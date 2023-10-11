Интригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81

В ночь с 14 на 15 октября состоится турнир UFC Vegas 81. В главном бою вечера подерутся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза

Бои предварительного карда

1.Эшли Йодер в женском минимальном весе встретится с Эмили Дюкот

2. Крис Гутьеррес в легчайшем весе подерется с Хейли Алатенгом

3. Ирина Алексеева в женском легчайшем весе проведет бой с Мелиссой Диксон

4. Терренс Маккинни в легком дивизионе встретится с Брендоном Маротте

5. Таинара Лисбоа в женском легчайшем весе сразится с Равеной Оливейрой

6. Даррен Элкинс в полулегком дивизионе подерется с Тиджеем Брауном

UFC Vegas 81: Yusuff vs Barboza — October 14 | Fight Promo

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира поединок в легчайшем весе между Кристианом Родригезом и Камероном Сааймоном. Американец уже успел запомниться тем, что в предыдущем своем бою победил единогласным решением восходящую звезду промоушена Рауля Росаса.

Кристиан зарекомендовал себя в UFC, как высококлассного универсала. Он мало пропускает в стойке, а также ранее в предыдущих боях со 100% результативностью переводил своих оппонентов на канвас.

Вдобавок, Родригес дерется в левосторонней стойке, что крайне неудобно для большинства его соперников. Камерон Сааймон пока не потерпел в своей карьере ни единого поражения.

В UFC он одержал уже 3 победы кряду, однако уровень оппозиции был довольно низкий. Все предыдущие его соперники стояли на грани увольнения из промоушена. Но на этот раз непобежденного южноафриканского проспекта ждет настоящая проверка на прочность.

Следующий поединок состоится в рамках промежуточной весовой категории до 59 кг между Эдгаром Чайрезом и Даниэлем Ласердой. У мексиканца за плечами только один бой в UFC.

Чайрез дебютировал в промоушене в июле этого года с поражения от Татсуро Таиры. Ласерда выступает в UFC с октября 2021-го, но за это время он не одержал в организации ни одной победы.

К своему очередному поединку бразилец подходит на серии из четырех поражений подряд. Данная встреча станет для Даниэля определяющей в его карьере, ведь в случае очередной неудачи он будет уволен из UFC.

Мишель Перейра globallookpress.com

В среднем весе пройдет поединок между Мишелем Перейрой и Андре Петровски. Для бразильца это будет дебют в весовой категории до 83,9 кг. Ранее Мишель удачно выступал в полусреднем дивизионе, где одержал 5 побед кряду.

Данный боец успел отметиться своей нестандартной техникой и постоянными акробатическими трюками прямо во время поединков. Однако укладываться в лимит до 77,1 кг ему стало очень тяжело.

В дебютном бою в новом дивизионе Перейру ждет соперник с аналогичной статистикой. Петровски также идет в UFC на серии из пяти побед кряду. Но в отличие от своего оппонента он является представителем БЖЖ.

Андре параллельно с выступлениями в смешанных единоборствах регулярно участвует на турнирах по грэпплингу. Так что в грядущем бою зрителей на трибунах ожидает классическое противостояние ударника против ярко выраженного борца.

Далее в октагон выйдут Джонатан Мартинез и Эдриан Янез, 13-й и 14-й номера рейтинга легчайшего дивизиона. К очному противостоянию парни подходят с отличной статистикой. У каждого из них по 5 побед и одному поражению в предыдущих шести боях.

Единственное отличие в том, что Янез прервал свой винстрик в предыдущем поединке против Роба Фонта, а выигрышная серия Мартинеза продолжается до сих пор. Выделить фаворита в таком противостоянии довольно сложно.

Джонатан и Эдриан обладают внушительной ударной мощью, хорошей защитой от тейкдаунов и неплохим кардио. Глядя на статистику и стиль бойцов, можно ожидать в клетке яркого и очень конкурентного поединка на протяжении всех трех раундов.

Араухо и Барбоза намерены улучшить свои позиции в ростере

Вивиан Араухо globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем весе встретятся Дженнифер Майя и Вивиан Араухо. Девушки на данный момент занимают 9-ю и 11-ю позиции в рейтинге. Дженнифер выиграла 2 предыдущих поединка, однако ее победы были достигнуты над далеко не самыми именитыми соперницами.

Зато в противостояниях с реальными топами в лице Кэтлин Чукагян и Манон Фиро бразильянка потерпела неудачи. Сильная сторона Майи — это грэпплинг. Но в силу 35-летнего возраста бразильянке не хватает физических кондиций, чтобы также ярко финишировать своих соперниц, как в более молодые годы.

В последнее время бои с участием Дженнифер зачастую доходят до решения судей. В каждом из них она пытается затянуть соперницу в партер, потому как полностью проигрывает ей конкуренцию в стойке.

Ее грядущая соперница Вивиан, напротив, гораздо комфортнее чувствует себя в боксе и кикбоксинге. Последний бой против Аманды Рибас, закончившийся односторонним избиением Араухо на земле, говорит о том, что у нее серьезные проблемы в борьбе.

И все же шансы на успех у Вивиан есть. Дженнифер пропускает в стойке слишком много ударов. Так что очередной нокаут может подарить Араухо место в топ-10 женского наилегчайшего дивизиона.

В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза, 11-й и 13-й номера рейтинга. Нигериец в UFC потерпел пока что только одно поражение от Арнольда Аллена.

Остальные 5 поединков он выиграл, однако большинство побед было достигнуто над внерейтинговыми бойцами. Главное преимущество Юсуффа по отношению к Барбозе — его возраст.

30-летний нигериец плавно подбирается к своему пику, тогда как Эдсон его уже давно прошел. У бразильца 3 победы и 2 поражения в последних пяти боях. Барбоза уже не выдерживает конкуренции с восходящими звездами и удачно конкурирует лишь с оппонентами из числа середняков.

Он уступил Гиге Чикадзе и Брайсу Митчеллу — нынешним представителям первой десятки рейтинга. Отыграться за 2 поражения бразилец сумел в предыдущем поединке с Билли Куарантилло, который был нокаутирован уже в первом раунде.

Внушительный опыт и невероятное разнообразие приемов на земле являются главными ключами Эдсона к успеху в грядущем поединке. Для Барбозы это последняя возможность громко заявить о себе и попытаться ворваться в титульную гонку.