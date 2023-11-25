5 бойцов UFC, способных отобрать титул у Стрикленда

Эдвардс, Каннонир и другие имеют прекрасные шансы взять титул в бою с Шоном

1. Хамзат Чимаев

Перейдя в средний дивизион, Хамзат стал серьезной угрозой абсолютно для любого топа. Габариты «Борза» позволяют ему успешно конкурировать с бойцами в этом весе. Высокий класс представителя ОАЭ наглядно подтверждает его недавняя победа над Камару Усманом.

«Нигерийский кошмар» является полусредневесом, но ранее он очень уверенно переехал того же Стрикленда. В очном поединке с Камару Чимаев доказал, что его борьба на порядок выше, чем у бывшего лидера Р4Р.

В стойке «Борз» точно не будет драться с Шоном, так как на руках проиграет ему. Ключом к его успеху станет работа в партере. До определенного времени американец сумеет сдерживать Хамзата, но рано или поздно все-таки позволит ему перевести себя на землю.

У Стрикленда средний уровень БЖЖ и выдающимся борцом он никогда не был. Едва ли ему удастся также выбраться из гильотины, как это сделал Усман в бою с Чимаевым.

Борьба «Борза» переламывает абсолютно любого. Совладать с таким натиском в партере не сумел почти никто из предыдущих соперников Хамзата, кроме чемпиона мира по БЖЖ Гилберта Бернса.

2. Джаред Каннонир

Джаред Каннонир globallookpress.com

Каннонир сейчас занимает четвертую позицию в рейтинге дивизиона до 83,9 кг. Этому бойцу оставаться в числе лучших средневесов планеты не мешает даже 39-летний возраст. Такой успех американца связан с его невероятной генетикой.

Канонир один из самых физически одаренных бойцов UFC. Он никогда не выделялся на фоне своих конкурентов в плане техники, но явно превосходил их за счет грубой силы. Плюс ко всему, Джаред совсем недавно уже побеждал Стрикленда.

17 декабря прошлого года парни устроили настоящую рубку, продолжавшуюся на протяжении всех пяти раундов. Поединок вышел очень конкурентным и победу можно было отдать любому. Но в тот вечер успех раздельным решением судей праздновал именно Каннонир.

Бывшему претенденту на пояс удалось одолеть Шона за счет постоянной смены темпа и своей универсальности. Он пробивал серию в стойке и отходил назад. Далее повторял то же самое, но уже переключался на корпус и переводил Шона на землю.

Лежа на спине, Стрикленд довольно удачно оборонялся, однако очки в тех эпизодах падали в копилку Джареда, занимавшего доминирующую позицию. Методы у Каннонира может и не самые зрелищные, но зато крайне эффективные.

3. Икрам Алискеров

UFC 288: Икрам Алискеров — Слова после боя

Алискерова еще нет в топ-15 среднего дивизиона, но его пребывание в рейтинге это вопрос времени. Россиянин очень ярко ворвался в самый сильный промоушен планеты, затратив суммарно на 2 своих дебютных поединка менее пяти минут.

6 мая этого года он легко уложил на землю своими ударами опытного средневеса Фила Хоуза. UFC сразу же обратил внимание на дагестанского бойца и предложил ему поединок с 13-м номером рейтинга Нассурдином Имавовым в октябре в Абу-Даби.

Француз снялся с UFC 294, а на замену ему вышел Уорли Алвис, которого Икрам удосрочил также быстро, как и Хоуза. Дагестанец стилистически чем-то напоминает Джареда Каннонира.

Он одинаково хорош как в стойке, так и в партере. С большей долей вероятности, следующий соперник россиянина будет уже из топ-15. Его 2 нокаута кряду в первом раунде в стартовых боях UFC говорят о невероятном потенциале.

В нынешней физической форме Алискеров уже сейчас способен создать проблемы любому сопернику из первой десятки рейтинга.

4. Леон Эдвардс

Леон Эдвардс globallookpress.com

Чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс заявил о желании завоевать второй пояс. «Рокки» сейчас идет на невероятной серии из 11-ти выигранных поединков кряду. Он единственный, кому удалось удалось удосрочить Камару Усмана.

Очередная победа англичанина в их мартовском поединке судейским решением говорит о том, что тот нокаут в августе прошлого года не был случайностью. Эдвардс плавно вышел на свой пик.

Леон высококлассный ударник с неплохой защитой в борьбе. Он удачно обороняется от тейкдаунов, а если его все-таки переводят на канвас, то «Рокки» довольно быстро поднимается на ноги, не позволяя никому улучшить позицию на земле.

Впрочем, в поединке со Стриклендом вряд ли стоит переживать о борьбе. Шон сейчас едва ли не лучший ударник дивизиона, однако в своих поединках он рассчитывает исключительно на боксерские навыки.

А вот арсенал Леона гораздо разнообразнее. Он использует не только сдвоенные джебы в стойке и подобные боксерские комбинации, но и различные удары ногами. Помимо фирменного хэд-кика Эдвардс грамотно отбивает ноги сопернику лоу-киками.

Его стиль чем-то напоминает Исраэля Адесанью, но в отличие от новозеландца «Рокки» не так часто пропускает удары. Для Эдвардса это будет непростой бой. Впрочем, за счет более грамотной работы ног шансы на второй пояс в битве со Стриклендом очень даже неплохие.

5. Дрикус Дю Плесси

Дрикус Дю Плесси vs Даррен Тилл: Полный бой

Южноафриканец является вторым номером рейтинга среднего дивизиона. У Дрикуса уже назначен поединок со Стриклендом на UFC 297. Дю Плесси ранее в промоушене одержал 6 побед кряду.

В пяти поединках южноафриканский проспект выиграл досрочно. Как и у Каннонира, у Дрикуса очень хорошая физическая форма. Иногда складывается впечатление, что внушительная мышечная масса только мешает бойцу.

Впрочем, сам Стрикленд неуклюжесть южноафриканца назвал его главным оружием. По мнению Шона, Дрикус крайне непредсказуемый боец. Это действительно так. От Дю Плесси сложно ожидать чего-то конкретного в каком-либо поединке.

Тактически он выглядит очень неудобным соперником абсолютно для любого. Можно сказать, что Дю Плесси это боец-хамелеон, способный привыкнуть к разным стилям.

В одном из предыдущих поединков ему без проблем удалось остановить напор сильного борца Дерека Брансона. А в бою с тем же Уиттакером Дю Плесси избежал лишнего урона в стойке и переиграл Роберта в его же стихии.

Тоже самое может случиться и в бою со Стриклендом. У Шона далеко не самый сильный удар, а вот Дрикус способен нокаутировать с одного попадания.