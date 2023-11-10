Алмейде рано драться за пояс. Бой с Льюисом показал все пробелы бразильского Хабиба

На UFC Brazil Жаилтон Алмейда в главном бою вечера одолел единогласным решением судей Деррика Льюиса

Бой против Льюиса получился максимально скучным

Перед домашним турниром в Бразилии Алмейда закрепил за собой репутацию одного из самых ярких и нестандартных тяжеловесов нового поколения. К очередному поединку он подходил на серии из пяти досрочных побед кряду.

Причем в послужном списке Алмейды были не только середняки вроде Портера и Туркаля. С невероятной борьбой бразильца не смогли справиться даже представители топ-15 Шамиль Абдурахимов и Жаирзиньо Розенстрайк.

Последнего из них Жаилтону и вовсе удалось удосрочить менее, чем за 4 минуты. Деррик Льюис, испытывающий большие проблемы на земле, должен был стать очередной легкой мишенью для бразильского проспекта.

Но на этот раз одержать быструю победу у Алмейды не получилось. Практически с самого начала поединка он бросился в ноги своему сопернику, что было довольно ожидаемо.

Разница в борцовских навыках между бразильцем и «черным зверем» просто колоссальна. Практический весь бой прошел на земле под диктовку Алмейды. Правда активности от местного бойца было не так уж и много.

Деррик Льюис globallookpress.com

Он действовал первым номером, поочередно обрабатывая голову и корпус обездвиженного противника. Впрочем, значимого урона Деррик не получал и поэтому судья даже не думал останавливать поединок.

В начале каждого раунда болельщики на трибунах наблюдали одну и ту же ситуацию. Алмейда выжидал момент, когда Льюис пробьет, а во время самого удара моментально бросался ему в ноги и далее стягивал его вниз.

В таком ключе поединок продлился все 25 минут. По его окончании Жаилтон установил новый рекорд в плане контроля оппонента на земле — 19 минут 10 секунд. Это был первый бой в UFC с участием бразильца, закончившаяся для него судейским решением.

Все рефери единогласно отдали поединок Жаилтону, но от него явно ожидали большего. На домашнем турнире бразильский Хабиб вообще ничем не впечатлил. В итоге болельщики получили один из самых скучных поединков в истории тяжелого дивизиона.

Жаилтон бросил вызов Гану

Сирил Ган globallookpress.com

Победа над Льюисом позволила бразильцу отыграть 2 позиции в рейтинге и подняться с девятой на седьмую строчку. Но даже серия из шести выигранных поединков кряду и более высокое место в топ-10 не обеспечат Жаилтону статус следующего претендента на титул.

Сделать громкое заявление бразильцу поможет лишь победа над одним из участников чемпионской гонки. Сам Алмейда видит для себя следующим соперником бывшего обладателя временного пояса Сирила Гана.

Бразилец по окончании домашнего турнира сразу же бросил ему вызов. Но это будет совершенно другой поединок, потому как Ган уровнем гораздо выше Льюиса. Жаилтон предпочитает драться со стилистически удобными для него оппонентами.

Именно таковым он считает Сирила, недавно проигравшего сабмишном в первом раунде Джону Джонсу. Но едва ли эта неудача делает Гана легким оппонентом для кого-либо из тяжелого дивизиона.

У француза неидеальная защита от тейкдаунов, однако она у него гораздо лучше, чем у того же Деррика Льюиса. Не стоит забывать и про физическую мощь Гана. В своем первом титульнике он навязывал борьбу даже Фрэнсису Нганну, а это говорит о многом.

Что касается стойки, то здесь у Сирила огромное преимущество. Жаилтон, избегающий каких-либо разменов на руках, точно не сможет конкурировать со столь быстрым кикбоксером.

Так что на этот раз бразилец выбрал себе далеко непростого оппонента. Впрочем, именно поединок с Ганом покажет реальный уровень Алмейды и также даст ответ на вопрос: достоин ли он драться за титул или нет.

После боя с Льюисом о форме бразильского Хабиба сложилось неоднозначное впечатление. 38-летний Деррик хоть и не сумел раскрыть свои лучшие стороны в прошедшем поединке, однако он наглядно показал пробелы Алмейды.

Алмейде рано драться за титул

UFC Сан-Пауло: Жаилтон Алмейда — Слова после боя

В высоком уровне борцовских навыков Жаилтона мало кто сомневается. И все же этого пока недостаточно, чтобы рассчитывать на звание лучшего тяжеловеса UFC. Сейчас у бразильца есть несколько проблем, над которыми ему стоит поработать.

Первое, что бросается в глаза, это однотипность и прямолинейность. Алмейда показательно идет в ноги абсолютно каждому сопернику и начинает выполнять тейкдауны без-какой либо подготовки.

Стянуть вниз таких медлительных тяжеловесов, как Розенстрайк и Льюис, не является чем-то выдающимся. Но если перед Жаилтоном будет стоять соперник более серьезного уровня, то он не позволит ему так легко приблизиться к себе.

Его тактика с проходом в одну ногу после каждого хука в голову выглядит слишком читаемой. При таком подходе есть риск наткнуться на апперкот с противоположной руки или получить коленом в голову.

Ган, Павлович, Аспиналл, Блейдс и Джонс обладают хорошей защитой от тейкдаунов, и против них фирменная борьба Алмейды просто не сработает. Также бразильцу необходимо улучшить свои навыки в стойке.

Чаще всего он выбрасывает удары, только находясь в фулл-маунте или гранд-энд-паунде. Работать с дальней дистанции хай-киками и лоу-киками Алмейда умеет. Но вот уровень бокса оставляет желать лучшего.

На руках бразильский Хабиб проиграет не только представителям из первой пятерки, но и тому тому же Льюису. Нокаутирующей мощи Алмейде явно не хватает. Без тяжелого удара рассчитывать на чемпионство в дивизионе до 120 кг точно не стоит.

Ввиду всех минусов бразильца сейчас нельзя считать главной угрозой для Джона Джонса. На данном этапе Алмейда — очередной проспект с большими амбициями, но не более.