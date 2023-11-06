Унылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC Brazil

5 ноября состоялся турнир UFC Brazil. В главном событии вечера встретились Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис

Результаты боев предварительного карда

1. Кауэ Фернандес в легком весе проиграл раздельным решением Марку Диакеси

2. Монтсеррат Руис в женском минимальном дивизионе уступила нокаутом во втором раунде Эдуарде Моуре

3. Анджелла Хилл в женском минимальном весе одолела единогласным решением Денис Гомес

4. Витор Петрино в полутяжелом весе нокаутировал в первом раунде Модестаса Букаускаса

5. Бой Элизеу Залески в полусреднем дивизионе против Рината Фахретдинова завершился вничью

Лучшие моменты турнира UFC Сан-Пауло

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в рамках промежуточной категории до 75 кг с участием Элвиса Бреннера и Кайана Кручевски. С самых первых секунд дебютант промоушена решил задавить своего соотечественника из Бразилии прессингом.

Кайнан постоянно выбрасывал джеб и пытался загнать оппонента спиной к сетке. Бреннер, в свою очередь, действовал в стиле контрпанчера. Он грамотно перекрывался, а также постоянно отбивал переднюю ногу соперника лоу-ками.

В одном из эпизодов Кручевски стремительно пошел вперед, что стало для него началом конца. Новичок лиги хотел достать Бреннера амплитудным оверхэндом,но промазал.

Ответный левый хук со стороны Элвиса тоже не достиг цели. Зато мгновенно выброшенный кросс правой рукой пришелся точно в висок Кручески. После такого попадания Кайнан сразу упал на канвас и на этом поединок для него был закончен уже в первом раунде.

Кайо Борральо globallookpress.com

Следующими в октагон вышли Кайо Борральо и Абус Магомедов, чей бой проходил в рамках среднего дивизиона. Начало встречи получилось довольно осторожным. Бойцы присматривались друг к другу и никто из них не хотел рисковать.

Первым пойти вперед решил Кайо. После серии атак в стойке он попытался стянуть Магомедова вниз, но эта попытка тейкдауна была заблокирована. Ближе под конец отрезка от Абуса последовал внезапный тычок в глаз, вследствие чего Борральо пришлось взять паузу.

Восстановившись, Кайо продолжил вести поединок первым номером. Абус пытался перехватить инициативу во втором отрезке. Он прессинговал противника, но значимого урона его попадания бразильцу не наносили.

После столь активной работы Магомедов потерял много сил и заметно сдал в концовке. В ряде эпизодов он выглядел лишь мишенью для Борральо, который без остановки расстреливал его.

Доминирование бразильца в стойке закончилось сменой позиции. Под конец поединка Кайо легко стянул уставшего Абуса вниз, однако финишировать его не хватило времени. В итоге бразилец одержал заслуженную победу единогласным решением.

В тяжелом весе состоялся поединок между Родриго Насименто и Дон’Тэйлом Мэйесом. Уже на старте боя парни решили зарубиться в центре. Казалось, что встреча закончится быстрым нокаутом, однако по-настоящему потрясти друг друга никто так и не смог.

После яркого стартового отрезка Родриго и Дон’Тэйл сильно замедлились. У американца уже были опущены руки и большую часть попаданий со стороны Насименто ему приходилось встречать лицом.

Бразилец тоже устал, но он постоянно шел вперед, выбрасывая удары. У Родриго была возможность закончить поединок в третьем раунде после того, как ему удалось во время клинча потрясти оппонента.

Тем не менее, Мэйес устоял на ногах и продолжил драться. Как и у Дон’Тэйла, у бразильца под конец встречи тоже закончились силы, и поэтому финишировать соперника он уже не стремился. Поединок продлился все 3 раунда, а судьи единогласно отдали его Родриго Насименто.

Далби и Алмейда продлили победные серии

Николас Далби globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встретились Габриэль Бонфим и Николас Далби. Бразилец сразу же бросился в ноги своему сопернику, не желая размениваться с ним в стойке.

Высочайшие борцовские навыки позволили Бонфиму без проблем стянуть датчанина вниз. Далби оказался на земле, и ему пришлось буквально выживать под градом ударов со стороны местного бойца.

Преимущество Габриэля было слишком велико. Николас сумел продержаться до перерыва, но первый раунд он проиграл с явным преимуществом. Доминирование бразильца продолжилось и в начале второго отрезка.

Очередной удачный тейкдаун и контроль на земле предзнаменовали Бонфиму легкую победу. Однако неожиданно Николас сумел подняться на ноги и начал прессинговать противника в стойке.

Ранее в партере Габриэль потерял слишком много сил. Очень резко ситуация переменилась и теперь уже бразильцу пришлось выживать под натиском оппонента. Бонфим оказался зажат спиной к сетке, а отчаянные попытки контратак апперкотами ни к чему хорошему не привели.

В итоге он раскрылся и получил от Далби коленом в голову. Бонфим рухнул вниз, а датчанин легко добил его, одержав свою пятую кряду победу в UFC. Для бразильца это поражение стало первым в карьере. Оно показало, что до уровня топ-15 Габриэль еще не дотягивает.

В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретились девятый и десятый номера рейтинга Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Бразилец ожидаемо не захотел драться в стойке и постоянно пытался закончить поединок на земле.

Алмейда, весивший на 13 кг меньше своего соперника, легко стягивал его вниз. Деррик никогда не отличался хорошей защитой в партере, чем сполна воспользовался бразилец.

Однако несмотря на удобную позицию и преимущество в борцовских навыках, Жаилтон удосрочить «черного зверя» так и не смог. Довольно неожиданно их противостояние растянулось на все 5 раундов.

В каждом из отрезков была одна и та же картина: Алмейда переводил Льюиса вниз, а далее просто залеживал его. Возможностей перевернуть поединок в свою пользу у «черного зверя» было не так уж и много.

За весь бой он нанес пару плотных попаданий по Жаилтону, но развить успех в стойке ему так и не удалось. 25 минут унылой борьбы на канвасе привели Алмейду к закономерной победе единогласным решением.

По окончании поединка с Льюисом бразилец публично обратился к бывшему временному чемпиону Сирилу Гану, вызвав его на бой.