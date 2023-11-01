Алмейда встретится с Льюисом, Бонфим подерется с Далби. Анонс карда UFC Brazil

5 ноября состоится турнир UFC Brazil. В главном бою вечера в тяжелом весе подерутся Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис

Бои предварительного карда

1. Кауэ Фернандес в легком весе встретится с Марком Диакеси

2. Монтсеррат Руис в женском минимальном дивизионе подерется с Эдуардой Моура

3. Анджелла Хилл в женском минимальном весе встретится с Денис Гомес

4. Витор Петрино в полутяжелом весе подерется с Модестасом Букаускасом

5. Элизеу Залески в полусреднем дивизионе встретится с Ринатом Фахретдиновым

6. Даниэль Маркос в легчайшем дивизионе сразится с Виктором Силвой

7. Элвес Бреннер в промежуточном весе встретится с Кайнаном Кручевски

UFC São Paulo: Almeida vs Lewis — November 4 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в легком весе с участием Исмаэля Бонфима и Винса Пичела. Оба бойца проиграли в своих предыдущих встречах. Бонфим уже в первом раунде уступил Бенуа Сен-Дени сабмишном.

Пичел проиграл единогласным решением Марку Мадсену. Тем не менее, шансов на успех в грядущем противостоянии у сорокалетнего американца гораздо меньше. Исмаэль моложе на 13 лет, у него куда лучшая статистика и плюс ко всему он дерется у себя дома.

Винс в нынешних реалиях способен конкурировать с такими же ветеранами, как и он сам. У него уже есть опыт поражений в поединках с молодыми проспектами — неудача в бою против Грегора Гиллеспи тому подтверждение. Стилистически Пичел является ярко выраженным ударником.

Но Бонфим на его фоне выглядит более универсальным бойцом. Помимо внушительной ударной мощи бразилец очень опасен и на земле. Так что у Исмаэля есть прекрасная возможность закрыть свое предыдущее поражение.

В среднем весе пройдет поединок между местным бойцом Родольфо Виейрой и Арменом Петросяном. Армянин подходит к этому бою после двух побед кряду над Кристианом Данканом и Эйджеем Добсоном.

Виейра в последнее время не отличается стабильностью — в предыдущих четырех поединках на его счету 2 победы и 2 поражения. При этом бразилец слишком часто рискуют в своих боях.

Нередко он практически без ударов заходит на ближнюю дистанцию с целью провести тейкдаун. Петросян тоже не против побороться, но его грэпплинг немного отличается. Армянин привык залеживать соперников на земле, работая исключительно на очки.

Возможно, в грядущем поединке болельщики на трибунах увидят очень много борьбы. Бои с участием Петросяна зачастую получаются скучными и не зрелищными. Тоже самое можно сказать и про его соперника, который чаще борется, нежели дерется в стойке.

Кайо Борральо globallookpress.com

Еще один поединок в среднем весе пройдет с участием восходящей звезды Кайо Борральо и Абусупьяна Магомедова. Бразилец идет в UFC на серии из четырех побед, не зная поражений.

Он дрался как с универсальными бойцами, так и с ярко выраженными грэпплерами. Борральо переработал абсолютно каждого из них, продемонстрировав прекрасную защиту от тейкдаунов и интересную ударную технику.

Абусупьян в конце прошлого года ярко ворвался в UFC, нокаутировав уже за 19 секунд Дастина Штольцфуса. Но далее на пути этнического дагестанца встал нынешний чемпион Шон Стрикленд, который устроил в поединке с ним настоящий декласс.

Американец показал, что Магомедов еще очень далек от уровня топ-15. Возможно, у Абусупьяна возникнут проблемы и против такого нестандартного бойца, как Борральо. Лучший вариант для Магомедова — это нокаут в первом раунде.

Но если поединок дойдет до третьего отрезка, то там шансов на успех у него крайне мало. Кайо обладает более внушительным кардио, нежели его грядущий оппонент. Попэтому перебоксировать Абусупьяна в конце боя для бразильца точно не составит проблем.

Далее в октагон выйдут Родриго Насименто и Дон’Тэйл Мэйес, чей поединок пройдет в тяжелом весе. Эти парни встречались друг с другом 3 года назад и тогда победу праздновал бразилец.

В реванше фаворитом вновь является Насименто. За 3 года выступлений в UFC он потерпел лишь одно поражение от Криса Дакаса. А вот Американец явно не может похвастаться такой же статистикой.

Мэйес чередует победы с поражениями на протяжении последних шести поединков. Вдобавок, у него посредственная защита от тейкдаунов, что явно на руку Родриго, являющемуся базовым представителем БЖЖ.

Возможно, ответный поединок Насименто закончится точно также, как и их первый бой — победой сабмишном в пользу бразильца.

Борьба Бонфима и Алмейды может принести им очередной успех

Габриэль Бонфим globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем весе пройдет поединок между Габриэлем Бонфимом и Николасом Далби. Бразилец является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15.

Он сумел удивить Дану Уайта еще в рамках претендентской серии, выиграв поединок у Трея Уотерса сабмишном уже в первом раунде. Дебют Бонфима в UFC получился не менее ярким — ему хватило всего лишь 49 секунд, чтобы удосрочить в партере Мунира Лаззеса.

Чуть дольше в клетке против него продержался бывший средневес Тревин Джайлс, проигравший Исмаэлю гильотиной. У Бонфима очень высокий уровень борьбы. При этом он практически не пропускает удары в стойке.

Далби подходит к этому бою после четырех побед и одного поражения в последних пяти поединках. Однако главный минус датчанина — это возраст. Ему уже 38, и в последнее время он удачно конкурирует лишь с бойцами второго эшелона.

К тому же, скандинав очень давно не дрался с сильными борцами, что явно скажется на результате грядущего поединка. Репутацию бразильца также потребляет ноль в графе поражений. Бонфим выиграл все 15 предыдущих боев в ММА и в 12-ти из них удосрочил соперников.

В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис, девятый и десятый номера рейтинга. Бразилец выиграл в UFC 5 поединков кряду и закрепил за собой статус теневой угрозы для всего дивизиона.

Такие опытные бойцы, как Шамиль Абдурахимов и Жаирзиньо Розенстрайк ничего не смогли поделать с молниеносными тейкдаунами Жаилтона. Бразилец хоть и легче своих соперников на 10-15 килограмм, но зато он заметно превосходит их скорости.

В среднем, ему требуется 3 минуты 47 секунд, чтобы удосрочить своих оппонентов в UFC. Быстрее в тяжелом весе с противниками разбираются только Том Аспиналл и Сергей Павлович. Стиль Алмейды крайне неудобен для Льюиса.

Не так давно «черный зверь» уже потерпел разгромное поражение в первом раунде от базового борца Сергея Спивака. Так что американцу против такого оппонента остается рассчитывать разве что на одно точное попадание.

Тяжелый удар — это единственное, чего не отнять у Деррика. Но других вариантов кроме лаки-панча победить Алмейду у Льюиса просто нет.