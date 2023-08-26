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    Эра Стерлинга подошла к концу. О’Мэлли снес голову чемпиона-выскочки

    Шон О’Мэлли прервал гегемонию Алджамейна Стерлинга, став новым королем легчайшего дивизиона UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Марлон Вера Умар Нурмагомедов Генри Сехудо Александр Волкановски Дана Уайт 
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    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли
    Переход Стерлинга в полулегкий вес откладывается на неопределенный срок. «Алджо» хочет взять реванш у О’Мэлли за обидное поражение

    Это был плохой вечер для Стерлинга

    К своей четвертой защите титула в легчайшем дивизионе против «Сахарка» на турнире UFC 292 Стерлинг подходил серьезным фаворитом. Он шел на серии из девяти выигранных поединков кряду, а последнее его поражение было еще в декабре 2017-го от Марлона Мораиса.

    Феноменальная борьба Стерлинга позволила ему стать сильнейшим бойцом в легчайшем весе, и побить таких легенд как Ти Джей Диллашоу и Генри Сехудо. С учетом невероятных навыков «Алджо» на земле предполагалось, что поединок против О’Мэлли будет проходить до первого тейкдауна.

    Однако в очередном своем бою Стерлинг был очень аккуратен и осторожен. Первый раунд поединка получился весьма скучным. О’Мэлли постоянно держал оппонента на дистанции, не позволяя ему приблизиться к себе вплотную.

    «Сахарок» умело использовал джеб, чередуя его с хай-киками и мидл-киками. Алджамейн лишь изредка попадал по сопернику в стойке, продолжая искать возможность перевода в партер.

    Однако Шон очень грамотно передвигался по октагону и Стерлинг просто не мог его поймать. Первая возможность для тейкдауна «Алджо» предоставилась только в конце стартового раунда.

    Алджамейн Стерлинг
    globallookpress.com

    Однако О’Мэлли находился спиной к сетке и стянуть его вниз было проблематично. Шон остался стоять на ногах до конца раунда. После перерыва от Стерлинга последовала очередная попытка тейкдауна, также закончившаяся безуспешно.

    Бой продолжился в стойке и Алджамейн попытался переиграть противника на его территории. Стерлинг пошел вперед на О’Мэлли с серией ударов, однако ни один из его джебов так и не дошел до цели.

    Зато мощный кросс со стороны Шона пришелся прямо в челюсть противника. Стерлинг мгновенно рухнул на канвас, пребывая в состоянии грогги. Восстановиться и продолжить поединок 34-летний американец так и не сумел.

    О’Мэлли нанес по лежащему оппоненту еще несколько ударов и судья остановил поединок. В итоге Стерлинг потерял чемпионский пояс в легчайшем весе, потерпев первое поражение за 6 лет.

    UFC добился своего, чемпион-выскочка наконец-то проиграл

    UFC 292: Шон О'Мэлли — Слова после боя

    Несмотря на невероятную серию и довольно хороший бойцовский уровень, Стерлинг совершенно не полюбился публике. В интересах промоушена было поскорее лишить титула чемпиона-выскочку.

    UFC заставлял драться Стерлинга чуть ли не каждые полгода в надежде на то, что рано или поздно он проиграет. Дана Уайт все-таки добился своего, да и лучшего расклада для промоушена просто нельзя представить.

    Стерлинга победил именно на тот боец, которого UFC так активно в последнее время продвигал к титульнику. О’Мэлли является одним из главных любимцев фанатов в легчайшем дивизионе.

    Уже давно Шон заручился огромной поддержкой со стороны болельщиков. Перед началом турнира в Бостоне его встречали громкими аплодисментами на пресс-конференции, в то время как Стерлинга постоянно освистывали.

    До противостояния с О’Мэлли Алджамейн утверждал, что это будет его последний поединок в легчайшем дивизионе. Стерлинг планировал провести четвертую удачную защиту титула и попробовать сразиться за пояс в полулегком весе с Александром Волкановски.

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    • Но после столь обидного поражения «Алджо» потребовал от руководства промоушена незамедлительный реванш с О’Мэлли. Заслуживает ли его Стерлинг или нет вопрос очень спорный.

    Если взглянуть на статистику, то 3 защиты титула кряду и серия из девяти побед явно на руку Алджамейну. Однако отвращение со стороны публики и испорченная репутация после противостояния с Петром Яном намекают на то, что реванша Стерлинг не получит.

    UFC невыгодно вновь видеть Алджамейна в качестве чемпиона. Поэтому Дана Уайт продолжит раскручивать Шона О’Мэлли, подбирая под него стилистически удобных соперников.

    Нынешняя ситуация в дивизионе пока что играет на руку «Сахарку». Другие топовые борцы, такие как Сехудо и Двалишвили, в данный период времени травмированы. А тот же Умар Нурмагомедов занимает только 11-ю позицию в рейтинге и пока что находится далековато от титульного поединка.

    О’Мэлли в следующем бою хочет драться с Марлоном Верой

    Марлон Вера
    globallookpress.com

    Вопрос о проведении реванша против Стерлинга на пресс-конференции после поединка О’Мэлли проигнорировал. Новоиспеченный чемпион изъявил желание в следующем бою подраться против шестого номера рейтинга Марлона Веры.

    Эквадорец в последний раз выступал на том же турнире в Бостоне. Он победил единогласным решением судей 36-летнего ветерана Педро Муньоса, закрыв предыдущее поражение по очкам от Кори Сэндхагена.

    Неудивительно, что Шон в качестве следующего соперника выбрал именно «Чито». В августе 2020-го О’Мэлли уже дрался с Верой. И тогда для «Сахарка» все закончилось поражением нокаутом в первом раунде.

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    • Марлон является единственным бойцом, которому удалось победить О’Мэлли. Теперь «Сахарок» хочет отомстить Вере и доказать всему миру, что результат их первого поединка был ошибочным.

    Руководство UFC видит в этом бою продолжение истории противостояния Марлона и Шона. Не исключено, что именно Вера будет следующим претендентом на титул. Прогресс эквадорца замедлился, и сейчас он является очень удобным соперником для О’Мэлли.

    Такой ход развития событий устраивает всех кроме других бойцов, располагающихся в первой пятерке рейтинга легчайшего дивизиона. Двалишвили и Сэндхаген заслуживают бой за пояс гораздо больше, чем Вера.

    Однако в последнее время боссы UFC часто пренебрегают спортивной составляющей. Поэтому остальным бойцам ростера, включая того же Стерлинга, придется встать в очередь и ожидать результата поединка между О’Мэлли и Верой.

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