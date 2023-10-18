Реванш Махачева и Волкановски, долгожданный бой Чимаева и Усмана. Анонс карда UFC 294

21 октября состоится турнир UFC 294. В главном событии вечера встретятся Ислам Махачев и Александр Волкановски

Бои предварительного карда

1.Бруно Силва в среднем весе встретится с Шарой Магомедовым

2. Джин Ю Фрей в женском минимальном весе подерется против Виктории Дудаковой

3. Натаниэл Вуд в полулегком дивизионе проведет бой с Мухаммаджоном Наимовым

4. Аншул Джубли в легком весе встретится с Майком Брибеном

5. Седрик Думас в среднем весе подерется с Абу Айзатаром

6. Джавид Башарат в легчайшем дивизионе сразится с Виктором Генри

7. Мохаммад Яхья в среднем весе встретится с Тревором Пиком

8. Тим Эллиот в наилегчайшем весе подерется с Мухаммадом Мокаевым

UFC 294: Обратный отсчет

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира в Абу-Даби поединок в легчайшем весе между Саидом Нумагомедовым и Муином Гафуровым. Россиянин еще не так давно пребывал в топ-15 данной весовой категории, однако выпал из рейтинга после предыдущего боя.

В марте этого года Саид уступил единогласным решением судей Джонатану Мартинезу, прервав тем самым свой винстрик из четырех поединков. У Муина за плечами пока что только один бой в UFC.

Его дебют в организации состоялся в июне этого года. Но тогда Гафуров потерпел неудачу, уступив по очкам Джону Кастанеде. Сильной стороной новичка промоушена является боевое самбо.

Нурмагомедов обладает не менее внушительной борцовской базой, а в ударной технике и вовсе смотрится предпочтительнее своего соперника. За счет неплохого кикбоксинга Саид вполне можно одержать победу в данной встрече.

Следующими в октагон выйдут Икрам Алискеров и Уорли Алвес, чей бой пройдет в среднем весе. Изначально россиянин должен был драться против 13-го номера рейтинга Нассурдина Имавова.

Однако француз внезапно снялся с турнира и руководству промоушена пришлось искать для Алискерова нового соперника. Икрам ранее провел в UFC только один поединок.

В дебюте он чуть более, чем за 2 минуты расправился с Филом Хоузом, отправив американца в глухой нокаут. Его грядущий оппонент Алвис не славится репутацией жесткого панчера. Да и статистика выступлений у бразильца за последнее время крайне посредственная.

В его активе 3 поражения и одна победа в предыдущих четырех встречах. Более того, большая часть карьеры Уорли прошла в полусреднем весе, а значит у Икрама в грядущем в бою будет внушительное преимущество в габаритах.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

В полутяжелом дивизионе пройдет поединок между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером, вторым и седьмым номерами рейтинга. Россиянин идет на внушительной беспроигрышной серии из десяти боев кряду.

Единственный, кто сумел остановить Анкалаева в UFC, — это Пол Крейг. Но остальных всех соперников Магомед проходил без особых проблем. Последний поединок против Яна Блаховича, завершившийся вничью, это судейская ошибка, нежели справедливый результат.

Во второй половине того боя россиянин устроил настоящее доминирование над экс-чемпионом. Поэтому в хорошей форме Анкалаева вряд ли можно усомниться. Магомед по-прежнему опасен абсолютно на всех этажах и готов дать бой любому сопернику.

Очередной оппонент россиянина Джонни Уокер за последнее время также набрал неплохой ход. Бразилец сумел закрыть 2 поражения, выйдя на победную серию из трех поединков. Уокер удосрочил Куцелабу с Крейгом и выиграл по очкам у Смита.

У Джонни есть и неплохой уровень борьбы, но сильной его стороной является стойка. Ввиду внушительных габаритов для полутяжелого дивизиона бразилец обладает невероятно мощным ударом. Плюс ко всему, у него крайне нестандартная техника кикбоксинга.

Лучший расклад для Магомеда в данном бою — затянуть бразильца в партер. Но агрессивных разменов в стойке с Уокером Анкалаеву нужно избегать.

Махачев и Чимаев готовы устроить шоу

Камару Усман globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретятся Хамзат Чимаев и Камару Усман. Изначально у «Борза» был запланирован поединок против седьмого номера рейтинга Пауоло Косты.

Бразилец накануне перенес тяжелую операцию на руке, вследствие чего ему пришлось сняться с турнира. Заменить Косту на коротком уведомлении согласился бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман.

2 поражения от Леона Эдвардса говорят о том что, «нигерийский кошмар» уже прошел свой пик. Но невероятный опыт Усмана и его универсализм могут доставить Хамзату немало проблем. Во многом все будет зависеть от того, в какой физической форме пребывает Камару, ведь он в преддверии этого боя не прошел полноценного лагеря.

Из-за разницы во времени подготовки у Чимаева, как минимум, должно быть преимущество в кардио. Более того, «Борз» дерется у себя дома, где местные болельщики постоянно будут гнать его вперед.

В таких условиях Хамзат просто не имеет права проиграть. Да и ставки в предстоящем поединке слишком высоки. Победитель противостояния станет следующим претендентом на титул в среднем весе и подерется с Шоном Стриклендом.

Выход Усмана на этот бой на коротком уведомлении является главным преимуществом Чимаева. Но в лишний раз играть на публику Хамзату точно не стоит, ведь у «нигерийского кошмара» сокрушительный джеб и сильная борцовская база.

Александр Волкановски globallookpress.com

В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за титул чемпиона легкого дивизиона против Александра Волкановски. Австралиец, также как и Усман, согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении после травмы Чарльза Оливейры.

Первый поединок Махачева и Волкановски, состоявшийся в феврале этого года на турнире в Перте, получился максимально бескомпромиссным и конкурентным. Австралиец дал Исламу самый трудный бой в его карьере.

Тогда россиянин выиграл единогласным решением, но от него явно ожидали не такой победы. Поединок в Абу-Даби должен поставить точку в их противостоянии. Махачев намерен доказать всему миру, что первая встреча была всего лишь случайностью.

Причем в Абу-Даби у россиянина есть дополнительная мотивация. В случае победы над Волкановски Ислам получит титульный поединок в полусреднем весе. Но и у Алекса настрой на этот бой тоже запредельный.

Волкановски есть, чем ответить Махачеву. За эти 8 месяцев австралиец серьезно подтянул свои борцовские навыки, что показал в предыдущем поединке в полулегком весе против Яира Родригеза.

Алекс крайне мастеровитый и волевой боец. Единственный вопрос перед поединком с Махачевым заключается в том, как на Волкановски повлияет отсутствие тренировочного лагеря и какие тактические заготовки подготовил король полулегкого дивизиона для дагестанца.