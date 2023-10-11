ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Интригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81

    Барбоза попытается приблизится к топ-10 полулегковесов, Перейра проведет первый бой за 1,5 года

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81 Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ «Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»НХЛ. «Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Кучеров забросил первую шайбу нового сезона
    Все новости спорта
    Эдсон Бардоза
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдсон Бардоза
    В ночь с 14 на 15 октября состоится турнир UFC Vegas 81. В главном бою вечера подерутся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза

    Бои предварительного карда

    1.Эшли Йодер в женском минимальном весе встретится с Эмили Дюкот

    2. Крис Гутьеррес в легчайшем весе подерется с Хейли Алатенгом

    3. Ирина Алексеева в женском легчайшем весе проведет бой с Мелиссой Диксон

    4. Терренс Маккинни в легком дивизионе встретится с Брендоном Маротте

    5. Таинара Лисбоа в женском легчайшем весе сразится с Равеной Оливейрой

    6. Даррен Элкинс в полулегком дивизионе подерется с Тиджеем Брауном

    UFC Vegas 81: Yusuff vs Barboza — October 14 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Открывает основной кард турнира поединок в легчайшем весе между Кристианом Родригезом и Камероном Сааймоном. Американец уже успел запомниться тем, что в предыдущем своем бою победил единогласным решением восходящую звезду промоушена Рауля Росаса.

    Кристиан зарекомендовал себя в UFC, как высококлассного универсала. Он мало пропускает в стойке, а также ранее в предыдущих боях со 100% результативностью переводил своих оппонентов на канвас.

    Вдобавок, Родригес дерется в левосторонней стойке, что крайне неудобно для большинства его соперников. Камерон Сааймон пока не потерпел в своей карьере ни единого поражения.

    В UFC он одержал уже 3 победы кряду, однако уровень оппозиции был довольно низкий. Все предыдущие его соперники стояли на грани увольнения из промоушена. Но на этот раз непобежденного южноафриканского проспекта ждет настоящая проверка на прочность.

  • Быстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80
  • Грин, Пайфер и Добер порадовали публику в Лас-Вегасе яркими досрочными финишами
  • 09/10/2023

    • Следующий поединок состоится в рамках промежуточной весовой категории до 59 кг между Эдгаром Чайрезом и Даниэлем Ласердой. У мексиканца за плечами только один бой в UFC.

    Чайрез дебютировал в промоушене в июле этого года с поражения от Татсуро Таиры. Ласерда выступает в UFC с октября 2021-го, но за это время он не одержал в организации ни одной победы.

    К своему очередному поединку бразилец подходит на серии из четырех поражений подряд. Данная встреча станет для Даниэля определяющей в его карьере, ведь в случае очередной неудачи он будет уволен из UFC.

    Мишель Перейра
    globallookpress.com

    В среднем весе пройдет поединок между Мишелем Перейрой и Андре Петровски. Для бразильца это будет дебют в весовой категории до 83,9 кг. Ранее Мишель удачно выступал в полусреднем дивизионе, где одержал 5 побед кряду.

    Данный боец успел отметиться своей нестандартной техникой и постоянными акробатическими трюками прямо во время поединков. Однако укладываться в лимит до 77,1 кг ему стало очень тяжело.

    В дебютном бою в новом дивизионе Перейру ждет соперник с аналогичной статистикой. Петровски также идет в UFC на серии из пяти побед кряду. Но в отличие от своего оппонента он является представителем БЖЖ.

    Андре параллельно с выступлениями в смешанных единоборствах регулярно участвует на турнирах по грэпплингу. Так что в грядущем бою зрителей на трибунах ожидает классическое противостояние ударника против ярко выраженного борца.

  • Шевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо
  • Дана Уайт даст шанс Валентине вернуть титул, в 2024 Шевченко может подраться с Грассо в третий раз
  • 22/09/2023

    • Далее в октагон выйдут Джонатан Мартинез и Эдриан Янез, 13-й и 14-й номера рейтинга легчайшего дивизиона. К очному противостоянию парни подходят с отличной статистикой. У каждого из них по 5 побед и одному поражению в предыдущих шести боях.

    Единственное отличие в том, что Янез прервал свой винстрик в предыдущем поединке против Роба Фонта, а выигрышная серия Мартинеза продолжается до сих пор. Выделить фаворита в таком противостоянии довольно сложно.

    Джонатан и Эдриан обладают внушительной ударной мощью, хорошей защитой от тейкдаунов и неплохим кардио. Глядя на статистику и стиль бойцов, можно ожидать в клетке яркого и очень конкурентного поединка на протяжении всех трех раундов.

    Араухо и Барбоза намерены улучшить свои позиции в ростере

    Вивиан Араухо
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем весе встретятся Дженнифер Майя и Вивиан Араухо. Девушки на данный момент занимают 9-ю и 11-ю позиции в рейтинге. Дженнифер выиграла 2 предыдущих поединка, однако ее победы были достигнуты над далеко не самыми именитыми соперницами.

    Зато в противостояниях с реальными топами в лице Кэтлин Чукагян и Манон Фиро бразильянка потерпела неудачи. Сильная сторона Майи — это грэпплинг. Но в силу 35-летнего возраста бразильянке не хватает физических кондиций, чтобы также ярко финишировать своих соперниц, как в более молодые годы.

    В последнее время бои с участием Дженнифер зачастую доходят до решения судей. В каждом из них она пытается затянуть соперницу в партер, потому как полностью проигрывает ей конкуренцию в стойке.

    Ее грядущая соперница Вивиан, напротив, гораздо комфортнее чувствует себя в боксе и кикбоксинге. Последний бой против Аманды Рибас, закончившийся односторонним избиением Араухо на земле, говорит о том, что у нее серьезные проблемы в борьбе.

    И все же шансы на успех у Вивиан есть. Дженнифер пропускает в стойке слишком много ударов. Так что очередной нокаут может подарить Араухо место в топ-10 женского наилегчайшего дивизиона.

  • 5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • У Ковингтона есть все шансы стать новым чемпионом UFC в полусреднем весе
  • 07/10/2023

    • В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза, 11-й и 13-й номера рейтинга. Нигериец в UFC потерпел пока что только одно поражение от Арнольда Аллена.

    Остальные 5 поединков он выиграл, однако большинство побед было достигнуто над внерейтинговыми бойцами. Главное преимущество Юсуффа по отношению к Барбозе — его возраст.

    30-летний нигериец плавно подбирается к своему пику, тогда как Эдсон его уже давно прошел. У бразильца 3 победы и 2 поражения в последних пяти боях. Барбоза уже не выдерживает конкуренции с восходящими звездами и удачно конкурирует лишь с оппонентами из числа середняков.

    Он уступил Гиге Чикадзе и Брайсу Митчеллу — нынешним представителям первой десятки рейтинга. Отыграться за 2 поражения бразилец сумел в предыдущем поединке с Билли Куарантилло, который был нокаутирован уже в первом раунде.

    Внушительный опыт и невероятное разнообразие приемов на земле являются главными ключами Эдсона к успеху в грядущем поединке. Для Барбозы это последняя возможность громко заявить о себе и попытаться ворваться в титульную гонку.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры