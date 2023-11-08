ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Возвращение Прохазки, титульный бой Павловича и Аспиналла. Анонс карда UFC 295

    Перейра попытается стать двойным чемпионом, Павлович намерен завоевать временный титул в тяжелом весе

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Иржи Прохазка Джон Джонс Алекс Перейра Сергей Павлович Александр Волков Дана Уайт 
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраВозвращение Прохазки, титульный бой Павловича и Аспиналла. Анонс карда UFC 295 Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси» Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
    Все новости спорта
    Алекс Перейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Перейра
    12 ноября состоится турнир UFC 295. В главном бою вечера встретятся Иржи Прохазка и Алекс Перейра

    Бои предварительного карда

    1. Денис Бузукья и Джамал Эммерс встретятся в полулегком весе

    2. Джош Ван подерется против Кевина Борхаса в наилегчайшем дивизионе

    3. Кюн Ко Ханг в легчайшем весе проведет бой с Джоном Кастанедой

    4. Джаред Гордон в легком весе встретится с Марком Мадсеном

    5. Назим Садыхов в легком дивизионе подерется с Вячеславом Борщевым

    6. Матеуш Ребецки в легком весе сразится с Рузвельтом Робертсом

    7. Табата Ричи в женском минимальном весе подерется с Лупитой Годинез

    8. Стив Эрцег в наилегчайшем дивизионе встретится с Алессандро Костой

    UFC 295: Обратный отсчет — Павлович vs Аспинэлл

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывает поединок в полулегком весе с участием Пэта Сабатини и Диего Лопеса. Американец провел в UFC ранее 6 боев и одержал 5 побед, но едва ли это поможет ему легко справиться с очередным противником.

    У Лопеса за плечами только 2 поединка в промоушене Даны Уайта. Однако оба они получились невероятно зрелищными. В своем дебюте бразилец оказал серьезное сопротивление потенциальному кандидату на титул Мовсару Евлоеву.

    В ряде эпизодов Диего перебивал его в стойке и даже 3 раза за поединок вышел на болевой прием. Проиграв россиянину по очкам в конкурентном бою, Лопес далее сумел реабилитироваться, задушив уже в первом раунде Гэвина Такера.

    А вот Сабатини с топовыми соперниками проявить себя еще не сумел. Он дрался с бойцами второго эшелона и одному из них даже проиграл нокаутом. Если учесть нынешнюю форму, в которой находится Лопес, то для Пэта грядущее противостояние станет настоящей проверкой на прочность.

  • Унылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC Brazil
  • Алмейда выиграл шестой бой кряду, Борральо разбил Абуса, а Далби нокаутировал Бонфима
  • 06/11/2023

    • Следующими в октагон выйдут 2 легковеса Мэтт Фревола и Бенуа Сен-Дини. Американец не так давно сумел забраться в топ-15. В предыдущем поединке Фревола финишировал Дрю Добера уже в первом раунде и занял 14-ю позицию в ростере.

    Еще пару лет назад Мэт не отличался стабильностью, чередуя победы с поражениями. Но за последние 2 года он солидно прибавил в ударной технике и к очередному поединку подошел на серии из трех побед кряду нокаутом в первом раунде.

    Текущая форма Сен-Дини выглядит еще более внушительной. Серия француза насчитывает 4 досрочных выигранных поединка. Помимо неплохой ударной техники Бенуа обладает внушительными навыками на земле.

    Он легко расправился с мастеровитыми грэпплерами в лице Исмаэля Бонфима и Тиаго Мойзеса. За счет универсальности у Сен-Дини есть отличные шансы на успех в грядущем противостоянии.

    Джессика Андраде
    globallookpress.com

    В женском минимальном весе встретятся пятый и седьмой номера рейтинга Джессика Андраде и Маккензи Дерн. Для каждой из девушек данный поединок будет определяющим в карьере.

    Дерн выступает не так уж стабильно и возможно, это последний шанс попасть в топ-5 и заявить о себе, как о потенциальном кандидате на титул. Для Джессики 2023 год можно назвать худшим в ее карьере.

    После победы единогласным решением в феврале над ветераном Лорен Мерфи у экс-чемпионки данного дивизиона случилось 3 досрочных поражения кряду. В случае очередного проигрыша Андраде откатится еще на 3-4 позиции назад.

    Что касается навыков, то Джессика превосходит свою соотечественницу из Бразилии на всех этажах. Дерн неплохо борется, но у нее нет такой ударной мощи, как у экс-чемпионки.

    Все зависит от того, в каком настрое сейчас пребывает Андраде. Хорошая ментальная составляющая для Джессики является главным ключом к успеху.

    Павловича и Прохазку ожидают очень непростые бои

    Сергей Павлович
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера за временный титул в тяжелом весе встретятся Сергей Павлович и Том Аспиналл, второй и четвертый номера рейтинга. Оба бойца выходят на этот поединок на коротком уведомлении.

    Изначально в расписании должны были драться Джон Джонс и Стипе Миочич за основной титул. Но после травмы действующего чемпиона Дане Уайту пришлось внести срочные изменения.

    Павлович является самым жестким нокаутером в дивизионе. Ранее он финишировал уже 6 соперников подряд в первом раунде ударами в стойке. Тот невероятный темп, который задает Сергей, не может поддержать практически ни один боец.

  • Травма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • Из-за Джонса тяжелый дивизион стоит на месте, все топы вынуждены ждать его возвращения
  • 05/11/2023

    • Плюс ко всему, россиянин очень грамотно пробивает на отходе и таким образом достать до него становится гораздо труднее. Если о Павловиче складывается образ ярко выраженного боксера, то Аспиналл на его фоне выглядит более универсальным и разносторонним бойцом.

    Англичанин очень подвижен на ногах, у него хороший джеб и футворк. Вдобавок, Том обладает хорошей борцовской базой, что он продемонстрировал в противостоянии с Александром Волковым, победив его болевым приемом уже в первом раунде.

    Исход данного поединка зависит от того, кто первым реализует свой геймплан. Павлович продолжит искать свои шансы в стойке. Для него зарубиться с соперником на ближней дистанции выглядит наилучшим вариантом для успеха.

    А вот для Тома такой расклад не выгоден. Британец привык выжидать момента для атаки или же, если у него ничего не получается в стойке, то он начинает бороться и залеживать противника на земле.

    Иржи Прохазка (справа)
    globallookpress.com

    В главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона за вакантный титул подерутся первый и третий номера рейтинга Иржи Прохазка и Алекс Перейра. Чех — экс-чемпион в данной весовой категории.

    Ему удалось завоевать титул, проведя в UFC всего лишь 3 поединка. Иржи сочетает в себе очень нестандартную ударную технику, внушительную ударную мощь и прекрасные борцовские навыки.

    Победив Гловера Тейшейру сабмишном в пятом раунде летом прошлого года, Прохазка в скором времени получил травму плеча и был вынужден снять с себя полномочия чемпиона. Долгий простой может стать одной из причин не самого удачного выступления Иржи в грядущем бою.

    Впрочем, помимо травмы у «Самурая» есть еще один значимый минус. Нередко Прохазка настолько увлекается атакой, что забывает о защите и начинает съедать лицом удары соперника.

    В бою с таким ударником, как Перейра, любой просчет может оказаться фатальным. Алекс бывший чемпион мира по кикбоксингу, и в UFC он уже финишировал двух топовых бойцов в лице Шона Стрикленда и Исраэля Адесаньи.

    Но и у бразильца есть один огромный минус — это его борьба. Перейре ни в коем случае нельзя подпускать Прохазку близко к себе. Иржи достаточно одного тейкдауна, чтобы финишировать Алекса на земле.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Заря — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры