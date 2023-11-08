Возвращение Прохазки, титульный бой Павловича и Аспиналла. Анонс карда UFC 295

12 ноября состоится турнир UFC 295. В главном бою вечера встретятся Иржи Прохазка и Алекс Перейра

Бои предварительного карда

1. Денис Бузукья и Джамал Эммерс встретятся в полулегком весе

2. Джош Ван подерется против Кевина Борхаса в наилегчайшем дивизионе

3. Кюн Ко Ханг в легчайшем весе проведет бой с Джоном Кастанедой

4. Джаред Гордон в легком весе встретится с Марком Мадсеном

5. Назим Садыхов в легком дивизионе подерется с Вячеславом Борщевым

6. Матеуш Ребецки в легком весе сразится с Рузвельтом Робертсом

7. Табата Ричи в женском минимальном весе подерется с Лупитой Годинез

8. Стив Эрцег в наилегчайшем дивизионе встретится с Алессандро Костой

UFC 295: Обратный отсчет — Павлович vs Аспинэлл

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в полулегком весе с участием Пэта Сабатини и Диего Лопеса. Американец провел в UFC ранее 6 боев и одержал 5 побед, но едва ли это поможет ему легко справиться с очередным противником.

У Лопеса за плечами только 2 поединка в промоушене Даны Уайта. Однако оба они получились невероятно зрелищными. В своем дебюте бразилец оказал серьезное сопротивление потенциальному кандидату на титул Мовсару Евлоеву.

В ряде эпизодов Диего перебивал его в стойке и даже 3 раза за поединок вышел на болевой прием. Проиграв россиянину по очкам в конкурентном бою, Лопес далее сумел реабилитироваться, задушив уже в первом раунде Гэвина Такера.

А вот Сабатини с топовыми соперниками проявить себя еще не сумел. Он дрался с бойцами второго эшелона и одному из них даже проиграл нокаутом. Если учесть нынешнюю форму, в которой находится Лопес, то для Пэта грядущее противостояние станет настоящей проверкой на прочность.

Следующими в октагон выйдут 2 легковеса Мэтт Фревола и Бенуа Сен-Дини. Американец не так давно сумел забраться в топ-15. В предыдущем поединке Фревола финишировал Дрю Добера уже в первом раунде и занял 14-ю позицию в ростере.

Еще пару лет назад Мэт не отличался стабильностью, чередуя победы с поражениями. Но за последние 2 года он солидно прибавил в ударной технике и к очередному поединку подошел на серии из трех побед кряду нокаутом в первом раунде.

Текущая форма Сен-Дини выглядит еще более внушительной. Серия француза насчитывает 4 досрочных выигранных поединка. Помимо неплохой ударной техники Бенуа обладает внушительными навыками на земле.

Он легко расправился с мастеровитыми грэпплерами в лице Исмаэля Бонфима и Тиаго Мойзеса. За счет универсальности у Сен-Дини есть отличные шансы на успех в грядущем противостоянии.

Джессика Андраде globallookpress.com

В женском минимальном весе встретятся пятый и седьмой номера рейтинга Джессика Андраде и Маккензи Дерн. Для каждой из девушек данный поединок будет определяющим в карьере.

Дерн выступает не так уж стабильно и возможно, это последний шанс попасть в топ-5 и заявить о себе, как о потенциальном кандидате на титул. Для Джессики 2023 год можно назвать худшим в ее карьере.

После победы единогласным решением в феврале над ветераном Лорен Мерфи у экс-чемпионки данного дивизиона случилось 3 досрочных поражения кряду. В случае очередного проигрыша Андраде откатится еще на 3-4 позиции назад.

Что касается навыков, то Джессика превосходит свою соотечественницу из Бразилии на всех этажах. Дерн неплохо борется, но у нее нет такой ударной мощи, как у экс-чемпионки.

Все зависит от того, в каком настрое сейчас пребывает Андраде. Хорошая ментальная составляющая для Джессики является главным ключом к успеху.

Павловича и Прохазку ожидают очень непростые бои

Сергей Павлович globallookpress.com

В со-главном событии вечера за временный титул в тяжелом весе встретятся Сергей Павлович и Том Аспиналл, второй и четвертый номера рейтинга. Оба бойца выходят на этот поединок на коротком уведомлении.

Изначально в расписании должны были драться Джон Джонс и Стипе Миочич за основной титул. Но после травмы действующего чемпиона Дане Уайту пришлось внести срочные изменения.

Павлович является самым жестким нокаутером в дивизионе. Ранее он финишировал уже 6 соперников подряд в первом раунде ударами в стойке. Тот невероятный темп, который задает Сергей, не может поддержать практически ни один боец.

Плюс ко всему, россиянин очень грамотно пробивает на отходе и таким образом достать до него становится гораздо труднее. Если о Павловиче складывается образ ярко выраженного боксера, то Аспиналл на его фоне выглядит более универсальным и разносторонним бойцом.

Англичанин очень подвижен на ногах, у него хороший джеб и футворк. Вдобавок, Том обладает хорошей борцовской базой, что он продемонстрировал в противостоянии с Александром Волковым, победив его болевым приемом уже в первом раунде.

Исход данного поединка зависит от того, кто первым реализует свой геймплан. Павлович продолжит искать свои шансы в стойке. Для него зарубиться с соперником на ближней дистанции выглядит наилучшим вариантом для успеха.

А вот для Тома такой расклад не выгоден. Британец привык выжидать момента для атаки или же, если у него ничего не получается в стойке, то он начинает бороться и залеживать противника на земле.

Иржи Прохазка (справа) globallookpress.com

В главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона за вакантный титул подерутся первый и третий номера рейтинга Иржи Прохазка и Алекс Перейра. Чех — экс-чемпион в данной весовой категории.

Ему удалось завоевать титул, проведя в UFC всего лишь 3 поединка. Иржи сочетает в себе очень нестандартную ударную технику, внушительную ударную мощь и прекрасные борцовские навыки.

Победив Гловера Тейшейру сабмишном в пятом раунде летом прошлого года, Прохазка в скором времени получил травму плеча и был вынужден снять с себя полномочия чемпиона. Долгий простой может стать одной из причин не самого удачного выступления Иржи в грядущем бою.

Впрочем, помимо травмы у «Самурая» есть еще один значимый минус. Нередко Прохазка настолько увлекается атакой, что забывает о защите и начинает съедать лицом удары соперника.

В бою с таким ударником, как Перейра, любой просчет может оказаться фатальным. Алекс бывший чемпион мира по кикбоксингу, и в UFC он уже финишировал двух топовых бойцов в лице Шона Стрикленда и Исраэля Адесаньи.

Но и у бразильца есть один огромный минус — это его борьба. Перейре ни в коем случае нельзя подпускать Прохазку близко к себе. Иржи достаточно одного тейкдауна, чтобы финишировать Алекса на земле.