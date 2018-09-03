«Манчестер Юнайтед» прошелся по «Бернли». Кризис позади?

1. В Манчестере преодолели кризис, не помешало даже удаление Рашфорда

Ромелу Лукаку twitter.com/manutd

«Манчестер Юнайтед» остановил мрачное начало сезона, одолев «Бернли», но красная карточка Рашфорда немного смазала впечатление от успеха.

Форвард вышел на поле вместо Алексиса Санчеса и был удален рефери Джоном Моссом спустя десять минут за стычку с защитником соперников Филиппом Бардсли.

Теперь Рашфорд пропустит три матча за свое повидение, поэтому не сумеет помочь команде в поединках против «Уотфорда», «Вулверхэмптона» и «Дерби».

К тому моменту «Юнайтед» уже вел со счетом 2:0 после дубля Ромелу Лукаку, который мог вовсе совершить хет-трик. Кроме того, Поль Погба мог забить с пенальти, но Джо Харт отразил его удар и помог «Бернли» избежать разгрома.

Гости провели матч впечатляюще с самого начала, но соперник выглядел уставшим после сражений в Лиге Европы с «Олимпиакосом».

Теперь подопечные Моуринью могут начать свой путь в борьбе за место в топ-4, а впереди ждет непобедимый «Уотфорд».

Феллайни снова доказал свою ценность

Маруан Феллайни twitter.com/manutd

Маруан Феллайни никогда не станет популярным среди болельщиков «Юнайтед», потому что в глазах многих он является противополножностью того, каким должен быть игрок их клуба.

В игре бельгийца нет особенного чутья или магических моментов, но он действует на поле эффективно и в очередной раз помог добыть Моуринью столь необходимую победу.

Тренер боролся за то, чтобы этим летом Феллайни остался в клубе, когда его контракт подошел к концу. Недоброжелатели утверждают, что 30-летний футболист слишком ограничен в своих навыках, но это не отменяет его роли в команде.

Один факт: «Юнайтед» удалось выиграть 13 из 16 игр в АПЛ, которые бельгиец начинал в старте в прошлом сезоне.

Рост и мощь Маруана созданы для жесткой борьбы на поле, которая и была в противостоянии с «Бернли». Маруан даже смещался на позицию защитника в первом тайме, когда было важно выигрывать мяч на втором этаже.

Сможет ли Феллайни оказать влияние в играх с «Ман Сити», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» или в Лиге чемпионов — другой вопрос.

3. Алексис Санчес должен что-то менять в ближайшее время

Алексис Санчес twitter.com/manutd

Санчес принял участие в первой голевой атаке «Юнайтед», но чилиец все равно был заменен на 61-й минуте, так как игрок больше ничего не показал.

Нападающий после своего трансфера из «Арсенала» переживает не лучшие времена, записав на свой счет всего три мяча в 21 поединке.

Проблемы со здоровьем привели к тому, что клуб попросил сборную Чили не вызывать Алексиса на предстоящие товарищеские матчи против Японии и Южной Кореи.

Ответ был положительным, а теперь в «Юнайтед» верят, что через две недели физической работы Санчес преодолеет свои проблемы.

Санчесу необходимо «воскресить» свою былую форму, а дисквалификация Рашфорда является гарантией того, что Моуринью будет использовать чилийца в обозримом будущем.

Против «Бернли» форвард действовал на левом фланге, но выглядел несчастным и нерешительным. В «Арсенале» Алексис свободно передвигался по всему фронту, отдавая предпочтение центру атаки.

Моуринью пока не нашел способ использовать сильнейшие стороны чилийца. Следующие недели покажут, смогут ли тренер и игрок найти формулу успеха. 0