Уверенная победа Барбозы, яркий нокаут от Перейры. Обзор карда UFC Vegas 81

В ночь с 14 на 15 октября состоялся турнир UFC Vegas 81. В главном бою вечера встретились Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза

Результаты боев предварительного карда

1.Эшли Йодер в женском минимальном весе уступила единогласным решением Эмили Дюкот

2. Крис Гутьеррес в легчайшем весе единогласным решением одолел Хейли Алатенга

3. Ирина Алексеева в женском легчайшем весе проиграла единогласным решением Мелиссе Диксон

4. Терренс Маккинни в легком дивизионе нокаутировал в первом раунде Брендона Маротте

5. Таинара Лисбоа в женском легчайшем весе победила единогласным решением Равену Оливейру

6. Даррен Элкинс в полулегком дивизионе одолел сабмишном в третьем раунде Тиджея Брауна

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 81: Юсуфф vs Барбоза

Бои основного карда

Основной кард турнира открыл поединок в легчайшем весе между Кристианом Родригезом и Камероном Сааймоном. С самого начала боя американец занял центр октагона и действовал первым номером.

Он потряс соперника несколькими попаданиями, а потом он сумел перевести его на канвас. Родригез стремительно вышел на гильотину, однако удосрочить Камерона в стартовом раунде так и не сумел.

После перерыва парни решили проверить, чья борьба лучше. Почти на протяжении всех пяти минут бойцы поочередно занимали в партере позицию сверху, пытаясь выйти на сабмишн.

Если второй раунд получился весьма конкурентны, то в заключительном отрезке Родригез смотрелся гораздо предпочтительнее Сааймона. На этот раз американец показал весь арсенал своих ударных навыков и просто перебил уставшего от борьбы оппонента.

Судьи в данной встрече единогласно отдали победу американцу. Кристиан вышел на серию из трех выигранных поединков кряду, а Сааймон потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Далее в октагоне рамках среднего дивизионе встретились Мишель Перейра и Андре Петровски. После провальной весогонки к поединку со Стивеном Томпсоном бразилец решил сменить категорию и подняться выше.

Дебют Перейры в новом дивизионе получился очень быстрым и ярким. С самых первых секунд Мишель поддавливал оппонента в стойке, после чего запустил в голову оппонента мощнейший хук с правой.

Петровски без чувств рухнул на канвас и ушел в глухую оборону. Мишель не позволил своему сопернику прийти в себя. Он сразу же бросился добивать потрясенного оппонента и на отметке в одну минуту и 6 секунд судья остановил встречу.

Перейра одержал уже шестую победу кряду в UFC. Даже простой в полтора года не помешал бразильцу порадовать публику ярким финишем. По окончании турнира Мишель получил бонус за лучшее выступление вечера, в очередной раз напомнив, что он является одним из самых зрелищных ударников в промоушене.

Джонатан Мартинез globallookpress.com

Еще один бой основного карда проходил в легчайшем весе. На этот раз в клетке столкнулись 13-й и 14-й номера рейтинга Джонатан Мартинез и Эдриан Янез. «Дракон» в данном поединке выбрал очень грамотную тактику.

Уже с самого начала встречи Мартинез практически в каждой своей комбинации использовал лоу-кики. На протяжении всего стартового отрезка он отбивал левую ногу соперника, пытаясь того замедлить.

После перерыва Янез хромал. Неприятные ощущения в ноге заставили его действовать вторым номером и ждать момента для контратаки. Однако Джонатан настолько грамотно отрезала углы, что загнал противника спиной к сетке.

После пары джебов от Мартинеза последовал очередной лоу-кик. Янез сразу же упал вниз и схватился за ногу. На этом поединок закончился. «Дракон» одержал победу техническим нокаутом в середине второго раунда, продлив в свой винстрик до шести боев.

Борьба Араухо и Барбозы разрушила геймплан соперников

Дженнифер Майя globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем дивизионе встретились Дженнифер Майя и Вивиан Араухо, 9-й и 11-й номера рейтинга. Поначалу поединка темп был достаточно невысоким.

Майя специально дала инициативу своей сопернице и пыталась действовать в стиле контрпанчера. Стартовый отрезок получился очень небогатым на события. Вивиан активно работала передней рукой, а ее соперница просто выжидала удобного момента для удара.

После перерыва пассивная работа в стойке перешла в монотонный контроль на земле со стороны Араухо. Несколько раз она пыталась выйти на сабмишн, но Дженнифер не позволила ей удосрочить себя.

На финишной прямой Майя активно пошла вперед. Она показывала грамотную серийную работу в стойке. Такой расклад явно не устраивал Араухо, и после пары пропущенных ударов она прижала соперницу к сетке и начала вязать ее в клинче.

Очередной удачный тейкдаун позволил Вивиан сбавить темп. Она вновь контролировала соперницу на канвасе и сумела удержать ее в партере до конца поединка. Унылая борцовская битва закончилась победой Араухо единогласным решением судей.

В главном событии вечера в полулегком весе встретились Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза. Бойцы подходили к очному противостоянию в статусе 11-го и 13-го номеров ростера. Более молодой нигериец сразу же бросился прессинговать противника.

Эдсон был настолько потрясен натиском Юсуффа, что уже на первой минуте боя ушел в глухую оборону. После пропущенного хука Барбоза сразу же рухнул на канвас и от Содика последовало добивание.

Бразильский ветеран невероятным образом пережил град ударов и продолжил встречу. Однако к концу стартовой пятиминутки Юсуфф еще раз потряс оппонента в стойке. После кошмарного первого раунда Барбоза все-таки сумел прийти в себя после.

В третьем раунде у 37-летнего бразильца открылось второе дыхание и он перехватил инициативу. Эдсон достал Содика эффектным ударом ногой с разворота в голову, после которого выживать уже пришлось нигерийцу.

В чемпионских раундах Барбоза выглядел гораздо свежее измотанного Юсуффа. Чтобы закрепить свой успех, Эдсон подключил к своим атакам борьбу. Он без проблем стягивал противника вниз, а далее пытался разбить его в гранд-энд-паунде.

Воспряв духом в середине поединка, бразилец совершил камбэк и забрал бой в свою пользу единогласным решением судей. Несмотря на внушительный возраст для полулегкого дивизиона, Барбоза продемонстрировал невероятное кардио в пятираундовом противостоянии.