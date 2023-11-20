Яркий финиш от Аллена, трудовая победа Моралеса. Обзор карда UFC Vegas 82

Результаты Боев предварительного карда
1. Денис Тюлюлин уступил нокаутом во втором раунде Кристиану Дункану в среднем весе
2. Лукас Александер в полулегком дивизионе проиграл нокаутом в первом раунде Джеку Сараги
3. Чарльз Джонсон в наилегчайшем дивизионе единогласным решением уступил Рафаэлю Эстеваму
4. Чэд Анхелигер в легчайшем весе проиграл сабмишном в третьем раунде Хосе Джонсону
5. Джонатан Пирс в полулегком дивизионе уступил сабмишном во втором раунде Жоандерсону Брито
6. Мик Паркин в тяжелом весе одолел единогласным решением Каио Мачадо
7. Люси Пудилова в женском легчайшем весе уступила единогласным решением Эйлин Перез
Бои основного карда
Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе с участием Мактыбека Оролбая и Уроша Медича. Боец из Кыргызстана сходу стал прессинговать оппонента, пытаясь зажать его у сетки.
Поначалу проходы в ноги со стороны Мактыбека казались слишком читаемыми для Медича. Серб довольно удачно защищался и даже сумел потрясти оппонента после очередной попытки тейкдауна.
Давление со стороны Оролбая не заканчивалось вплоть до конца стартового раунда. После перерыва представитель Кыргызстана продолжил делать тоже самое, что и в начале боя. Ближе к концу второй пятиминутки ему все-таки удалось стянуть соперника на канвас.
Мактыбек сразу же накинул гильотину на шею Медича и тот сдался. Дебют получился более чем удачным. Плюс ко всему, Оролбай вошел в историю, как первый боец из Кыргызстана, одержавший победу в UFC.
Следующими в октагон вышли девятый и десятый номера рейтинга женского минимального дивизиона Луана Пинейро и Аманда Рибас. Девушки с первых секунд задали высокий темп.
Но такая рубка была на руку только Пинейро. Ей удалось довольно быстро разбить лицо соперницы. Уже к перерыву у Рибас было несколько гематом, однако это только разозлило ее. Во втором раунде Аманда пошла вперед отыгрываться.
Она наградила соперницу несколькими жесткими попаданиями и той пришлось выживать вплоть до конца отрезка. В заключительном раунде Пинейро сразу же начала бросаться в ноги.
Она провела удачный тейкдаун, однако Рибас быстро поднялась и продолжила поединок в стойке. Короткий хук с правой руки отправил Луану на канвас, после чего от Аманды последовала серия добивающих ударов. Рибас удалось реабилитироваться после провального старта и финишировать соперницу в конце.
В легчайшем весе проходил поединок с участием дебютанта Пэйтона Талбота и Ника Агирре. В первом раунде у новичка промоушена мало, что получалось. Ник вязал его на земле и продолжал работать в спокойном темпе на очки.
Во втором раунде Агирре снова попытался завладеть инициативой, но пропустил ряд жестких попаданий и перестал так активно идти за тейкдаунами. Исход данного противостояния решился в заключительной пятиминутке.
Ник даже не думал поработать с Пэйтоном в стойке. Он прямолинейно шел в ноги и в очередной раз сумел повалить Талбота на землю. Правда, совершенно в неожиданной ситуации Агирре отдал спину противнику и позволил провести тому сабмишн.
Талбат остался непобежденным, а Ник проиграл в UFC уже свой второй поединок кряду. Случае еще одной неудачи 27-летнему американцу грозит увольнение из промоушена.
В легком весе встретились Джордан Левитт и Чейз Хупер, чей поединок закончился очень быстро. В очередной раз вместо ярких разменов в стойке зрители на трибунах наблюдали борцовскую схватку.
Хупер сразу же бросился в ноги сопернику и сумел повалить его на землю с первой попытки. Некоторое время Левитт успешно защищался, не позволяя противнику развить успех.
Впрочем, Чейз нашел удачный момент для атаки, после которого забрал спину. От Хупера мгновенно последовал удушающий прием и выбраться из плотного захвата Джордану не удалось.
Поединок продлился чуть менее трех минут. Для Левитта это уже второе поражение за последние 4 боя в UFC.
Аллен и Моралес подтвердили статус фаворитов
В со-главном событии вечера в полусреднем весе встретились Майкл Моралес и Джейк Мэттьюз. Начало поединка осталось за мексиканцем, который постоянно прессинговал оппонента.
Ввиду преимущества в размахе рук Моралесу легко удавалось заходить с дальней дистанции с джебами и хуками. В каких-то моментах Майкл мог финишировать оппонента, но не захотел в лишний раз рисковать и поэтому продолжил методично разбивать его.
После перерыва Мэттьюзу на некоторое время удалось перехватить инициативу. Несколько раз он удачно сократил дистанцию и попал по мексиканцу левым хуком. Моралес попытался охладить пыл оппонента, завязав того в тайском клинче.
Также с его стороны было давление у сетки и попытка тейкдауна, закончившаяся неудачно. В заключительном отрезке Джейк сильно сдал функционально. Моралес продолжил вести поединок в стойке на удобной для него дистанции.
После каждого удачного попадания мексиканец отходил назад. Но с течением времени Джейк нашел пробелы в обороне соперника и сумел донести до его головы несколько ударов.
Досрочного финиша не случилось, а бойцам пришлось дожидаться судейского решения. Все 3 рефери единогласно отдали победу Майклу Моралесу с одинаковым счетом 29:28.
По их мнению, Джейк был лучше оппонента только в заключительном отрезке, а первые 2 ушли в актив мексиканца. Таким образом, Моралес одержал 16-ю победу в профессиональной карьере и сохранил ноль в графе поражений.
В главном событии вечера состоялся бой с участием Брендана Аллена и Пола Крейга, 10-го и 13-го номеров рейтинга среднего дивизиона. Не смотря на внушительный опыт шотландца в полутяжелом весе, составить конкуренцию более молодому оппоненту на этот раз у него не вышло.
Брендан доминировал над Полом абсолютно на всех этажах. Крейг падал на канвас от первого точного джеба. Ему с трудом удавалось сдерживать натиск Аллена в партере. Пережив тяжелый раунд, Крейг сильно устал.
В начале второго отрезка он еще раз упал на землю после неудачного размена с Бренданом в стойке. В распоряжении американца было целых 4 минуты. Однако Крейг снова не позволил финишировать себя, героическим образом продержавшись до паузы.
После десятиминутного одностороннего избиения силы окончательно покинули шотландца. В третьем раунде Крейг выглядел для Аллена легкой мишенью. Брендан снова без каких-либо проблем стянул его вниз, забрал спину и провел удачный удушающий прием.
Для американца данная победа стала шестой кряду. И по окончании поединка против Пола Крейга он сделал громкое заявление, потребовав от руководства промоушена бой за статус претендента на титул.