5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке

Джошуа, Чарло и другие потерпели очень неожиданные поражения

1.Леннокс Льюис против Хасима Рахмана

В апреле 2001-го Льюис подходил к очередной защите трех титулов в тяжелом весе против Хасима Рахмана в качестве доминирующего чемпиона на серии из 14-ти беспроигрышных боев кряду.

Уже тогда резюме Леннокса было пополнено победой над одним из лучших тяжеловесов того времени Эвандером Холифилдом. По сравнению с предыдущей его оппозицией, Рахман не казался столь грозным оппонентом.

В глазах фанатов бокса и экспертов Хасим выглядел очередным невзрачным претендентом, который не доставит Ленноксу никаких проблем. Шансы на победу Льюиса были примерно 20:1. Звездный американец и сам не воспринимал Рахмана всерьез.

Он тренировался в полсилы, а во время лагеря в преддверии боя даже поучаствовал в съемке фильма «11 друзей Оушена». Такая халатность со стороны Леннокса не могла не сказаться на результате встречи.

Уже по первым раундам было видно, что Льюису очень тяжело. Он испытывал серьезные проблемы с кардио и довольно много пропускал. В пятом отрезке правый боковой со стороны Рахмана пришелся точно в челюсть Леннокса. Звездный американец упал в глухой нокаут и потерял все чемпионские пояса.

2. Джермелл Чарло против Тони Харрисона

Charlo vs Harrison FULL FIGHT: December 22, 2018 — PBC on FOX

Встреча Чарло и Харрисона состоялась 22 декабря 2018 года. В преддверии того поединка Джермелл был непобежденным боксером с 31-й победой на профессиональном ринге.

На тот момент ему принадлежал пояс в первом среднем весе по версии WBC. Прекрасная физическая форма, мощный удар и хорошая техника Чарло намекали на очередную легкую победу для чемпиона.

Букмекеры настолько не верили в Харрисона, что давали на его успех коэффициент около 9.00. В то время шансы на победу со стороны Джермелла оценивались всего лишь за 1.10.

Однако Тони навязал своему оппоненту очень конкурентный поединок. Претендент продемонстрировал невероятную стойкость и волю к победе. Несмотря на то, что Харрисон довольно много пропускал, он практически сразу же контратаковал и наносил Чарло серьезный урон.

Их поединок прошел всю дистанцию. Судьи на своих карточках показали цифры 116-112 и 115-113 (дважды) в пользу Харрисона. В тот день Джермелл потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

3. Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса

Василий Ломаченко (слева) globallookpress.com

17 октября 2020-го состоялся объединительный поединок за 3 пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Украинец на тот момент уже являлся суперзвездой с внушительным послужным списком.

Ломаченко ранее побил таких серьезных противников, как Хорхе Линарес, Люк Кэмпбелл и Хосе Педраса. Его очередной соперник Теофимо Лопес был непобежденным боксером.

Однако в силу 23-летнего возраста американца заведомо обрекли на поражение в противостоянии со столь опытным оппонентом. Букмекеры давали на победу Лопеса коэффициент 5,50, тогда как шансы Ломаченко оценивались за 1.15-1.20.

Тем не менее, молодой Теофимо задал настолько высокий темп, что звездный украинец в некоторых раундах выглядел просто обескураженным. Лопес очень грамотно уходил с линии атаки и пробивал довольно много ударов.

Можно сказать, что в тот вечер Теофимо просто переработал Ломаченко. Судьи единогласно отдали победу американцу. Один из рефери и вовсе показал счет 119-109 в пользу Лопеса, что считается в профессиональном боксе настоящим де-классом.

4. Эдуард Трояновский против Джулиуса Индонго

ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ vs ДЖУЛИУС ИНДОНГО

Титульный поединок Трояновского против Индонго в первом полусреднем весе состоялся на турнире в Москве 3 декабря 2016 года. Россиянин тогда являлся чемпионом мира по версиям IBO и IBF.

25 побед и ни одного поражения в карьере — серьезный аргумент в пользу Эдуарда. Букмекеры давали на победу Трояновского очень низкий коэффициент 1.07. Выигрыш Джулиуса Индонго оценивался за 11.50.

Российские болельщики ожидали увидеть от Трояновского настоящее избиение очередного претендента. Однако вместо этого случился невероятный апсет. На 40-й секунде поединка африканец выбросил амплитудный боковой, который пришелся прямо в подбородок Трояновского.

Джулиус нокаутировал Эдуарда первым же точным ударом. Однако закрепиться в статусе чемпиона у боксера из Намибии не получилось. Далее он сам потерпел 2 досрочных поражения кряду от Теренса Кроуфорда и Реджиса Прогрейса, которые в очередной раз доказали, что в тот вечер против Трояновского Индонго просто повезло.

5. Энтони Джошуа против Энди Руиса

Энди Руис против Энтони Джошуа globallookpress.com

К 1 июня 2019 года «Эй-Джей» одержал на профессиональном ринге 22 победы и не потерпел при этом ни единого поражения. Уже тогда британец был суперзвездой и потенциальным претендентом на звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Джошуа отличался на фоне других конкурентов невероятным атлетизмом. Он нокаутировал Поветкина, Кличко, Такама и Уайта. Едва ли можно было очередного претендента Энди Руиса считать серьезным противником для пиковой версии «Эй-Джея».

До того, как мексиканец вышел на бой против Джошуа, он провел в карьере лишь один поединок с известным боксером. Тремя годами ранее Руис уступил судейским решением Джозефу Паркеру, которого Энтони в очном поединке едва не удосрочил.

Большинство букмекеров давали на победу Энди очень высокий коэффициент от 12.00 до 15.00. В то время успех Джошуа оценивался всего лишь за 1.02-1.03. Никто и представить не мог, что неповоротливый мексиканец с лишним весом сумеет навязать Энтони хоть какое-то сопротивление.

По началу встречи Руис испытывал серьезные проблемы. А после того, как он упал в нокдаун в третьем раунде, казалось, что бой в скором времени закончится. Однако мексиканец поднялся на ноги и уже сам отправил Джошуа на канвас.

После обоюдных нокдаунов поединок стал носить открытый характер. В ринге было очень много ярких разменов. И в такой бескомпромиссной рубке подбородок мексиканца оказался гораздо крепче.

После нескольких пропущенных боковых ударов в седьмом раунде Джошуа вновь оказался на настиле. Британец поднялся на ноги, но продолжить поединок так и не смог. Руис сотворил настоящую сенсацию и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе.

Он разрушил миф о непобежденности Джошуа, нанеся ему очень тяжелое поражение, восстановиться от которого психологически британец не может до сих пор.