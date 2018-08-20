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    Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезоне

    Реакция на сенсационное поражение «МЮ» от «Брайтона»

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону» — 2:3. Автор ESPN Роб Доусон в своей статье делает выводы после сенсационного поражения манкунианцев.
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    Беспокойство Моуринью оказалось небеспочвенным

    Жозе Моуринью сказал, что этот сезон будет сложным для «Манчестер Юнайтед». Однако, возможно, он не ожидал, что его слова подтвердятся так скоро.

    На протяжении всего лета и в ходе первой недели нового сезона португалец рисовал мрачную картину для перспектив «МЮ». Даже победа со счетом 2:1 над «Лестером» в матче-открытии нового чемпионата не особо улучшила его настрой.

    «Думаю, это будет очень тяжелый сезон», — сказал Моуринью во время интервью в пятницу. И судя по выступлению «МЮ» в матче против «Брайтона» в воскресенье, все выглядит так, что португальский тренер попал прямо в яблочко.

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    • За 2 минуты и 23 секунды по ходу первого тайма «Ман Юнайтед» перешел от контроля ситуации к катастрофе. На 25-й минуте Солли Марч подал слева и Гленн Мюррей, опередив Виктора Линделефа, переиграл Давида Де Хеа. А после того, как игра возобновилась, Эрик Байи привез ненужный угловой, после которого «пинбол» в штрафной завершился тем, что Шейн Даффи забил второй гол «Брайтона».

    Шейн Даффи
    twitter.com/officialbhafc

    В прошлом сезоне «МЮ» дважды удавалось добывать победы после 0:2 по ходу встречи. И когда Ромелу Лукаку отличился ударом головой, забив свой первый гол в новом сезоне, показалось, что такой камбэк может произойти снова. Однако во второй половине тайма, когда команда Моуринью вроде как обосновалась на поле, Де Хеа отдал небрежный пас в центр на Фреда, после чего Дэйл Стивенс нашел своей передачей Паскаля Гросса, которого сбил Эрик Байи. Гросс сам реализовал пенальти, и игроки «Брайтона» ушли на перерыв, слушая, как фанаты поют «Мы хотим четвертый».

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    • Четвертого гола не случилось, но это и не важно. Так же, как не имел значения и гол Поля Погба с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время за фол Даффи на Маруане Феллаини.

    К концу матча фанаты хозяев сменили пластинку и начали петь «Можем ли мы играть против вас каждую неделю?», а также «Вы вылетите с "Кристал Пэлас" заодно».

    «Брайтон» — «МЮ»
    twitter.com/officialbhafc

    Все, конечно, не настолько плохо для Моуринью, однако его предсезонное предсказание уже начало сбываться.

    У «МЮ» катастрофа с центром обороны

    В последние недели трансферного окна Моуринью хотел получить центрального защитника. Однако, несмотря на интерес к Гарри Магуайру, Тоби Альдервейрелду, Джерому Боатенгу и другим игрокам, трансфер так и не состоялся.

    Если бы главный тренер «Манчестер Юнайтед» хотел донести свою мысль до Эда Вудворда, ему бы понадобилось всего лишь показать руководству клуба видео первого тайма этого матча.

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    • Моуринью выпустил в основе Линделефа и Байи, и за 45 минут они помогли «МЮ» пропустить три гола. Линделеф ошибся при первом взятии ворот, позволив Мюррею опередить себя и отправить мяч в сетку. Байи не позволил партнеру по обороне превзойти себя, сперва подарив «Брайтону» угловой, который привел ко второму голу, а перед перерывом сбив Гросса в штрафной, после чего «Брайтон» забил с пенальти.

    Моуринью подписал этих двух игроков на общую сумму в 60 миллионов фунтов. Этот сезон они начали в качестве первого выбора тренера, однако если оба окажутся на скамейке 27 августа, когда на «Олд Траффорд» приедет «Тоттенхэм» — это совершенно не станет сюрпризом.

    Эрик Байи и Виктор Линделеф
    manutd.com

    Пока что Моуринью придется справляться с теми, кто у него есть. Крис Смоллинг, который в прошлом сезоне провел почти 50 матчей, был на скамейке, а Фил Джонс, который выходил в основе на финал Кубка Англии в мае, и вовсе оказался вне заявки на игру. Еще один вариант — Маркос Рохо, однако аргентинский защитник все еще залечивает травму, которая была получена во время чемпионата мира.

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    • У «МЮ» есть проблемы и на другой половине поля. За весь матч «Юнайтед» совершил всего три удара в створ, а Лукаку за 90 минут коснулся мяча лишь 24 раза.

    «Брайтон» вновь хорош дома

    В прошлом сезоне «Брайтон» стал восьмым в АПЛ по набранным очкам на своем поле — команда одержала на «Амэксе» семь из девяти своих побед в сезоне. Их выступление на домашней арене вновь станет ключевым, если они планируют задержаться в АПЛ. И Крис Хьютон вряд ли мог рассчитывать на лучший старт. «Брайтон» обыграл «МЮ» на своем поле в мае (1:0), что позволило команде сохранить прописку в элитном дивизионе, и нынешняя победа может оказаться не менее значимой.

    Игроки «Брайтона»
    twitter.com/officialbhafc

    После неприятного поражения от «Уотфорда» в первом туре, для «Брайтона» было жизненно необходимым подняться и начать набирать ход как можно быстрее. АПЛ — это не то место, в котором можно надеяться на пощаду, если ты застрял по ходу турнира с плохой формой. Однако к субботнему матчу против «Ливерпуля» «Брайтон» может подходить с уверенностью в том, что команде удастся огорчить Юргена Клоппа.

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    • Только четырем командам удалось обыграть «Брайтон» в гостях в прошлом сезоне, и в новом чемпионате «Амэкс» вновь будет не самым просты местом для того, чтобы набирать очки. На тесной и компактной арене фанаты могут оказывать серьезное влияние на соперников. А «Брайтон» еще и в значительной степени приободрил их в первом домашнем матче против «МЮ».

    Если «Брайтону» удастся делать подобное чаще, чем не делать, им должно хватить количества домашних побед для того, чтобы остаться в АПЛ на третий сезон подряд. 0

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