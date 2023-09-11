Стрикленд отобрал пояс у Адесаньи, Волков разгромил Туивасу. Обзор карда UFC 293

10 сентября состоялся турнир UFC 293. В главном событии вечера встретились Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья

Результаты боев предварительного карда

1.Кевин Джуссет в полусреднем весе в первом раунде одолел сабмишном Кивера Кросби

2. Шейн Янг в полулегком дивизионе уступил сабмишном в первом раунде Габриэлю Миранде

3. Майк Даймонд в полусреднем весе проиграл единогласным решением Чарли Радтке

4. Насрат Хакпараст в легком весе одолел единогласным решением судей Лэндона Куинунеса

5. Джейми Малларки в легком дивизионе победил единогласным решением судей Джона Макдесси

6. Джек Дженкинс в полулегком весе уступил нокаутом во втором раунде Чепе Марискалю

7. Карлос Орлберг в полутяжелом дивизионе победил сабмишном в третьем раунде Да Ун Джана

UFC 293: Битвы взглядов и финальные слова

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полутяжелом весе с участием Тайсона Педро и Антона Туркаля. Шведский боец решил действовать первым номером и начал активно поддавливать оппонента в стойке. Туркаль много вымахивался и пытался достать австралийца лоу-киками.

Однако за такую стремительную активность Педро быстро наказал своего соперника. Первая точная двойка от австралийца потрясла Туркаля. Видя, что соперник обескуражен, Тайсон начал наращивать свое давление.

В следующей атаке Педро пробил еще 2 удара, которые вновь достигли головы Туркаля. На этот раз скандинавский боец уже не сумел устоять на ногах. Антон рухнул на канвас, а Тайсон сразу же принялся добивать его.

В партере австралиец нанес 2 хаммерфеста, после чего судья сразу же остановил поединок. Педро одержал яркую победу в первом раунде на домашнем турнире, а Туркаль потерпел третье поражение кряду. Возможно, для шведа это был последний поединок в UFC.

Следующими в октагон выходили 2 тяжеловеса Джастин Тафа и Остин Лэйн. Этот бой проходил примерно по такому же сценарию, как их первый поединок. Американец поработал первым номером, нанес несколько плотных ударов ногами, а далее с его стороны вновь последовал тычок в глаз.

Тафа восстановился и сумел продолжить поединок. Встреча сразу же переросла в агрессивный характер. Бойцы решили зарубиться в стойке еще до середины первого раунда. На этот раз удача оказалась на стороне австралийца.

Точным левым хуком Джастин попал прямо в челюсть своему сопернику. Лэйн мгновенно рухнул на канвас и далее пропустил еще несколько ударов. На отметке в одну минуту и 22 секунды поединок закончился победой Тафы.

Таким образом, австралиец вышел на серию из трех выигрышей кряду нокаутом в первом раунде. Не исключено, что в следующем поединке Джастину дадут возможность проявить себя с рейтинговым оппонентом.

Манел Кап globallookpress.com

Далее состоялся поединок в наилегчайшем весе между десятым номером рейтинга Манелом Капом и дебютантом промоушена Филипе дос Сантосом. Несмотря на отсутствие опыта выступлений в UFC, бразилец серьезную конкуренцию топовому противнику.

В стартовом раунде Филипе ничуть не уступал в стойке Капу до тех пор, пока тот не сумел отправить оппонента в нокдаун. Бразилец восстановился, однако после перерыва он вновь едва не упал на землю после серии жестких ударов от Манела.

Проиграв несколько эпизодов, дос Сантос пошел вперед отыгрываться. Он несколько раз плотно попал в голову, после чего португалец замедлился. В заключительном отрезке Филипе смотрелся гораздо свежее, нежели его более опытный соперник.

Дос Сантос постоянно сближался с Капом и пытался зарубиться с ним на ближней дистанцией. Однако португалец грамотно перекрывался и больше не позволил потрясти себя. В итоге поединок прошел всю дистанцию, а судьи единогласно отдали победу Манелу Капу.

Адесанья и Туиваса показали очень слабые выступления

Тай Туиваса и Александр Волков globallookpress.com

В со-главном событии вечера в тяжелом весе состоялся поединок между Тайем Туивасой и Александром Волковым, шестым и седьмым номерами рейтинга. Австралийцу необходимо было закрывать 2 предыдущих поражения и практически с первых секунд боя он сразу же бросился вперед.

Тай стремительно сокращал дистанцию и пытался снести Волкова на землю одиночными боковыми ударами. Однако россиянин не подпускал соперника вплотную, своевременно встречая его джебами и хуками.

Уже к середине первого раунда у Туивасы было разбито все лицо. Однако австралиец продолжал идти вперед в надежде нокаутировать противника. Во втором отрезке Тай немного поменял тактику, пытаясь замедлить Волкова при помощи лоу-киков.

«Драго», в свою очередь, встречал прессингующего австралийца ударами ногами по корпусу. Туиваса совсем забыл про защиту и продолжал пропускать слишком много попаданий.

Ближе к концу второго раунда австралиец после удара в корпус от Волкова упал в нокдаун. Россиянин занял позицию в фул-маунте и принялся разбивать оппонента на земле. Далее Александр накинул руку на шею Туивасы и провел удачную гильотину.

Россиянин одержал очень уверенную победу, вчистую разгромив Туивасу в стойке. По количеству точных попаданий в голову счет 105:5 в пользу Волкова. Александр выиграл третий поединок кряду и теперь должен подняться на шестую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона.

В главном событии вечера в титульном поединке в среднем весе встретились Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Для американца это был первый бой в карьере за пояс. Однако претендент уже в стартовом раунде занял центра октагона и не стеснялся идти вперед.

Стрикленд выглядел более активным. Он чаще наносил удары, а к началу пятой минуты боя и вовсе едва не финишировал чемпиона. Исраэль находился в состоянии грогги, но сумел дожить до перерыва.

Во втором раунде Шон все также продолжал действовать первым номером, не позволяя сопернику перехватить инициативу. Адесанья стал проявлять активность лишь в третьем отрезке. Он начала чаще попадать по Шону, перебивал его на руках и сбивал темп мидл-киками.

Та пятиминутка осталось за новозеландцем, но в чемпионских раундах Исраэль сильно просел функционально. К концу поединка Адесанья уже убегал от соперника по октагону, не желая вступать в размены.

Шон в одинаковом темпе провел все 25 минут. Он нанес гораздо больше попаданий в стойке и заслуженно одержал победу единогласным решением судей. Теперь Стрикленд новый чемпион UFC в среднем весе.