Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как команду встретили в Краснодаре и чем отличаются условия её пребывания здесь от других городов, а также затронул ее уровень.

«Здесь великолепные условия для пребывания нашей сборной. Спасибо „Краснодару“ и Сергею Николаевичу Галицкому. Тут всё прекрасно для проведения матча сборной и подготовки к нему. Надеюсь, завтра стадион заполнится.

Эта сборная России сильнее той, что была в 2021 году, из‑за футболистов. Это моё мнение. Я тренировал тех футболистов и этих. Понимаю, что результатом это мнение не подкреплено.

Кривцов провёл два последних матча, как и Соболев, очень прилично. Начали они играть 8 марта, но мы тогда уже дали расширенный состав. Дай бог, чтобы они продолжали играть до июня. Но до 8 марта Кривцов и Соболев играли не так, а расширенный состав нужно было объявить. Если будет так же, то они могут быть в сборной», — сказал Карпин на пресс‑конференции перед игрой.

В Краснодаре Россия сыграет с Никарагуа 27 марта в 19:30 (мск). Дальше сборная переедет в Санкт‑Петербург, где сыграет 31 марта с Мали.