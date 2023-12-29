Главные итоги бокса в 2023 году

Пришло время подвести итоги и вспомнить самые яркие события в боксе за 2023 год

Дюбуа и Ломаченко во главе судейских скандалов

2023 год в боксе вновь не обошелся без громких судейских скандалов. Самыми запоминающимися из них стали титульные бои с участием Даниэля Дюбуа и Василия Ломаченко.

Британец в августе дрался с Александром Усиком за 3 чемпионских пояса в тяжелом дивизионе. Даниэль проигрывал поединок в одну калитку, но до последнего цеплялся за момент с ударом в область резинки шорт в пятом раунде.

По мнению Дюбуа и его команды, в том эпизоде был прямой нокаут, хотя судья посчитал обратное и дал украинцу 5 минут на восстановление. Впрочем, ничем другим британец не запомнился и в итоге проиграл поединок досрочно.

А вот титульный бой в легком весе Ломаченко против Хэйни в мае был более конкурентным. В некоторых эпизодах Василий и вовсе загонял своего соперника к канатам, начиная забивать его.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Основания отдать победу украинцу были, но судьи посчитали иначе. Довольно спорным решением Хэйни сохранил все пояса, а Ломаченко остался ни с чем. Подобное произошло и в противостоянии с участием бывшего тройного чемпиона этого же дивизиона Джорджа Камбососа против Макси Хьюза.

Австралиец был просто ужасен и проигрывал оппоненту во многих эпизодах. Но статус и громкое имя в очередной раз сказали свое слово. Вновь победил тот, кто более популярен в медиапространстве, нежели его соперник.

Камбососу присудили незаслуженную победу решением большинства, нагло украв ее у Хьюза. Не совсем понятный вердикт рефери был и в поединке Мурата Гассиева с Отто Валлиным.

Россиянин выглядел лучше в первой половине боя, но просел после экватора. По раундам счет равный. Вероятнее всего, решающим фактором стала именно концовка, которую забрал Валлин.

Тем не менее, даже при таком раскладе победа раздельным решением со стороны скандинава до сих пор вызывает вопросы.

Парадоксальный регресс топовых тяжеловесов

Тайсон Фьюри globallookpress.com

За прошедшие 12 месяцев самый тяжелый боксерский дивизион претерпел существенные изменения. Сейчас сложно сказать, кто является самым сильным бойцом в этой категории.

Едва ли можно учитывать кандидатуру Джошуа, который выиграл 3 поединка у трех середняков. Неизвестно, как сложилась бы судьба Энтони, если бы он согласился выйти в ринг с Энди Руисом или не сорвался бы его бой против Диллиана Уайта.

Тоже самое можно сказать и про Александра Усика. Летом украинцу пришлось подраться с Даниэлем Дюбуа — типичным середняком. Победа над таким оппонентом и не выглядит чем-то удивительным.

Усик был хорош на фоне неуклюжего британца, но возникает вопрос: смог бы он показать такой же бокс против Фьюри. Впрочем, именитый «цыганский король» после провала в поединке с Фрэнсисом Нганну уже не выглядит такой грозной силой, как ранее.

Камерунец даже отправил Тайсона в нокдаун и проиграл ему только раздельным решением. По окончании боя с Фьюри Нганну поставили на десятую строчку в рейтинге WBC, и это говорит о том, что в тяжелом весе все очень плохо.

Уровень конкуренции все ниже, а сами бои становятся неинтересными. Забуксовал даже самый зрелищный боец последнего десятилетия в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

В декабрьском поединке за 12 раундов он так и не сумел найти момента для нокаутирующего удара и проиграл единогласным решением Джозефу Паркеру, боксеру уровнем чуть выше среднего.

Поражение Уайлдера стало настоящей сенсацией, однако есть один боец, который сумел затмить провал «бронзового бомбардировщика». Таковым является бывший временный чемпион WBO Джо Джойс.

В апреле он проиграл техническим нокаутом в шестом раунде сорокалетнему Чжану Чжилэю. А в незамедлительном реванше в сентябре и вовсе уступил китайцу прямым нокаутом в третьем раунде.

2023 год получился не самым удачным для россиян

Арсланбек Махмудов globallookpress.com

Уходящий год точно не стал выдающимся для российских боксеров. Впрочем, провальным его тоже не назовешь. Бивол и Бетербиев провели по одной удачной защите своих поясов полутяжелом весе.

Артур начал год с досрочной победы над Энтони Ярдом в январе и теперь готовится к следующему бою против Каллума Смита. Дмитрий на заключительном боксерском турнире в Саудовской Аравии единогласным решением одолел Линдона Артура.

Также улучшил свои позиции Тим Цзю. Австралийский боец российского происхождения за эти 12 месяцев провел 3 поединка, в каждом из которых победил. После нокаута в бою с Тони Харрисоном Тим получил временный пояс WBO, а уже к концу года был объявлен полноценным чемпионом в первом среднем весе.

Пожалуй, на этом положительные события закончились. Остальные российские боксеры так и не сумели приблизиться к титульникам, а кто-то и вовсе от них отдалился.

Мурат Гассиев в марте победил Майка Балогуна, а в декабре уступил решением Отто Валлину. После поражения от скандинава ему придется заново доказывать свое право на титул.

Еще недавно в шаге от претендентского поединка находился непобежденный тяжеловес Арсланбек Махмудов. Однако на турнире в Саудовской Аравии он сенсационно проиграл нокаутом малоизвестному Агиту Кабайелу.

Теперь, чтобы вновь приблизиться к поясу по версии WBC, необходимо минимум 3 победы. Причем выигрывать нужно нокаутами, а не решением.

Легковесы захватили первый полусредний дивизион

Девин Хэйни globallookpress.com

Чемпионы и бывшие обладатели титулов легкого веса в 2023 году поднялись вверх и завоевали пояса в первом полусреднем дивизионе. Хэйни после сомнительной победы над Ломаченко реабилитировался в противостоянии с Прогрейсом.

Девин избивал чемпиона полусреднего дивизиона по версии WBC на протяжении всех 12-ти раундов и одолел его разгромным судейским решением. Также преуспел и бывший обладатель трех титулов в легком весе Теофимо Лопес.

В июне он подрался с экс-абсолютным чемпионом мира Джошем Тейлором. Лопес считался явным андердогом, однако, как и Хэйни, устроил одностороннее избиение.

Теофимо по итогам 12-раундового противостояниия стал новым чемпионом по версии WBO и обладателем символического титула The Ring в категории до 63,5 кг.

Помимо Лопеса с Хэйни в полусредний вес вернулся и Райан Гарсия. В апреле он потерпел поражение нокаутом от Джервонты Дэвиса, а затем реабилитировался в более высокой категории, финишировав Оскара Дуарте.

Гарсия пока что не является претендентом на пояс по какой-либо из версий. Но в случае еще одной победы промоутеры точно предоставят ему шанс подраться за титул ввиду его невероятной популярности.

Чемпионы продолжают бегать от претендентов

Сауль Альварес и Джермелл Чарло globallookpress.com

Действующие чемпионы ряда дивизионов по-прежнему не хотят драться с прямыми конкурентами. Самые яркие примеры — это Джермелл Чарло и Сауль Альварес. Американец слишком долго оттягивал свое возвращение после травмы.

Причем вместо обязательного поединка с Тимом Цзю он выбрал бой с Саулем Альваресом на 2 категории выше. «Канело», в свою очередь, принял поединок с Чарло только ради того, чтобы не драться с Дэвидом Бенавидесом.

Сообществу и фанатам они преподнесли очное противостояние, как битву двух абсолютных чемпионов. В конечном итоге конкурентного боя болельщики так и не увидели.

Чарло на фоне Альвареса выглядел боксерской грушей и убегал от него на протяжении всей встречи. Мексиканец одержал очередную легкую победу и сохранил титулы во втором среднем весе, а Джермелл получил выгоду в виде большого гонорара.

И все же поступок с отказом защиты поясов против Цзю обернулся для американца наказанием. WBO лишила Джермелла статуса чемпиона в первом среднем весе и передала титул Тиму.

Иноуэ и Кроуфорд заново переписали историю

Наоя Иноуэ globallookpress.com

Главными действующими лицами 2023-го стали Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ. Обоих по праву можно назвать лучшими боксерами уходящего года. Кроуфорд 29 июля подрался в объединительном поединке за все пояса против Эррола Спенса.

Теренс не оставил ни единого шанса своему сопернику и заставил судью остановить поединок в восьмом раунде. Победа над Спенсом позволила 36-летнему американцу взять все пояса в полусреднем дивизионе.

Кроуфорд первый боксер в истории, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2017-м он объединил титулы в дивизионе до 63,5 кг. Но а далее на протяжении последующих шести лет Теренс выступал в полусреднем весе, где добился наивысшей цели.

Под конец 2023 года Кроуфорду составил компанию Наоя Иноуэ, который тоже стал двойным абсолютным чемпионом мира. 26 декабря японец деклассировал Марлона Тапалеса, нокаутировав его в десятом раунде.

Победа над филиппинцем позволила Наоя объединить все пояса во втором наилегчайшем весе. Несмотря на такой ошеломительный успех, Кроуфорд и Иноуэ не собираются останавливаться на достигнутом.

Оба заявили, что хотят стать тройными абсолютными чемпионами. Наоя планирует подняться в полулегкий вес, а Теренс намерен подраться с Саулем Альваресом за все пояса во втором среднем дивизионе.