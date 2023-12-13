Хэйни без шансов разнес Прогрейса. Чемпион реабилитировался за провал с Ломаченко

9 состоялся титульный боксерский бой в первом полусреднем весе по версии WBC между Хэйни и Прогрейсом. Девин одержал победу единогласным решением судей

Прогрейс переоценил свои возможности

К дебюту в первом полусреднем весе Хэйни подходил после сомнительной победы над Василием Ломаченко по очкам. Для молодого чемпиона важно было реабилитироваться в глазах болельщиков после не самого удачного выступления.

Сделать это было непросто, ведь очередной соперник Реджис Прогрейс обладатель титула WBC в весовой категории до 63,5, который ранее проигрывал только абсолютному чемпиону этого дивизиона Джошу Тейлора.

Однако уже с самого первого раунда Хэйни занял центр ринга и действовал против более опытного оппонента первым номером. Девин казался гораздо подвижнее и точнее Реджиса.

Также у молодого чемпиона было довольно большое преимущество в скорости. Прогрейс просто не успевал реагировать на большинство ударов противника. У Реджиса мало, что получалось в ринге.

Он пытался задавить дебютанта дивизиона своей агрессией, но в третьем раунде наткнулся на мощный правый кросс, после которого побывал в нокдауне. Прогрейс сумел подняться на ноги и продолжил встречу.

Девин Хэйни globallookpress.com

Но переломить поединок в свою пользу до перерыва ему не удалось. Более того, в 7-8 раундах Реджис настолько боялся пропустить, что работал только джебом и практически не подключал к своим атакам правую руку.

Хэйни даже не собирался сбавлять. В этом поединке у молодого американца получалось абсолютно все. Он грамотно менял этажи, поочередно обрабатывая голову и корпус соперника, а также постоянно запутывал Реджиса своими перемещениями по рингу.

Лишь в заключительном раунде Прогрейс решил устроить навал на своего соперника. Он выбрасывал очень много ударов, но большинство из них были мимо цели. Сотворить чудо в самой концовке Реджис так и не смог.

Бой продлился всю дистанцию, а судьи единогласно отдали его Хэйни с одинаково разгромным счетом 120:107. Девин отобрал у Реджиса пояс WBC и в 25 лет стал чемпионом мира в двух весовых категориях.

Хэйни сильно прибавил после боя с Ломаченко

Devin Haney FULL POST FIGHT PRESS CONFERENCE vs Regis Prograis RESPONDS to Ryan Garcia

Поединок против Василия Ломаченко, состоявшийся в мае этого года, можно было назвать едва ли не худшим в карьере Девина. В той встрече американец был тенью самого себя.

Он действовал очень скованно и даже не пытался застать соперника врасплох. Низкая активность, плохая защита и слабые удары по корпусу — вот, чем запомнился Хэйни в противостоянии с украинским ветераном.

Исходя из картины боя, победа над Ломаченко в той встрече выглядела не совсем логичным результатом. Но Девин со своей командой провел грамотную работу над ошибками и к дебюту в первом полусреднем весе предстал совершенно в иной форме.

Пройти очередного непростого соперника ему удалось за счет своей активности и четко отработанного геймплана. Несколько раз за поединок Хэйни выдергивал Прогрейса на себя, и когда противник открывался, то сразу же атаковал его.

В этой встрече Девин показал свои лучшие качества. Он заставил Реджиса чувствовать себя максимально некомфортно. Вот, что сказал Прогрейс по окончании их поединка:

Реджис Прогрейс Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Я до сих пор придерживаюсь мнения, что у этого парня нет такого удара, чтобы финишировать своих соперников. Однако у Хэйни есть скорость и отличный геймплан на бой. Я сильно недооценивал его. Девин намного лучше, чем я мог ожидать

Отсутствие ударной мощи — это главная проблема новоиспеченного двойного чемпиона. Тот же Прогрейс подходил к бою с ним после четырех досрочных побед в последних пяти поединках.

Он финишировал Сепеду, Редкача, Эральдеса и Маккена. А вот Хэйни подходил к их противостоянию на серии из семи побед единогласным решением. Но в поединке с Прогрейсом Девин показал, что скорость и бойцовский IQ превосходят силу.

Хэйни полностью реабилитировался за слабое выступление в бою с Ломаченко и вновь громко заявил о себе на весь мир.

Лопес, «Танк» или Гарсия — кто следующий?

Джервонта Дэвис globallookpress.com

Победа над Прогрейсом открыла Хэйни дорогу к громким и денежным поединкам. Теперь он может повторить путь Теренса Кроуфорда и попытаться стать двойным абсолютным чемпионом.

Тут сразу же напрашивается поединок с обладателем титула WBO в дивизионе до 63,5 кг Теофимо Лопесом. Он побил Василия Ломаченко еще в легком весе, причем сделал это более уверенно, нежели Хэйни.

А в последнем своем бою Лопес просто разгромил по очкам бывшего абсолютного чемпиона Джоша Тейлора. С точки зрения конкурентности поединок Теофима и Девина смотрится очень интересным.

Лопес стилистически чем-то напоминает Хэйни. Он обладает не менее внушительным бойцовским IQ и едва ли уступит кому-то в плане скорости. Их противостояние уже сейчас выглядит одним из самых интригующих в дивизионе.

Затмить такой бой может только встреча Девина с Джервонтой Дэвисом в легком весе. По мнению самого Хэйни, это самый громкий поединок в истории бокса. Однако после победы над Прогрейсом он ни разу не упомянул «Танка».

Своим следующим соперником Хэйни видит Райана Гарсию. Чемпион выбрал самого легкого оппонента, которого только можно было представить. Это говорит о том, что на свой пик Девин еще не вышел.

Для того чтобы драться с Дэвисом, ему нужен еще, как минимум, один бой с оппонентом уровнем чуть пониже. Сейчас Хэйни вместе со своей командой очень грамотно выстраивает свою карьеру по дистанции.

Решение плавно повышать оппозицию выглядит максимально правильным. Девин никогда не станет драться, если чувствует, что не готов. Хэйни из тех боксеров, кто переживает за статистику и свое наследие.

Выйти на ринг на коротком уведомлении или в плохой форме его не убедит даже гонорар в 20-30 миллионов долларов.