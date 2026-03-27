Сборная Россия начнёт 2026 год товарищеским матчем против Никарагуа. Для команды Валерия Карпина это возможность проверить новых игроков в международном матче, тогда как гости попробуют проявить себя на фоне более сильного соперника. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:15 Сегодня вечером в Краснодаре около 13 градусов, газон на стадионе в отличном состоянии, всё готово к матчу сборной!

Тюкавин на разминке globallookpress.com

19:00 Стартовые составы команд:

Россия: Сафонов, Бевеев, Морозов, Литвинов, Пальцев, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.

Никарагуа; Пинеда, Мартинес, Кано, Рейес, Асеведо, Монтес, Баррера, Лопес, Ривера, Гарсия, Бонилья.

18:45 Главным арбитром товарищеского матча сборной России по футболу против команды Никарагуа назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Главному арбитру будут помогать его соотечественники — ассистенты Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. Резервным арбитром стал россиянин Артём Чистяков.

Россия

Сборная России подходит к матчу после неоднозначного конца 2025 года. После длительной серии без поражений команда сыграла вничью с Перу, а затем уступила Чили, что стало первым поражением за несколько лет. Теперь команда фактически начинает новый отрезок, пусть и в формате товарищеских игр.

Состав россиян будет далёк от оптимального: есть потери из-за травм и других обстоятельств, ряд игроков присоединился к сборной позже. Тем не менее ключевые футболисты, включая Матвея Сафонова и Александра Головина, готовы сыграть, а сам Карпин продолжает делать ставку на сильнейших из доступных.

При этом в матчах против соперников более низкого уровня Россия обычно действует уверенно и результативно. Даже несмотря на недавние проблемы в обороне, такие игры часто заканчиваются «на ноль», а разница в классе позволяет рассчитывать на уверенную победу.

Никарагуа

Сборная Никарагуа остаётся одной из самых скромных команд на международной арене. Команда никогда не играла на чемпионатах мира и редко добивается серьёзных результатов даже в зоне КОНКАКАФ, где конкуренция заметно ниже, чем в Европе.

В отборе к ЧМ-2026 Никарагуа смогла преподнести несколько локальных сенсаций, но в целом выступила неудачно, завершив групповой этап на последнем месте. При этом команда испытывает кадровые трудности — в Россию не приехали сразу несколько ключевых игроков, что ещё больше снижает её потенциал.

Главной проблемой остаётся низкая результативность. Никарагуа редко забивает и особенно слабо действует в выездных матчах, где часто ограничивается одним голом или вовсе остаётся без него. В игре против более сильного соперника основная задача гостей — максимально долго сохранять организованность и избегать крупного поражения.