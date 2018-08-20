Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезоне

Беспокойство Моуринью оказалось небеспочвенным

Жозе Моуринью сказал, что этот сезон будет сложным для «Манчестер Юнайтед». Однако, возможно, он не ожидал, что его слова подтвердятся так скоро.

На протяжении всего лета и в ходе первой недели нового сезона португалец рисовал мрачную картину для перспектив «МЮ». Даже победа со счетом 2:1 над «Лестером» в матче-открытии нового чемпионата не особо улучшила его настрой.

«Думаю, это будет очень тяжелый сезон», — сказал Моуринью во время интервью в пятницу. И судя по выступлению «МЮ» в матче против «Брайтона» в воскресенье, все выглядит так, что португальский тренер попал прямо в яблочко.

За 2 минуты и 23 секунды по ходу первого тайма «Ман Юнайтед» перешел от контроля ситуации к катастрофе. На 25-й минуте Солли Марч подал слева и Гленн Мюррей, опередив Виктора Линделефа, переиграл Давида Де Хеа. А после того, как игра возобновилась, Эрик Байи привез ненужный угловой, после которого «пинбол» в штрафной завершился тем, что Шейн Даффи забил второй гол «Брайтона».

Шейн Даффи twitter.com/officialbhafc

В прошлом сезоне «МЮ» дважды удавалось добывать победы после 0:2 по ходу встречи. И когда Ромелу Лукаку отличился ударом головой, забив свой первый гол в новом сезоне, показалось, что такой камбэк может произойти снова. Однако во второй половине тайма, когда команда Моуринью вроде как обосновалась на поле, Де Хеа отдал небрежный пас в центр на Фреда, после чего Дэйл Стивенс нашел своей передачей Паскаля Гросса, которого сбил Эрик Байи. Гросс сам реализовал пенальти, и игроки «Брайтона» ушли на перерыв, слушая, как фанаты поют «Мы хотим четвертый».

Четвертого гола не случилось, но это и не важно. Так же, как не имел значения и гол Поля Погба с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время за фол Даффи на Маруане Феллаини.

К концу матча фанаты хозяев сменили пластинку и начали петь «Можем ли мы играть против вас каждую неделю?», а также «Вы вылетите с "Кристал Пэлас" заодно».

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/officialbhafc

Все, конечно, не настолько плохо для Моуринью, однако его предсезонное предсказание уже начало сбываться.

У «МЮ» катастрофа с центром обороны

В последние недели трансферного окна Моуринью хотел получить центрального защитника. Однако, несмотря на интерес к Гарри Магуайру, Тоби Альдервейрелду, Джерому Боатенгу и другим игрокам, трансфер так и не состоялся.

Если бы главный тренер «Манчестер Юнайтед» хотел донести свою мысль до Эда Вудворда, ему бы понадобилось всего лишь показать руководству клуба видео первого тайма этого матча.

Моуринью выпустил в основе Линделефа и Байи, и за 45 минут они помогли «МЮ» пропустить три гола. Линделеф ошибся при первом взятии ворот, позволив Мюррею опередить себя и отправить мяч в сетку. Байи не позволил партнеру по обороне превзойти себя, сперва подарив «Брайтону» угловой, который привел ко второму голу, а перед перерывом сбив Гросса в штрафной, после чего «Брайтон» забил с пенальти.

Моуринью подписал этих двух игроков на общую сумму в 60 миллионов фунтов. Этот сезон они начали в качестве первого выбора тренера, однако если оба окажутся на скамейке 27 августа, когда на «Олд Траффорд» приедет «Тоттенхэм» — это совершенно не станет сюрпризом.

Эрик Байи и Виктор Линделеф manutd.com

Пока что Моуринью придется справляться с теми, кто у него есть. Крис Смоллинг, который в прошлом сезоне провел почти 50 матчей, был на скамейке, а Фил Джонс, который выходил в основе на финал Кубка Англии в мае, и вовсе оказался вне заявки на игру. Еще один вариант — Маркос Рохо, однако аргентинский защитник все еще залечивает травму, которая была получена во время чемпионата мира.

У «МЮ» есть проблемы и на другой половине поля. За весь матч «Юнайтед» совершил всего три удара в створ, а Лукаку за 90 минут коснулся мяча лишь 24 раза.

«Брайтон» вновь хорош дома

В прошлом сезоне «Брайтон» стал восьмым в АПЛ по набранным очкам на своем поле — команда одержала на «Амэксе» семь из девяти своих побед в сезоне. Их выступление на домашней арене вновь станет ключевым, если они планируют задержаться в АПЛ. И Крис Хьютон вряд ли мог рассчитывать на лучший старт. «Брайтон» обыграл «МЮ» на своем поле в мае (1:0), что позволило команде сохранить прописку в элитном дивизионе, и нынешняя победа может оказаться не менее значимой.

Игроки «Брайтона» twitter.com/officialbhafc

После неприятного поражения от «Уотфорда» в первом туре, для «Брайтона» было жизненно необходимым подняться и начать набирать ход как можно быстрее. АПЛ — это не то место, в котором можно надеяться на пощаду, если ты застрял по ходу турнира с плохой формой. Однако к субботнему матчу против «Ливерпуля» «Брайтон» может подходить с уверенностью в том, что команде удастся огорчить Юргена Клоппа.

Только четырем командам удалось обыграть «Брайтон» в гостях в прошлом сезоне, и в новом чемпионате «Амэкс» вновь будет не самым просты местом для того, чтобы набирать очки. На тесной и компактной арене фанаты могут оказывать серьезное влияние на соперников. А «Брайтон» еще и в значительной степени приободрил их в первом домашнем матче против «МЮ».

Если «Брайтону» удастся делать подобное чаще, чем не делать, им должно хватить количества домашних побед для того, чтобы остаться в АПЛ на третий сезон подряд. 0