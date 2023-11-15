Аллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82

В ночь с 18 на 19 ноября состоится турнир UFC Vegas 82. В главном бою вечера встретятся Пол Крейг и Брендан Аллен

Бои предварительного карда

1. Денис Тюлюлин встретится с Кристианом Дунканом в промежуточном весе

2. Лукас Александер в полулегком дивизионе подерется с Джеком Сараги

3. Чарльз Джонсон в наилегчайшем дивизионе проведет бой с Рафаэлем Эстевамом

4. Чэд Анхелигер подерется в легчайшем весе с Хосе Джонсоном

5. Джонатан Пирс в полулегком дивизионе встретится с Жоандерсоном Брито

6. Мик Паркин в тяжелом весе подерется с Каио Мачадо

7. Люси Пудилова в женском легчайшем весе проведет бой с Эйлин Перез

8. Николас Мотта в легком дивизионе встретится с Трейем Огденом

UFC Vegas 82: Allen vs Craig — November 18 | Fight Promo

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира поединок в полусреднем весе между Урошем Медичем и Джонни Парсонсом. Сербский боец довольно неплохо начал свою карьеру в UFC. У него на счету 3 победы и одно поражение в четырех поединках.

Уступал Медич только нынешнему рейтинговому легковесу Джэлину Тернеру. После той неудачи он поднялся на категорию выше, где одержал 2 победы кряду. Стилистически Урош является представителем кикбоксинга и за карьеру он оформил 6 финишей только в первом раунде.

Его грядущий оппонент за пределами UFC также успел зарекомендовать себя, как высококлассного ударника. Из девяти побед у Джонни 7 были достигнуты нокаутом. Но у него в сильнейшем промоушене планеты пока что только один поединок за плечами.

В своем дебюте американцу удалось нокаутировать к концу второго раунда Дэнни Робертса. С учетом внушительной ударной мощи обоих бойцов шанс на победу в данной встрече есть у каждого.

В женском минимальном весе пройдет поединок между Луаной Пинейро и Амандой Рибас, девятым и десятым номерами рейтинга. К очному противостоянию девушки подходят разной форме.

Луана стартовала в UFC с трех побед кряду, однако уровень оппозиции у нее был крайне посредственный. Последней, кого смогла одолеть бразильянка, стала Мишель Уотерсон, уступающая всем подряд.

Аманда еще недавно была бойцом наилегчайшего дивизиона, но после поражения нокаутом от Мэйси Барбер решила спуститься на категорию ниже. Уже на протяжении трех лет Рибас чередует победы с неудачами и никак не может выйти на серию хотя бы из двух выигрышей подряд.

Опыт Аманды является главным преимуществом по отношению к грядущей сопернице. Даже несмотря на внушительную форму восходящей звезды минимального дивизиона, выиграть легко этот бой Пинейро не удастся.

Луана Пинейро globallookpress.com

В легчайшем весе пройдет поединок между Пэйтоном Талботом и Ником Агирре. Оба бойца только начинают свой путь в промоушене. Агирре провел первый поединок в UFC в январе этого года и проиграл единогласным решением Даниэлю Аргете.

А вот для Пэйтона именно грядущая встреча станет дебютной в организации Даны Уайта. Талбот выделяется на фоне Агирре своими внушительными габаритами для легчайшего дивизиона.

Его рост составляет 178 см, а размах рук 179. Репутацию Пэйтона подкрепляет и тот факт, что он является непобежденным. Ранее американец выиграл нокаутом 5 из шести боев в своей карьере. Получается, у Талбота есть все, чтобы сразу стартовать в UFC с победы.

Следующими в октагон выйдут Джордан Левитт и Чейз Хупер, чей поединок пройдет в легком весе. К этому бою парни подходят после побед в предыдущих встречах. Левитт уже в первом раунде сумел нокаутировать Виктора Мартинеза.

Хупер решением судей одолел Ника Фиоре. При этом статистика Чейза в UFC на порядок хуже, чем у его соперника. У него 4 победы и 4 поражения. В активе Левитта всего 6 поединков в сильнейшем промоушене планеты.

Но на его счету 4 победы и только 2 проигранных боя. Стилистически Джордан зарекомендовал себя, как ярко выраженного универсала, который может оказать сопротивление и на земле, и в стойке.

А вот Хупер борется крайне редко. Так что у Левитта есть прекрасная возможность оформить досрочную победу в партере с соперником, испытывающим проблемы на земле.

Аллен и Моралес планируют продолжить победное шествие

Пол Крейг globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встретятся Джейк Мэттьюз и Майкл Моралес. Бойцов объединяет то, что оба они не просто предпочитают драться в стойке, а устраивать бескомпромиссные рубки.

Но вот статистика их сильно отличается. Мэттьюза еще 3 года назад записали в сбитые летчики, потому как в последнее время боец крайне нестабилен. У австралийца была возможность попасть в топ-15, но громко заявить о себе ему так и не удалось.

Поражение от Шона Брэди перечеркнуло все перспективы Джейка, и ему пришлось начинать все по новой. Что касается Моралеса, то он еще не проигрывал ни в UFC, ни за его пределами.

В самом сильном промоушене планеты мексиканец одержал 3 победы, 2 из которых были достигнуты нокаутами. Рост Майкла составляет 183 см, а вот размах рук аж 201 см. Такие нестандартные данные помогают ему уверенно контролировать оппонентов на дистанции в стойке.

Джейк хоть и волевой боец, но с техничными ударниками у него всегда возникали проблемы. Его единственный шанс выиграть данный поединок — это вплотную подобраться к Моралесу и зарубиться с ним на ближней дистанции.

В главном событии вечера встретятся Брендан Аллен и Пол Крейг, 10-й и 13-й номера рейтинга среднего дивизиона. Шотландец еще недавно числился в топ-15 полутяжеловесов.

Но после двух поражений кряду от Джонни Уокера и Волкана Оздемира он решил спуститься на дивизион ниже. В первом бою средней весовой категории Пол финишировал во втором раунде Андре Муниза.

За долгие годы выступлений в UFC Крейг запомнился, как высококлассный борец. На его счету есть победа над бывшим чемпионом промоушена Джамалом Хиллом, Никитой Крыловым и даже Магомедом Анкалаевым.

Послужной список его соперника выглядит не таким внушительным. Самая громкая его победа была достигнута над пиковой версией Кевина Холланда. Впрочем, нынешняя форма Брендана однозначно внушает доверие.

Аллен сейчас идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Также как и Крейг, он обладает внушительной борцовской базой. Не исключено, что большая часть этого противостояния пройдет именно в партере.

Битва Брендана и Пола точно не претендует на звание лучшего боя вечера. Но парни явно не думают о том, как устроить шоу для болельщиков, ведь на кону стоит место в топ-10 средневесов.