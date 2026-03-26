27 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные России и Никарагуа. Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Россия — Никарагуа с коэффициентом для ставки за 2.08.

Россия

Турнирное положение: российская национальная команда уже давно не принимает участие ни в каких официальных соревнованиях.

Россияне с 2022 года играют исключительно товарищеские поединки по причине санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах главная команда нашей страны проиграла Чили (0:2) и сыграла вничью с Перу (1:1).

До этого же сборная России смогла победить Боливию (3:0), Иран (2:1) и Катар (4:1).

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: оценить настоящий уровень подопечных Валерия Карпина без официальных матчей крайне сложно. Думается, что он средний и сборной России точно будет тяжело в официальных матчах.

В сборную России вызваны все сильнейшие, поэтому состав получится в любом случае добротным и команда должна выигрывать.

Никарагуа

Турнирное положение: «бело-синие» провалили квалификацию к чемпионату мира в зоне КОНКАКАФ.

Главная команда Никарагуа смогла набрать только 4 зачетных балла и стала последней в своей группе.

За 6 матчей никарагуанская сборная забила лишь 4 мяча, а пропустила целых 12.

Последние матчи: в прошлых играх в рамках квалификации на ЧМ-2026 сборная Никарагуа проиграла Гаити (0:2), но выиграла у Гондураса (2:0).

До этого же подопечные Отониэля Оливаса уступили Коста-Рике (1:4), Гаити (0:3) и Гондурасу (0:2).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: в настоящий момент сборная Никарагуа расположена на 131-й позиции в рейтинге ФИФА. Команда еще не принимала участия в чемпионате мира.

Уровень сборной Никарагуа, конечно, ниже среднего и команда никогда звезд с неба не хватала, поэтому вряд ли сможет навязать борьбу россиянам, хотя быть может все, что угодно.

Статистика для ставок

Никарагуа проиграла 4 из последних 5 матчей

Россия не может победить на протяжении 2 матчей

Россия не забила только в 1 из последних 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 15.00, а победа Никарагуа — в 31.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.35.

Прогноз: рассчитываем на много голов в Краснодаре — все для этого есть.

2.08 тотал больше 4

Ставка: тотал больше 4 за 2.08.

Прогноз: Россия на голову сильнее соперника и должна уверенно побеждать.

2.15 победа России с форой-3,5

Ставка: победа России с форой-3,5 за 2.15.