего остановил поединок на почти на 5 минут.

    Украинец приходил в себя практически все это время. После паузы Усик сильно взвинтил темп. В шестом и седьмом раундах он постоянно пытался пойти на сближение с Дюбуа, не боясь жестких разменов.

    У британца в ринге практически ничего не получалось. В восьмом отрезке Дюбуа впервые побывал в нокдауне. Он сумел подняться на ноги, но был полностью обескуражен. В девятом раунде в голову британца залетел очередной джеб, после которого он отправился на настил.

    Прийти в себя после второго кряду нокдауна Даниэль так и не сумел. На этом поединок был закончен, а Усик одержал свою 21-ю победу в профессиональной карьере. Однако команда британца не согласна с таким исходом.

    Его промоутер Фрэнк Уоррен заявил об ограблении, ссылаясь на эпизод с ударом в область резинки в пятом раунде.

    Рефери сделал все правильно

    Даниэль Дюбуа
    globallookpress.com

    Ряд видеоповторов по окончании встречи так и не дал четкой ясности. Дюбуа и его представители считают, что это был прямой нокаут. Удар британца пришелся в область резинки. Однако он заходил снизу по касательной и вполне мог зацепить область паха.

    Основания для остановки поединка у рефери были, и в том эпизоде Луис Пабон сделал все правильно. Украинец сполна воспользовался данной паузой, после чего вновь продолжил развивать своего оппонента.

    По окончании поединка Дюбуа, и его команда продолжили настаивать на ограблении. Однако за исключением того эпизода у британца не было ни малейшей возможности отправить соперника настил.

    В ринге Дюбуа мало, что показал. Иногда у него получалось пробивать акцентированными одиночными ударами, но этого было недостаточно. Очередной претендент проиграл Усику по всем статьям.

    О превосходстве Александра также говорят и судейские записки. До девятого раунда украинец выигрывал поединок с серьезным преимуществом. Один из рефери посчитал 78-73 в пользу Александра.

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    • Двое других показали на карточках цифры 79-72, отдав британцу лишь один раунд. Восьмой отрезок все 3 судьи и вовсе записали, как 10-8 — победа Усика с явным преимуществом.

    По тому уровню бокса, который продемонстрировал Даниэль, ему больше не за что зацепиться кроме спорного эпизода в пятом раунде. Вдобавок, Дюбуа показал себя, как безвольный и бесхарактерный боец.

    После второго нокдауна в девятом раунде сложилось впечатление, что британец просто опустил руки и не захотел продолжать поединок. В любом случае, Дюбуа потерял свой шанс стать чемпионом мира.

    Усик указал Даниэлю на все его слабые места, которых у него немало. Возможно, то падение украинца и вызвало у кого-то вопросы о его текущей форме. Однако победа получилась более, чем заслуженной.

    Усик перерабатывал своего соперника на протяжении большей части встречи, а ближе к ее концу отправил британца в нокаут.

    Реванша не будет, Усика ждет бой против Фьюри

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, по окончании поединка заговорил об апелляции и призвал WBA организовать обязательный реванш:

  • Фрэнк Уоррен
  • Промоутер Даниэля Дюбуа
  • Шорты Усика располагались выше той самой запрещенной точки. Он получил удар в корпус, но не ниже. Усик восстанавливался слишком долго. Сразу же после боя я просил вывести данный эпизод на большом экране. Если бы в боксе присутствовал VAR, то рефери разобрался за 30 секунд. При таких обстоятельствах WBA просто обязан дать нам реванш

    • Даниэль и его команда будут до последнего настаивать на ответном поединке. Однако глядя на то, как прошел бой с Усиком, Даниэль реванша не заслужил. Это был максимально односторонний поединок, который вел именно украинец.

    В данном противостоянии все понятно, и свой уровень Дюбуа уже показал. Даниэлю остается только работать над ошибками и ждать очередного шанса на титульник. Реванш с Дюбуа Усику явно не интересен.

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    • Украинец по-прежнему нацелен на поединок с Тайсоном Фьюри. Главная цель Александра — стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, и для полной коллекции ему не хватает только пояса WBC, принадлежащего «цыганскому королю».

    Какой-либо ясности по организации поединка Усика и Фьюри нет. Тайсон отклонил все возможные варианты в 2023 году, сделав выбор в пользу выставочного боя с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

    Однако рано или поздно Фьюри встретится с украинцем в ринге. Он не может вечно отказываться от защиты своего титула. Но с учетом того, что Тайсон подерется с Нганну только в конце октября, его поединок против Усика состоится не раньше января или февраля следующего года.

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