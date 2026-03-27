28 марта в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Кайрат». Начало встречи — 19:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Зенит — Кайрат с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Зенит»

Турнирное положение: после 22 матчей «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 48 очками.

Последние матчи: гостевая встреча против московского «Динамо» откровенно получилась у команды Сергея Семака, и победа в ней со счётом 3:1 была абсолютно заслуженной. «Зенит» полностью контролировал ход игры на протяжении 90 минут, а голы забивали Джон Джон, Соболев и Глушенков.

Ранее была победа в Кубке России дома над «Динамо» Мх (1:0) и в чемпионате над «Спартаком» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все игроки «Зенита», вызванные в сборную России.

Состояние команды: перед матчем с «Кайратом» Семак сказал, что в нём получат игровую практику почти все игроки основного состава. Также будут подняты в основу несколько игроков из молодёжного состава, при этом никого из «Зенита‑2» трогать не станут, так как им предстоит игра во Владивостоке.

«Кайрат»

Турнирное положение: после трёх туров в чемпионате Казахстана «Кайрат» располагается на четвёртом месте с 7 очками.

Последние матчи: в третьем туре «Кайрат» в гостях сыграл нулевую ничью с «Жетысу». Команда владела явным игровым преимуществом, но взломать оборону соперника так и не смогла, а с 63‑й минуты осталась ещё и в меньшинстве.

До этого была домашняя победа над «Актобе» (1:0) и в гостях над «Алтаем» (1:0).

Не сыграют: игроки, вызванные в сборную Казахстана.

Состояние команды: дружина Рафаэля Уразбахтина не досчитается в этом матче четырёх основных футболистов, отправившихся в расположение сборной Казахстана. Тем не менее в команде много интересных легионеров, и она может дать бой «Зениту», который тоже не досчитается нескольких ключевых футболистов.

Статистика для ставок

В 2024 году «Кайрат» уступил со счётом 3:4.

В 2023 году игра завершилась вничью (2:1).

В 2020 году «Зенит» был сильнее — 3:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,25, а на «Кайрат» — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 5,40.

Тотал меньше 3 идёт за 2,37, а тотал больше 3 можно взять за 1,53.

Прогноз: матч носит статус дружеского и товарищеского, тренерские штабы будут экспериментировать и давать игровую практику резервистам, поэтому «Кайрат» получит не один шанс отличиться. В преддверии этой игры Семак дал отдохнуть даже Венделу и Дурану, пропустившим тренировку.

Основная ставка: обе забьют за 1,78.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант с большим количеством голов.

Дополнительная ставка: тотал больше 3,5 за 1,92.