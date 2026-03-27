Более 30 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Никарагуа, который пройдет 27 марта на стадионе клуба «Краснодар». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), на стадионе в Краснодаре смогут разместиться до 33 тысяч зрителей. На данный момент в продаже еще остались свободные билеты.

Следующим соперником сборной России станет команда Мали. Встреча состоится 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.