Яркий финиш от Аллена, трудовая победа Моралеса. Обзор карда UFC Vegas 82

В ночь с 18 на 19 ноября состоялся турнир UFC Vegas 82. В главном бою вечера встретились Пол Крейг и Брендан Аллен

Результаты Боев предварительного карда

1. Денис Тюлюлин уступил нокаутом во втором раунде Кристиану Дункану в среднем весе

2. Лукас Александер в полулегком дивизионе проиграл нокаутом в первом раунде Джеку Сараги

3. Чарльз Джонсон в наилегчайшем дивизионе единогласным решением уступил Рафаэлю Эстеваму

4. Чэд Анхелигер в легчайшем весе проиграл сабмишном в третьем раунде Хосе Джонсону

5. Джонатан Пирс в полулегком дивизионе уступил сабмишном во втором раунде Жоандерсону Брито

6. Мик Паркин в тяжелом весе одолел единогласным решением Каио Мачадо

7. Люси Пудилова в женском легчайшем весе уступила единогласным решением Эйлин Перез

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 82

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе с участием Мактыбека Оролбая и Уроша Медича. Боец из Кыргызстана сходу стал прессинговать оппонента, пытаясь зажать его у сетки.

Поначалу проходы в ноги со стороны Мактыбека казались слишком читаемыми для Медича. Серб довольно удачно защищался и даже сумел потрясти оппонента после очередной попытки тейкдауна.

Давление со стороны Оролбая не заканчивалось вплоть до конца стартового раунда. После перерыва представитель Кыргызстана продолжил делать тоже самое, что и в начале боя. Ближе к концу второй пятиминутки ему все-таки удалось стянуть соперника на канвас.

Мактыбек сразу же накинул гильотину на шею Медича и тот сдался. Дебют получился более чем удачным. Плюс ко всему, Оролбай вошел в историю, как первый боец из Кыргызстана, одержавший победу в UFC.

Следующими в октагон вышли девятый и десятый номера рейтинга женского минимального дивизиона Луана Пинейро и Аманда Рибас. Девушки с первых секунд задали высокий темп.

Но такая рубка была на руку только Пинейро. Ей удалось довольно быстро разбить лицо соперницы. Уже к перерыву у Рибас было несколько гематом, однако это только разозлило ее. Во втором раунде Аманда пошла вперед отыгрываться.

Она наградила соперницу несколькими жесткими попаданиями и той пришлось выживать вплоть до конца отрезка. В заключительном раунде Пинейро сразу же начала бросаться в ноги.

Она провела удачный тейкдаун, однако Рибас быстро поднялась и продолжила поединок в стойке. Короткий хук с правой руки отправил Луану на канвас, после чего от Аманды последовала серия добивающих ударов. Рибас удалось реабилитироваться после провального старта и финишировать соперницу в конце.

Аманда Рибас globallookpress.com

В легчайшем весе проходил поединок с участием дебютанта Пэйтона Талбота и Ника Агирре. В первом раунде у новичка промоушена мало, что получалось. Ник вязал его на земле и продолжал работать в спокойном темпе на очки.

Во втором раунде Агирре снова попытался завладеть инициативой, но пропустил ряд жестких попаданий и перестал так активно идти за тейкдаунами. Исход данного противостояния решился в заключительной пятиминутке.

Ник даже не думал поработать с Пэйтоном в стойке. Он прямолинейно шел в ноги и в очередной раз сумел повалить Талбота на землю. Правда, совершенно в неожиданной ситуации Агирре отдал спину противнику и позволил провести тому сабмишн.

Талбат остался непобежденным, а Ник проиграл в UFC уже свой второй поединок кряду. Случае еще одной неудачи 27-летнему американцу грозит увольнение из промоушена.

В легком весе встретились Джордан Левитт и Чейз Хупер, чей поединок закончился очень быстро. В очередной раз вместо ярких разменов в стойке зрители на трибунах наблюдали борцовскую схватку.

Хупер сразу же бросился в ноги сопернику и сумел повалить его на землю с первой попытки. Некоторое время Левитт успешно защищался, не позволяя противнику развить успех.

Впрочем, Чейз нашел удачный момент для атаки, после которого забрал спину. От Хупера мгновенно последовал удушающий прием и выбраться из плотного захвата Джордану не удалось.

Поединок продлился чуть менее трех минут. Для Левитта это уже второе поражение за последние 4 боя в UFC.

Аллен и Моралес подтвердили статус фаворитов

Майкл Моралес и Джейк Мэттьз globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем весе встретились Майкл Моралес и Джейк Мэттьюз. Начало поединка осталось за мексиканцем, который постоянно прессинговал оппонента.

Ввиду преимущества в размахе рук Моралесу легко удавалось заходить с дальней дистанции с джебами и хуками. В каких-то моментах Майкл мог финишировать оппонента, но не захотел в лишний раз рисковать и поэтому продолжил методично разбивать его.

После перерыва Мэттьюзу на некоторое время удалось перехватить инициативу. Несколько раз он удачно сократил дистанцию и попал по мексиканцу левым хуком. Моралес попытался охладить пыл оппонента, завязав того в тайском клинче.

Также с его стороны было давление у сетки и попытка тейкдауна, закончившаяся неудачно. В заключительном отрезке Джейк сильно сдал функционально. Моралес продолжил вести поединок в стойке на удобной для него дистанции.

После каждого удачного попадания мексиканец отходил назад. Но с течением времени Джейк нашел пробелы в обороне соперника и сумел донести до его головы несколько ударов.

Досрочного финиша не случилось, а бойцам пришлось дожидаться судейского решения. Все 3 рефери единогласно отдали победу Майклу Моралесу с одинаковым счетом 29:28.

По их мнению, Джейк был лучше оппонента только в заключительном отрезке, а первые 2 ушли в актив мексиканца. Таким образом, Моралес одержал 16-ю победу в профессиональной карьере и сохранил ноль в графе поражений.

Брендан Аллен globallookpress.com

В главном событии вечера состоялся бой с участием Брендана Аллена и Пола Крейга, 10-го и 13-го номеров рейтинга среднего дивизиона. Не смотря на внушительный опыт шотландца в полутяжелом весе, составить конкуренцию более молодому оппоненту на этот раз у него не вышло.

Брендан доминировал над Полом абсолютно на всех этажах. Крейг падал на канвас от первого точного джеба. Ему с трудом удавалось сдерживать натиск Аллена в партере. Пережив тяжелый раунд, Крейг сильно устал.

В начале второго отрезка он еще раз упал на землю после неудачного размена с Бренданом в стойке. В распоряжении американца было целых 4 минуты. Однако Крейг снова не позволил финишировать себя, героическим образом продержавшись до паузы.

После десятиминутного одностороннего избиения силы окончательно покинули шотландца. В третьем раунде Крейг выглядел для Аллена легкой мишенью. Брендан снова без каких-либо проблем стянул его вниз, забрал спину и провел удачный удушающий прием.

Для американца данная победа стала шестой кряду. И по окончании поединка против Пола Крейга он сделал громкое заявление, потребовав от руководства промоушена бой за статус претендента на титул.