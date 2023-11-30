Нганну против Немкова, частые титульники и единый ростер. 5 фактов о слиянии PFL и Bellator

В ноябре 2023-го PFL официально выкупил Bellator. У UFC появился серьезный конкурент

1. У PFL и Bellator будет единый ростер бойцов

После слияния двух организаций больше не будет никаких делений на бойцов Bellator и PFL. Теперь это единая лига с одним ростером. Изначально глава PFL Донн Дэвис рассматривал присоединение Bellator для увеличения количества бойцов.

По его мнению, это тот шаг, который позволит организации приблизиться к UFC и создать какую-либо конкуренцию сильнейшему промоушену планеты. Примечательно, что в PFL количество россиян от общего ростера бойцов составляло 11%, а это довольно много.

Из-за нехватки спортсменов Донну Дэвису пришлось выстроить такую систему, при которой каждый участник дерется за год по 4-5 раз. Далеко не все способны выступать так часто.

Но присоединение Bellator однозначно решит эту проблему. Плюс ко всему, есть возможность создать рейтинговую систему, как в UFC, с 15-ю кандидатами претендующими на титул чемпиона.

В том же Bellator, считавшимся вторым по силе промоушеном в мире, в каждой весовой категории только топ-10, но не более.

2. В начале 2024-го пройдет крупный турнир между чемпионами Bellator и PFL

Ларисса Пачеко globallookpress.com

Чемпионов Bellator упразднять никто не собирается. Каждый из бойцов останется на руках со своим поясом. Но если учесть, что 2 организации теперь объединяются, то рано или поздно появится один чемпион на дивизион.

В начале следующего года руководство планирует организовать громкий турнир между обладателями поясов Bellator и PFL. К примеру, победитель последнего сезона в полусреднем весе в PFL Магомед Магомедкеримов подерется с новоиспеченным чемпионом Джейсоном Джексоном.

Громкие бои будут и среди женщин. Ларисса Пачеко, недавно победившая Марину Мохнаткину, должна подраться с Крис Сайборг. Однако все чемпионы Bellator и PFL на январском турнире между собой не смогут встретиться.

В некоторых дивизионах сейчас очень подвешенная ситуация. В Bellator чемпион легковесов Усман Нурмагомедов отбывает дисквалификацию, а Вадим Немков, доминировавший долгое время в полутяжах, добровольно отказался от пояса.

Непонятно, что будет и с тяжелым дивизионом. В Bellator поясом в данной весовой категории владеет Райан Бейдер, но у него был запланирован поединок с Линтоном Васселом.

А тот же Джонни Эблин, который провел удачную защиту титула в среднем весе против Анатолия Токова, и вовсе остается без соперника на долгое время. Дело в том, что в PFL никогда не было дивизиона до 83,9 кг. Получается, те средневесы, у кого нет оппонентов, получат поединки очень нескоро.

3. Система гран-при на выбывание останется

Denis Goltsov Finally Fights for PFL Heavyweight World Title | 2023 PFL Championship

Всем привычная система ежегодных сезонов в PFL останется. Но это не значит, что тот, кто не будет участвовать в гран-при, перестанет котироваться в числе претендентов на пояс.

Предварительно каждый боец будет сам выбирать систему, более подходящую для него. Он может стать участником гран-при и пытаться добраться до финала в борьбе за главный приз в миллион долларов.

Также есть возможность выступать по привычной рейтинговой системе. В любом случае, присутствует выбор. Если ты выбываешь из гран-при, то просто дерешься до конца года с рейтинговыми оппонентами.

Таких простоев, как в UFC, точно не случится. У каждого бойца есть возможность подраться за календарный год минимум 3-4 раза. Чемпионы не смогут заставлять ожидать весь дивизион, как это делали Нганну и Стерлинг в UFC, — они вынуждены регулярно защищать свои пояса.

4. Немков будет драться с тяжеловесами из PFL

По окончании финального турнира PFL 10 Вадим Немков получил вызов от победителя гран-при в полутяжелом весе Импы Касангая. Однако россиянин ответил ему отказом и в очередной раз заявил о своем переходе в тяжелый дивизион.

Ранее он был не просто доминирующим чемпионом в полутяжелой категории, а лидером Р4Р в Bellator. Так что шанс побороться за второй пояс Немкову точно предоставят.

После победы над Йоэлем Ромеро Вадим хотел встретиться с нынешним обладателем титула Bellator Райаном Бейдером. Но теперь россиянину открыта дорога и к другим громким боям. Один из потенциальных соперников победитель последнего гран-при Ренан Феррейра.

Конечно же, самый желанный оппонент для россиянина и всех его конкурентов — это экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Но вернется ли в клетку камерунец большой вопрос.

У Фрэнсиса есть действующий контракт с PFL. Однако его сейчас интересует заработок денег, а желаемую сумму ему могут предложить только в боксе. Чтобы Нганну вновь вернулся в ММА должен быть особый случай или особый соперник.

5. PFL хочет организовать бой между Нганну и Джонсом

Джон Джонс globallookpress.com

Джон Джонс едва ли ни единственный человек в мире ММА, способный заставить Фрэнсиса снова выйти в октагон. Их долгожданное противостояние в UFC так и не состоялось. Глава PFL поставил перед собой цель устроить их поединок любой ценой.

Известно, что Донн Дэвис готов сотрудничать с UFC на любых условиях. С учетом статуса Нганну и Джонса в финансовом плане их точно никто не обидит. Плюс ко всему, между парнями довольно напряженные отношения, а это только подогревает интерес к противостоянию.

Болельщиков смешанных единоборств по всему миру такой формат поединка точно устроит. Фанаты ждали боя Нганну и Джонса в марте этого года, но камерунец покинул UFC, объявив о переходе в профессиональный бокс.

Дана Уайт единственный, кто против такого поединка. В современной истории у UFC никогда не было совместных боев с другими промоушнами. По мнению Уайта, сотрудничество с другими организациями не имеет никакого смысла, ведь остальные лиги на 3 шага позади.

Все упирается в то, смогут ли Дэвис и Уайт договориться между собой. Глава UFC готов пойти на многое ради ради денег. Но PFL придется пожертвовать слишком многим, чтобы устроить бой Нганну и Джонса.