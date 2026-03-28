В субботу, 28 марта, «Динамо Москва» примет на своем льду «Динамо Минск» в рамках третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на перерыв! Гости ведут в счет 0:1! Отдыхаем...

19' Г-ООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 0:1! Виталий Пинчук! Ксавье Уэлле отдал великолепную длинную передачу на Виталия Пинчука, тот прикрыл шайбу корпусом от защитника и точно бросил в дальний угол!

18' Вадим Шипачёв («Динамо Минск») бросил кистевым — Владислав Подъяпольский («Динамо Москва») отбил блином.

17' Артём Швец-Роговой («Динамо Москва») рвался к воротам через центральную зону, но в последний момент шайбу у него выбил Ксавье Уэлле («Динамо Минск»).

15' Игорь Ожиганов («Динамо Москва») дальним броском побеспокоил голкипера гостей, но Зак Фукале («Динамо Минск») был надежен.

14' Неплохой бросок от борта Никиты Гусева («Динамо Москва») — шайбу уверенно отбил Зак Фукале («Динамо Минск»).

13' Джордан Уил («Динамо Москва») выиграл вбрасывание в своей зоне, партнеры выбросили шайбу и укатили на смену.

12' Артём Сергеев («Динамо Москва») заблокировал опасный по задумке бросок Андрея Стася («Динамо Минск»).

11' Владислав Подъяпольский («Динамо Москва») виртуозно поймал шайбу в ловушку после броска Виталия Пинчука («Динамо Минск»)!

10' Никита Гусев («Динамо Москва») делал классную передачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог ее замкнуть.

09' Даррен Диц («Динамо Минск») поймал силовым приемом на своей синей линии Антона Слепышева («Динамо Москва»).

08' Даниил Пыленков («Динамо Москва») опасно подставлял крюк на пятаке — шайба немного разминулась со створом.

07' Вадим Мороз («Динамо Минск») классным силовым приемом остановил продвижение Даниила Давыдова («Динамо Москва») по борту.

06' Виталий Пинчук («Динамо Минск») перехватил шайбу в своей зоне, но точный пас отдать не удалось.

05' Кирилл Адамчук («Динамо Москва») щелкнул после выигранного вбрасывания, но не попал в створ ворот.

04' Тимур Кол («Динамо Москва») зарядил от борта — шайбу в ловушку поймал Зак Фукале («Динамо Минск»).

03' Зак Фукале («Динамо Минск») отбил щитками шайбу в угол площадки после броска низом Даниила Пыленкова («Динамо Москва»).

02' Егор Бориков («Динамо Минск») принял на себя мощный бросок Даниил Давыдов («Динамо Москва»).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Динамо Москва» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «ВТБ Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Динамо Москва» — «Динамо Минск»: главные судьи — Беляев Сергей и Наумов Денис, линейные судьи — Вилюгин Никита и Куприянов Максим.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию третьего матча в серии «Динамо Москва» — «Динамо Минск» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Динамо Москва»: Подъяпольский Владислав, Ожиганов Игорь, Пыленков Даниил, Сикьюра Дилан, Уил Джордан, Гусев Никита, Шараканов Магомед, Адамчук Кирилл, Галимов Ансель, Швец-Роговой Артём, Слепышев Антон, Сергеев Артём, Кол Тимур, Дер-Аргучинцев Семён, Давыдов Даниил, Мамин Максим, Калиниченко Роман, Зинченко Иван, Ильенко Артём, Кудрявцев Павел.

«Динамо Минск»: Фукале Зак Вратарь, Брук Джошуа, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Диц Даррен, Смит Тай, Галиев Станислав, Шипачёв Вадим, Мороз Вадим Нападающий, Мелош Николас, Хэмилтон Роберт, Липский Даниил, Спунер Райан, Бориков Егор, Лайл Брэйди, Кузнецов Сергей, Стась Андрей, Усов Илья.

«Динамо Москва»

Московское «Динамо» не очень стабильно провело регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и финишировало только на седьмом месте в Западной конференции. Регулярку москвичи завершили двумя поражениями от «Адмирала» (1:2) и казанского «Ак Барса» (5:7). Поэтому настрой у игроков команды перед плей-офф был не самый лучший.

Московский клуб неудачно отыграл оба стартовых матча плей-офф против минских одноклубников. В первой встрече единственную шайбу удалось забросить только в концовке игры, но она уже ничего не решала — общее поражение (1:3). Во втором матче соперник забросил четырежды, а Москва ответила снова одним голом.

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» провело лучший регулярный чемпионат за всю историю выступления клуба в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» набрали 88 очков и финишировали на второй строчке в Западной конференции, пропустив вперед только ярославский «Локомотив». Кроме этого, минчане стали самыми результативными на Западе, забросив 247 шайб.

Одна из сильнейших команд Западной конференции нынешнего сезона на деле доказывает свое превосходство над соперников, ведя в серии 2:0 после двух домашних матчей. Справедливости ради стоит отметить. что шансов у московского клуба в тех встречах не было — «зубры» превзошли соперника по всем показателям и заслуженно выиграли.

Личные встречи

Между собой до плей-офф в нынешнем календарном году соперники сыграли два раза и оба матча прошло в России: в одном гостевую победу праздновали «зубры» (3:2), а во второй москвичи (6:4). В 1/8 финала оба стартовых поединка остались за Минском — 3:1 и 4:1 соответственно.

