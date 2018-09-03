«Манчестер Юнайтед» прошелся по «Бернли». Кризис позади?

1. В Манчестере преодолели кризис, не помешало даже удаление Рашфорда
«Манчестер Юнайтед» остановил мрачное начало сезона, одолев «Бернли», но красная карточка Рашфорда немного смазала впечатление от успеха.
Форвард вышел на поле вместо Алексиса Санчеса и был удален рефери Джоном Моссом спустя десять минут за стычку с защитником соперников Филиппом Бардсли.
Теперь Рашфорд пропустит три матча за свое повидение, поэтому не сумеет помочь команде в поединках против «Уотфорда», «Вулверхэмптона» и «Дерби».
К тому моменту «Юнайтед» уже вел со счетом 2:0 после дубля Ромелу Лукаку, который мог вовсе совершить хет-трик. Кроме того, Поль Погба мог забить с пенальти, но Джо Харт отразил его удар и помог «Бернли» избежать разгрома.
Гости провели матч впечатляюще с самого начала, но соперник выглядел уставшим после сражений в Лиге Европы с «Олимпиакосом».
Теперь подопечные Моуринью могут начать свой путь в борьбе за место в топ-4, а впереди ждет непобедимый «Уотфорд».
Феллайни снова доказал свою ценность
Маруан Феллайни никогда не станет популярным среди болельщиков «Юнайтед», потому что в глазах многих он является противополножностью того, каким должен быть игрок их клуба.
В игре бельгийца нет особенного чутья или магических моментов, но он действует на поле эффективно и в очередной раз помог добыть Моуринью столь необходимую победу.
Тренер боролся за то, чтобы этим летом Феллайни остался в клубе, когда его контракт подошел к концу. Недоброжелатели утверждают, что 30-летний футболист слишком ограничен в своих навыках, но это не отменяет его роли в команде.
Один факт: «Юнайтед» удалось выиграть 13 из 16 игр в АПЛ, которые бельгиец начинал в старте в прошлом сезоне.
Рост и мощь Маруана созданы для жесткой борьбы на поле, которая и была в противостоянии с «Бернли». Маруан даже смещался на позицию защитника в первом тайме, когда было важно выигрывать мяч на втором этаже.
Сможет ли Феллайни оказать влияние в играх с «Ман Сити», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» или в Лиге чемпионов — другой вопрос.
3. Алексис Санчес должен что-то менять в ближайшее время
Санчес принял участие в первой голевой атаке «Юнайтед», но чилиец все равно был заменен на 61-й минуте, так как игрок больше ничего не показал.
Нападающий после своего трансфера из «Арсенала» переживает не лучшие времена, записав на свой счет всего три мяча в 21 поединке.
Проблемы со здоровьем привели к тому, что клуб попросил сборную Чили не вызывать Алексиса на предстоящие товарищеские матчи против Японии и Южной Кореи.
Ответ был положительным, а теперь в «Юнайтед» верят, что через две недели физической работы Санчес преодолеет свои проблемы.
Санчесу необходимо «воскресить» свою былую форму, а дисквалификация Рашфорда является гарантией того, что Моуринью будет использовать чилийца в обозримом будущем.
Против «Бернли» форвард действовал на левом фланге, но выглядел несчастным и нерешительным. В «Арсенале» Алексис свободно передвигался по всему фронту, отдавая предпочтение центру атаки.
Моуринью пока не нашел способ использовать сильнейшие стороны чилийца. Следующие недели покажут, смогут ли тренер и игрок найти формулу успеха. 0