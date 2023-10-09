Быстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80

7 октября состоялся турнир UFC Vegas 80. В главном событии вечера встретились Грант Доусон и Бобби Грин

Бои предварительного карда

1. Монтана Де Ла Роса в женском наилегчайшем весе проиграла единогласным решением судей Джейджей Олдрич

2. Нейт Манесс в наилегчайшем весе нокаутировал в первом раунде Матеуса Мендонка

3. Канако Мурата в женском минимальном дивизионе уступила единогласным решением Ванессе Демопулус

4. Джонни Муньоз в легчайшем весе проиграл единогласным решением Аори Кюиленгу

5. Каролина Ковалькевич в женском минимальном весе победила единогласным решением Диану Белбиту

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 80: Доусон vs Грин

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полулегком весе с участием Александра Эрнандеза и Билла Алджео. С первых секунд встречи бойцы задали очень высокий темп.

Алджео поочередно обрабатывал голову и корпус своего соперника, а также выбрасывал слишком много ударов ногами по воздуху. Эрнандез пытался пробить печень противника. Он постоянно заряжался на акцентированные удары по корпусу, но Билл своевременно перекрывался.

Александра полностью устраивала работа вторым номером. Однако 31-летний американец комфортно себя чувствовал до тех пор, пока дважды не побывал в нокдауне.

Ближе к середине встречи инициатива полностью перешла к Алджео. Он хорошо отработал и в концовке боя, благодаря чему забрал победу единогласным решением судей. Для Эрнандеза это поражение стало третьим за последние 4 поединка в UFC.

Дрю Добер globallookpress.com

Следующими в октагон вышли 2 легковеса Дрю Добер и Рик Гленн. Уже с самого начала поединка бойцы решили выяснить, чьи борцовские навыки лучше. Дрю пошел за тейкдауном и легко стянул оппонента вниз.

Более того, он занял выгодную для себя позицию в партере и сразу же обрушил на противника шквал ударов. Пытаясь спастись от неминуемого поражения, Гленн все-таки сумел подняться.

Однако показать что-либо в стойке у него не получилось. Практически сразу от Добера последовал очередной удачный тейкдаун. И со второй попытки ему удалось финишировать обескураженного противника.

Дрю забил Гленна в гранд-энд-паунде, и на отметке в 2 минуты и 36 секунд рефери остановил поединок. Таким образом, Добер реабилитировался за предыдущую неудачу в противостоянии с Мэттом Фреволой.

Плюс ко всему, данная победа стала исторической. Для Добера это уже девятый выигранный поединок в UFC нокаутом, что является рекордом в легком дивизионе. Столько раз не вырубали своих соперников ни Гейджи, ни Порье, ни Макгрегор, ни кто-либо еще из числа звезд.

В полусреднем весе проходил поединок между Алексом Мороно и Хоакином Бакли. И точно также, как и в предыдущей встрече, бой начался с активной борьбы. Бакли моментально пошел своему сопернику в ноги, но с первого раза стянуть его вниз не получилось.

Мороно заблокировал попытку тейкдауна и начал работать джебами с дальней дистанции. Тем не менее, Хоакин все-таки нашел момент для сближения с соперником и в первом раунде дважды перевел его вниз.

После перерыва одностороннее доминирование Бакли в партере продолжилось. Алекс ничего не мог поделать с таким напором и физической мощью своего соперника. И все же за невероятную стойкость Мороно стоит отдать должное.

Как Бакли не старался, добыть досрочную победу ему не удалось. Алекс сумел продержаться до конца поединка и проиграл его единогласным решением судей с одинаковым счетом 27:30.

Пайфер и Грин наказали соперников за ошибки

Абдул Альхассан globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем весе проходил бой между восходящей звездой Джозефом Пайфером и 38-летним ветераном Абдулом Альхассаном. Американский проспект сходу завладел инициативой в этом поединке.

С первых секунд боя Пайфер поддавливал соперника в стойке, после чего резко прошел ему в ноги и оформил первый тейкдаун. Джозеф довольно быстро забрал спину Абдула, но африканский ветеран все-таки не позволил противнику задушить себя.

Пайфер сбавил натиск и позволил Альхассану подняться на ноги. До конца раунда поединок проходил в стойке, где также предпочтительнее смотрелся американец. Абдул работал по воздуху, и лишь малая часть его ударов доходили до цели.

Во втором раунде Пайфер снова без проблем стянул противника вниз и на этот раз сумел провести ему гильотину. Альхассан уснул, потерпев третье поражение за 5 поединков.

Пайфер по-прежнему остался непобежденным в UFC. Американец выиграл досрочно третий бой кряду в самом сильном промоушене планеты, сделав очередное громкое заявление. Возможно, следующий оппонент Джозефа будет уже из топ-15.

В главном событии вечера в легком весе встретились десятый номер рейтинга Грант Доусон и 36-летний ветеран Бобби Грин. В этом противостоянии все закончилось очень быстро.

Первое точное попадание со стороны «Кинга» стало фатальным для его соперника. Грин в ожидании атаки Доусона опередил его, пробив левым джебом прямо в голову. Грант мгновенно рухнул на настил, а Бобби принялся добивать его.

«Кинг» нанес еще несколько ударов и рефери остановил встречу. Бобби хватило 33 секунды, чтобы одержать сенсационную победу. Перед началом встречи в успех Грина мало, кто верил.

Однако он сполна воспользовался предоставленным шансом и теперь должен потеснить Гранта с десятой строчки рейтинга легкого дивизиона. Бобби разрушил все надежды Доусона на чемпионский поединок, но зато обеспечил себе громкий бой с одним из участников титульной гонки.

Гранту после столь сокрушительного поражения теперь придется начинать все заново. И о поединке против Майкла Чендлера, с которым так хотел подраться Доусон, молодому американцу пока что стоит забыть.