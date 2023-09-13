Реванш Шевченко и Грассо, интригующий бой Холлэнда и Маддалены. Анонс карда UFC Noche

17 сентября состоится турнир UFC Noche. В главном событии вечера встретятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко

Бои предварительного карда

1. Джосефин Кнутсен в женском минимальном весе встретится с Марникой Манн

2. Чарли Камбпелл в легком дивизионе подерется против Алекса Рейеса

3. Трейси Кортез в женском наилегчайшем дивизионе сразится с Жасмин Ясудавичус

4. Эдгар Чайрез в наилегчайшем дивизионе проведет бой с Даниэлем Ласердой

5. Роман Копылов среднем весе подерется против Джоша Фремда

6. Лупита Годинез в женском минимальном дивизионе встретится с Элис Рид

Rumbo A Noche UFC: Grasso vs. Shevchenko 2

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в полулегком весе с участием Фернандо Падиллы и Кая Нельсона. Сразу бросаются в глаза нестандартные габариты мексиканца для этого дивизиона.

Рост Фернандо составляет 186 см, а размах рук 193. Он бы вполне мог успешно конкурировать даже в полусреднем дивизионе, но предпочитает сгонять много веса и драться с менее крупными парнями.

В UFC ранее Падилла провел только один поединок, но одержал в нем уверенную победу нокаутом в первом раунде над Джулианом Эросой. Его грядущий оппонент Кай Нельсон уже давно выступает в самом сильном промоушене планеты.

Канадец в последнее время не отличается стабильностью. На отрезке в 5 поединков у него 2 победы, 2 поражения и одна ничья. Однако за плечами Нельсона невероятный опыт, который может помочь ему в противостоянии с очередным новичком UFC.

Очередной поединок состоится в легком весе с участием и еще одного мексиканского бойца с нестандартными габаритами. Даниэль Зеллхубер, обладающий ростом 185 см и размахом рук в 196 см, встретится с Кристосом Гиагосом.

Оба бойца на двоих провели в UFC только 3 поединка. Даниэль в дебюте уступил решением Трею Огдену. Зато в следующем поединке он сумел реабилитироваться, выиграв по очкам у Ландо Ваннаты.

Американец в своем единственном бою в UFC нокаутировал чуть более чем за полторы минуты Рика Гленна. Стилистически и Зеллхубер, и Гиагос являются ярко выраженными ударниками.

А значит, болельщиков на трибунах ожидает очень интересное противостояние. Отдать предпочтение кому-либо из бойцов довольно сложно. В этом поединке все будет зависеть от того, кто первым выйдет на удобную для себя дистанцию и станет наносить оппоненту гораздо больше урона.

Рауль Росас globallookpress.com

Далее в октагон выйдут Рауль Росас и Терренс Митчелл, чей бой пройдет в легчайшем весе. Каждый из них в предыдущих поединках потерпел поражение. 18-летний проспект Росас после удачного дебюта против Джея Перрина уступил по очкам Кристиану Родригезу.

Но если Рауль показал конкурентный поединок, то Митчелл в дебютном бою в UFC без всякого сопротивления проиграл нокаутом в первом раунде другому молодому оппоненту Камерону Саймону.

Такой соперник для Росаса выглядит легкой мишенью. У Рауля есть прекрасная возможность реабилитироваться за предыдущую неудачу и одержать победу над бойцом с явными техническими пробелами во всех аспектах.

Шевченко и Маддалена приложат максимум усилий для победы

Кевин Холлэнд globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем весе встретятся Кевин Холлэнд и Джек Маддалена, занимающие 13-ю и 14-ю строчки в рейтинге. Американец после череды неудач в среднем дивизионе все-таки сумел попасть в топ-15 в категории до 77,1 кг.

В последних пяти поединках у Холлэнда 3 победы и 2 поражения. Кевин очень яркий боец, который умеет делать шоу в октагоне. Он часто рискует и не стесняется идти вперед в противостояниях даже с самыми стилистически неудобными для него соперниками.

Кевин является универсальным бойцом. За счет роста 190 см и размаха рук в 206 см он удачно контролирует оппонентов на дистанции в стойке. В партере американец тоже неплох. У него нет такого невероятного контроля на земле, как у ряда топовых борцов.

Однако Холлэнд искусный мастер приемов, и за всю карьеру у него 9 выигранных поединков сабмишнами. Его оппонент Джек Маддалена является одной из восходящих звезд полусреднего дивизиона. Сейчас австралиец идет на серии из пяти выигранных поединков кряду в UFC.

Первых четырех соперников Джек легко удосрочил. Но вот в последнем поединке против дебютанта промоушена Басиля Хафеза у Маддалены возникли серьезные проблемы.

После спорной победы решением австралиец явно захочет реабилитироваться за неуверенное выступление. Холлэнда ожидает очень непростой поединок. Ему придется постоянно сдерживать натиск своего соперника и драться очень высоком темпе

В главном событии вечера в титульном бою в женском наилегчайшем весе встретятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко. Их первый поединок проходил в марте этого года.

Тогда мексиканка одержал сенсационную победу, задушив Шевченко в четвертом раунде. Грассо стала новой чемпионкой UFC в наилегчайшем весе и возглавила рейтинг Р4Р среди женщин.

За Валентиной опыт, мощь, а также хороший контроль в партере. Ранее Пуля была доминирующей чемпионкой, на счету которой 7 защит пояса кряду. Хладнокровия и уверенности ей точно не занимать.

В грядущем противостоянии все будет зависеть от того, сумеет ли Шевченко перебить на руках Грассо. На протяжении большей части первого боя мексиканка действовала вторым номером.

Однако она очень удачно контратаковала в стойке и выходила из сложных положений в партере. Победить такую Грассо можно лишь постоянным прессингом. Для Валентины этот поединок станет определяющим.

Если она вновь проиграет, то будет считаться сбитым летчиком. Поэтому в преддверии реванша у Шевченко запредельный настрой. Она уже несколько раз публично заявила, что собирается деклассировать Грассо и вернуть себе титул.

Стилистически реванш будет сильно отличаться от их первого боя. Возможно, этот поединок станет для Алексы самым трудным в ее карьере.