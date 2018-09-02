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    Моуринью и «Манчестер Юнайтед». Game over?

    Португальский тренер может быть уволен уже после матча с «Бернли»

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    BBC рассказывает о ситуации, которая возникла в «Манчестер Юнайтед» в начале сезона, а также о перспективах Жозе Моуринью.
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    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» будет играть на выезде с «Бернли», а главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью будет находиться под еще большим давлением, чем когда-либо на «Олд Траффорд».

    Два подряд поражения от «Брайтона» и «Тоттенхэма», да и еще с 0:3 от «шпор», которые стали худшим результатом для Моуринью в домашнем матче за всю его карьеру, с семью голами, пропущенными в трех матчах, оставляют португальского тренера незащищенным.

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    • На пятничной пресс-конференции Моуринью настаивал на том, что остается «одним из величайших тренеров мира». Однако перед поездкой «МЮ» на «Терф Мур» нужно оценить, насколько плохо в действительности все обстоит для португальского тренера.

    Какова ситуация в клубе?

    Со стороны все выглядит очень хаотичным и разрозненным. Однако источники на «Олд Траффорд» настаивают на том, что на самом деле все гораздо спокойней.

    Это может быть правдой. Однако другие источники отмечают, что атмосфера в раздевалке ухудшилась — этого следовало ожидать, особенно после домашнего поражения с разницей в три мяча от одного из главных соперников.

    Еще большую обеспокоенность, по словам надежных источников, вызывает то, что никто не готов взять на себя ответственность за то положение, в котором оказался «МЮ». В частности, игроки сбиты с толку беспорядочным выбором состава со стороны Моуринью, и некоторые не горят желанием выступать под руководством португальца в долгосрочной перспективе.

    Есть ли в «МЮ» борьба за власть?

    Если и есть, то Моуринью ее проиграет.

    Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд отвечает за каждый день работы клуба и ежедневно общается с владельцами, семейством Глейзеров.

    Как человек, который отвечал за полное поглощение Глейзерами активов «Манчестер Юнайтед» в 2005 году, он пользуется полным доверием семьи, которая, оставаясь в тени, живет во Флориде. Невозможно представить, что они поставят Моуринью выше Вудворда.

    Жозе Моуринью и Эд Вудворд
    Daily Express

    Моуринью прекрасно знает об этом. Однако, несомненно, в «МЮ» расходятся мнения касательно стратегии построения команды.

    Моуринью хочет сражаться прямо сейчас и считает, что наличие опытных, качественных исполнителей является лучшим для этого способом. Однако клуб не может или даже не будет финансировать такой проект, когда нет гарантии успеха.

    В руководстве клуба считают, что процесс построения команды должен быть постепенным, и что он должен включать в себя в том числе развитие молодых игроков.

    Есть ли у Моуринью решение?

    Если его ответ — поставить Андера Эрреру в центр обороны, как он сделал это в матче против «Тоттенхэма», тогда можно спорить насчет необходимости задавать этот вопрос.

    Андрер Эррера и Жозе Моуринью
    za.as.com

    После 0:3 от «шпор» Моуринью сказал, что не знает, какое сочетание центральных защитников было самым лучшим. Учитывая то, что он начал третий сезон у руля команды, а также отвечал за покупку двух из пяти имеющихся вариантов в лице Эрика Байи и Виктора Линделефа, это компрометирует.

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    • Существовало предположение, что Моуринью играет в игры, подчеркивая для Вудворда свою правоту о необходимости укрепить оборону, чего по ряду причин так и не произошло. Если это действительно так, то это очень рискованная стратегия.

    Другое обвинение, которое неоднократно повторялось в адрес Моуринью, заключается в том, что он не развивает игроков или не доверяет молодым парням.

    Когда «МЮ» отчаянно нуждался в забитом голе в понедельник, форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд оставался на скамейке, в то время как Маруан Феллаини вышел на поле. Выглядело все это не очень.

    Однако при этом игнорируется значительный прогресс, которого под руководством Моуринью добился Джесси Лингард. Да и как вы смотрите на возвращение Люка Шоу в состав сборной Англии?

    Шоу несколько раз оказывался в центре внимания острого языка Моуринью в прошлом сезоне. Сейчас же он играет на том уровне, которого не достигал с момента своего трансфера из «Саутгемптона» в 2014 году. Это его ответ на жестокую любовь главного тренера? Или просто совпадение?

    Все кончено?

    Не многие из тех, кто давно следит за Моуринью, назовут причины, по которым португалец все еще будет возглавлять «МЮ» в начале следующего сезона, не говоря уже о 2021 году, когда истекает его контракт.

    Жозе Моуринью
    newsweek.com

    Некоторые и вовсе считают, что ситуация стала столь негативной и токсичной, что воскресная поездка в Бернли станет последней для Моуринью в «МЮ», а его аплодисменты перед трибуной с болельщиками манкунианцев после поражения от «Тоттенхэма» эффектно ознаменовали прощание с «Олд Траффорд».

    Подобную оценку не дают источники в клубе. Более того, они говорят, что руководство клуба сохраняет уверенность в том, что Моуринью может исправить ситуацию.

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  • 29/08/2018

    • Ни семейство Глейзеров, ни Вудворд никак не реагировали первые признаки проблем, когда команду возглавляли Дэвид Мойес и Луи ван Гаал. Нет никаких признаков, что это может произойти теперь.

    Однако если Моуринью проиграет в АПЛ в третий раз подряд, чего не случалось с декабря 2015-го, то тут же вместе с Вудвордом окажется в лучах самого яркого прожектора. В таком случае «МЮ» перед перерывом на матчи сборных будет находиться возле зоны вылета.

    И что там с Марсьялем?

    Моуринью был готов отпустить Марсьяля прошедшим летом, если бы поступило хорошее предложение. Тренер «МЮ» считает, что французский нападающий растворяется в больших матчах, и в идеале португалец купил бы на его место Виллиана из «Челси» или Ивана Перишича из «Интера».

    Однако Виллиану уже 30, а Перишичу — 29. Цена за каждого из них этим летом была бы выше 60 миллионов фунтов. Марсьялю только 22.

    Жозе Моуринью и Антони Марсьяль
    The Telegraph

    «Тоттенхэм» был заинтересован в нем, однако в лучшем случае «МЮ» вернул бы 36 миллионов фунтов, которые были заплачены за нападающего в 2015 году. В любом случае Вудворд заблокировал этот трансфер, а на этой неделе появилось сообщение о том, что «Ман Юнайтед» ведет переговоры с Марсьялем о новом пятилетнем контракте.

    Источники в «МЮ» утверждают, что таким образом клуб просто защищает свои финансовые интересы. Моуринью якобы полностью проинформирован о ситуации. Кроме того, ничего еще не согласовано, а если бы и было так, это не означало бы, что Марсьяля не могут продать.

    У француза есть два года по текущему контракту, и продление ослабит позицию самого игрока в переговорах с потенциальными клубами. Все это похоже на историю с планированием на будущее, что опять-таки противоречит взглядам Моуринью. 0

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