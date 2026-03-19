Исход матча Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» решил один реализованный пенальти. LiveSport.Ru рассказывает о подробностях эпизода, который вызвал широкой резонанс в российском футбольном инфополе.

Было ли касание?

Завершились очередные матчи Кубка России. «Зенит» в домашнем матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов победил махачкалинское «Динамо» (1:0) и пробился в следующую стадию. Вроде бы ничего удивительного в этой новости нет. Но так можно подумать, если не знать контекст.

Единственный в матче гол забил Джон Дуран с очень сомнительного пенальти. В самом конце первого тайма — в компенсированное время — полузащитник сине-бело-голубых Даниил Кондаков в ходе быстрой атаки с левого фланга ворвался в штрафную площадь махачкалинцев и пробил по воротам. Но защитники гостей заблокировали удар, а сам хавбек упал.

Пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» Мх Стоп-кадр из трансляции т/к «Матч ТВ»

Главный арбитр Павел Кукуян первоначально оставил этот момент без внимания. Да и сами зенитовцы не особо-то возмущались и не выпрашивали пенальти.

Просто пошел в обводку, мяч в середину убрал, хотел пробить. Честно, сам не понял, почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал. Даниил Кондаков полузащитник «Зенита»

Однако, к счастью для хозяев, видеоассистенты Евгений Буланов и Роман Галимов рассмотрели повод для того, чтобы позвать рефери к монитору. Кукуян после нескольких просмотров повтора с разных ракурсов изменил своё решение и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности».

Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но я не хочу снимать с себя ответственность: оказался в этом моменте, значит как-то неправильно сыграл. Пенальти ли это? На «Анжи Арене» это не пенальти. Сослан Кагермазов защитник «Динамо» (Махачкала)

Такие пенальти отбивают желание смотреть футбол

Футбольное сообщество, не понимая, было ли вообще нарушение правил, бурно отреагировало на очередной судейский скандал. Безобразие, маразм, ужас — этими словами экс-игрок сборной России Александр Мостовой описал произошедшее в Санкт-Петербурге. Рядом с ним по эмоциональному восприятию находится спортивный журналист Игорь Рабинер: «Они там уже совсем берега потеряли».

Александр Мостовой globallookpress.com

Комментатор Константин Генич назвал пенальти смешным. В то же время его назначение помогло бывшей первой ракетке мира Евгению Кафельникову получить наглядный ответ на вопрос, который ему часто задают: «Почему не смотрите российский футбол?». А бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин уже идентифицировал людей, которые доказывают, что 11-метровый был — клоуны.

Несмотря на то, что для «Зенита» этот гол стал третьим подряд забитым с пенальти и пятым за последние 3 матча, такие комментарии вряд ли можно связать с нелюбовью к петербургскому клубу. Специалисты, которые должны быть объективны и непредвзяты, тоже выступили с критикой судейства.

Экс-судья Алексей Николаев назвал пенальти, который поставил Кукуян, «очень легковесным» и заявил, что не видит неправомерных действий со стороны защитника: «Он просто сопровождал атаку». Другой бывший судья Анатолий Синяев, в свою очередь, назвал пенальти абсолютно нефутбольным, потому что Кагермазов не пересекал движение Кондакова.

Получается, на ошибках не учатся?

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев тоже хотел высказаться по этому поводу, но подобрать подходящие (может быть, цензурные) слова он не смог. Пока что ограничился яркой метафорой: «Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?!»

Гаджи Гаджиев dinamo-mx.ru

Генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов назвал пенальти «ВАРовским», но при этом заявил, что решения об обращении «Динамо» в экспертно-судейскую комиссию еще не принято. А может стоило бы.

В августе прошлого года в матче 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Балтика» произошел эпизод, очень похожий на тот, что был на «Газпром Арене». Тогда главный судья встречи Антон Фролов назначил в ворота южан пенальти, но позднее ЭСК признала это решение ошибочным, потому что «защитник естественно двигался к мячу, а нападающий сам инициировал контакт с ногой стоящего сзади соперника при попытке замаха для удара по мячу».

Пенальти в матче «Сочи» — «Балтика» Стоп-кадр из трансляции т/к «Матч Премьер»

Впрочем, бывший арбитр Игорь Федотов то ли ненароком, то ли специально «подстелил соломку» для ЭСК.

Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошел контакт с носком. Основания для этого [назначения пенальти] были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар. По картинке ощущение, что влиял — удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности. Игорь Федотов бывший футбольный судья

Так что ЭСК может подобным образом оправдать решение ВАР-центра в матче «Зенит» — «Динамо». Хотя здравый смысл и требование последовательности в оценках эпизодов говорят о необходимости признать назначение 11-метрового ошибочным. Хотя махачкалинцам от этого легче не будет.

А вот «Спартаку», которому предстоит выезд в Санкт-Петербург для встречи с «Зенитом» во втором этапе полуфинала Пути регионов, действительно потребуется удача, которую пожелал генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров.

Там [в Санкт-Петербурге], наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило. Мы не знаем, как будут трактоваться разные эпизоды. Вы видели пенальти в матче «Зенита»? Там ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили. С этим должен делать что-то РФС. Мы писали в ЭСК после «Ростова». Общение с Мажичем? С ним диалога нет. Он разговаривает с «Матч ТВ». Павел Пивоваров генеральный директор «Динамо» (Москва)

С таким судейством удача до конца текущего сезона ни одному клубу не помешает.