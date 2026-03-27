прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.97

В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 28 марта. Начало встречи — в 16:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: В общем зачете Запада московское «Динамо» оказалось на 7-м месте с 81 очком в активе. По дополнительной разнице бело-голубые отстали от СКА и «Торпедо».

Последние матчи: До выезда в столицу Беларуси «Динамо» Москва переиграло «Спартак» в гостевом дерби (4:3, бул.), а дома уступило «Адмиралу» (1:2) и «Ак Барсу» (5:7).

Начало кубкового этапа принесло команде Вячеслава Козлова исключительно разочарование. В двух встречах в Минске гости из Москвы остались ни с чем (1:3, 1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: На гостевом этапе серии москвичи не запомнились ничем толковым: 2 заброшенные шайбы при отсутствии четкого игрового рисунка стали тем максимумом, который команда показала в Минске.

На домашнем катке бело-голубые попытаются хотя бы сократить разрыв, но родная площадка для команды Вячеслава Козлова не всегда является гарантом благоприятного результата. Так, в одиннадцати предыдущих матчах на «ВТБ Арене» москвичи потерпели семь поражений.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В исторической для себя регулярке «Динамо» Минск набрало 88 очков и прописалось на 2-й строке в таблице Западной конференции, на 2 зачетных балла опередив 3-ю «Северсталь».

Последние матчи: Заключительный отрезок общей стадии чемпионата запомнился победой минчан над «Локомотивом», поражением от «Авангарда» (3:4, от) и перфомансом в игре против «Автомобилиста» (8:2).

Серия локальных успехов в родных стенах перенеслась и в кубковый этап. В двух матчах кряду коллектив Дмитрия Квартальнова не оставил шансов «Динамо» Москва (3:1, 4:1).

Не сыграют: У «Динамо» Минск потерь нет.

Состояние команды: «Динамо» Минск начало серию без заминок. Две домашние победы при полном игровом контроле стали хорошим заделом. При этом такая фора едва ли снизит самоотдачу белорусов на «ВТБ Арене».

На флажке регулярного сезона коллектив Дмитрия Квартальнова потерпел семь поражений в одиннадцати встречах за пределами Беларуси. В ходе двух последних выездов минчане пропустили 10 голов в сумме.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва не побеждает в 4 матчах кряду

«Динамо» Москва не забивало больше 1 гола в 3 матчах из 4 последних

«Динамо» Минск одержало 7 побед в 8 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 3.89, победа «Динамо» Минск — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: В обоих домашних матчах белорусы перебросали москвичей и вышли на рабочие цифры по голам, за счет которых добились стопроцентного результата. На территории соперников команда Дмитрия Квартальнова способна реализовать аналогичный сценарий.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.97.

Прогноз: Гости предстоящей игры обладают достаточными силами, чтобы вцепиться в москвичей мертвой хваткой и довести преимущество в серии до максимально комфортного.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.88.