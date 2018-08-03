Кто выиграет АПЛ?

Через неделю стартует новый сезон в английской Премьер-лиге. Разбираемся в шансах фаворитов на чемпионский титул.

Темная лошадка

Не нужно многое знать об английском футболе, что назвать будущим чемпионом кого-то из оформившейся в последние годы топ-шестерки АПЛ. Но если в новом сезоне кто-то и может разрушить целостность лидирующего секстета, то им скорее должен стать «Эвертон».

После приобретений клуба Фархадом Мошири в него вкладываются все большие инвестиции с амбициозной целью вернуться на позиции 1980-х годов, когда команда с «Гудисон Парк» в пока что последний раз завоевала «золото».

Революция имени Рональда Кумана, устроенная прошлым летом, себя не оправдала, из-за чего голландец проработал меньше полугода, но и его преемник Сэм Аллардайс не справился с задачей исправить ситуацию.

Теперь коллектив возглавляет талантливый специалист Марку Силва, ранее неплохо поработавший с «Халлом» и «Уотфордом», а новым спортивным директором стал Марсель Брандс, под руководством которого ПСВ выиграл три чемпионства за четыре сезона в Нидерландах. Хороший кадровый состав, который усилили Ришарлисон и Люка Динь, должны помочь им побороться за место в топ-шестерке, хотя и в статусе аутсайдера этой битвы.

Новая эра

Тем временем, в «Арсенале» начинается новая эпоха после ухода с поста менеджера Арсена Венгера, возглавлявшего команду 22 года. На первый взгляд, «Канониры» столкнулись с таким же вызовом, как и «МЮ» пять лет назад, когда на пенсию ушел сэр Алекс Фергюсон, однако стоит заметить, что шотландец оставлял своему преемнику Дэвиду Мойеса чемпионский коллектив, тогда как лондонцы попросту провалились в минувшей кампании, заняв шестое место.

При этом послужной список второго уступал и по-прежнему уступает регалиям Унаи Эмери, заменившего французского тренера.

Унаи Эмери строит новый «Арсенал» The Guardian

Как показывает предсезонка, баск пытается сделать новый стиль игры «Арсенала» более интенсивным, что характеризует подходы нового менеджера, и чего так не хватало «Канонирам» в последние лет 12. Между тем, ограниченный трансферный бюджет не помешал подписать столь неплохих и опытных исполнителей, как Стефан Лихтштайнер и Сократис Папастатопулос в оборону, а также найти замену в воротах Петру Чеху в лице Бернда Лено.

Тем не менее, перед Эмери стоят доселе невиданные для него вызовы, усложняющиеся переходным периодом в клубе, потому лондонцы вряд ли вернутся в Лигу чемпионов.

Прогресс под вопросом

С тех пор, как Маурисио Почеттино в 2014 году стал рулевым «Тоттенхэма», его подопечные неизменно прогрессируют. «Шпоры» второй сезон кряду занимают второе место, уже неплохо проявили себя в Лиге чемпионов, где лишь из-за опыта уступили «Ювентусу» путевку в четвертьфинале, а также снова прекратили борьбу за Кубок Англии только за шаг до решающего матча.

В начале лета возник риск, что аргентинец покинет клуб на фоне интереса «Реала» к его услугам, но специалист не соблазнился предложением чемпиона мира и Европы.

Тем не менее, новая кампания рискует прервать возникшую тенденцию для коллектива, ведь на фоне строящегося стадиона состав попросту никем не усилился, если не считать вернувшегося из аренды нападающего Винсента Янссена. И это на фоне конкурентов, которые продолжают не жалеть средства на покупки новичков, а также готовности лондонцев продать сразу трех исполнителей в лице Тоби Альдервейрельда, Муса Дембеле и Данни Роуза, среди которых второго уж точно можно назвать основным игроком.

Всё это, а также участие команды в Лиге чемпионов, в то время, как «Арсенал» и «Челси» наверняка будут играть неосновными составами в Лиге Европы, заставляет нас сделать неутешительный для «Тоттенхэма» прогноз — команда не попадет в топ-четверку АПЛ.

Новая итальянская реабилитация

Болельщики «Челси» уже привыкли к крутым горкам в исполнении их любимцев: неудачные сезоны команды как правило сменяются успехом, и наоборот. И чаще всего именно итальянские тренеры приводят коллектив к большим победам.

Так, Карло Анчелотти вернул чемпионский титул на «Стамфорд Бридж» после экспериментов с Луишем Фелипе Сколари и Гусом Хиддинком, а Роберто Ди Маттео заставил подопечных включиться в концовку сезона, благодаря чему те выиграли Лигу чемпионов, тогда как Антонио Конте вновь завоевал с командой «золото», когда, казалось, все лежало в руинах, оставленных после себя Жозе Моуринью.

Теперь на тренерский мостик лондонцев взошел Маурицио Сарри, которому, по иронии судьбы, теперь предстоит задача исправить неудачи второго сезона Конте, который обернулся непопаданием в главный еврокубок. Экс-наставник «Наполи» прививает новую манеру «Челси», где тому предстоит чаще соперника владеть мячом и помногу комбинировать вместо обильной беговой работы, что была присуща преемнику и так не нравилась многим его подопечным.

Маурицио Сарри — очередной итальянский «спаситель» «Челси» The Guardian

Вместе с хорошим подписанием в центр полузащиты Жоржиньо все это обещает помочь «Синим» вернуться в топ-четверку, особенно если «Тоттенхэм» и «Арсенал» не покажут прогресс.

Момент истины

Прошлый сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед» вышел довольно противоречивым. С одной стороны команда показала лучший результат (второе место) в АПЛ после ухода Фергюсона в 2013 году, с другой — ей впервые за три года не удалось выиграть ни один трофей, умудрившись вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» и демонстрируя нестабильную бледную игру.

Календарь и таблица АПЛ

И как бы Жозе Моуринью ни пытался объяснять эти проблемы недостаточно сильным составом, теперь он должен выдать либо результат в виде серьезного трофея, либо содержательную игру, которая позволяла рассчитывать на успех в дальнейшем.

На самом деле для португальского менеджера наступает сезон истины, и дело не только в том, что чаще всего он уходит из очередного клуба на третий год работы с коллективом. На фоне приближающейся к полумиллиардной отметки расходов на усиление и двух кампаний у руля «Красных Дьяволов» «Особенный» больше не может оправдываться недостаточным бюджетом и предоставленным временем, ведь даже этим летом «МЮ» купил игроков на более чем 80 млн фунтов, подписав Фреда, Диого Далота и Ли Гранта, а вместе с ожидаемым пополнением в центр обороны эта сумма превысит 100 млн.

Тем не менее, Моуринью демонстрирует явное недовольство составом, ослабленным поздним отпуском у выступавших на ЧМ-2018 лидеров, а также травмами, и это настроение их босса не сулит манкунианцам должного настроя и здоровой атмосферы внутри команды для успешной борьбе за титул.

Скользкая вершина

Хосеп Гвардиола посрамил скептиков в прошлом сезоне, которые утверждали, что мировоззрение каталонского тренера не способно принести успех в Англии. Под его руководством «Манчестер Сити» не просто выиграл чемпионский титул, но и сделал это досрочно в зрелищном стиле, побив минимум парочку рекордов АПЛ.

И это несмотря на ряд существенных кадровых потерь, как то сложная травма у призванного быть основным левым защитником Бенжамена Менди, пропустившего весь футбольный год, а также привычные проблемы со здоровьем у Венсана Компани и Серхио Агуэро. «Горожане» продемонстрировал такой запас прочности, что, кажется, им еще долго не найдется равных.

Все прогнозы на АПЛ

Однако не все так радужно в лагере манкунианцев, как это выглядит на первый взгляд. Клуб так и не решил проблему замены системообразующему центрхаву Фернандиньо, которому уже 33 года, особенно если учесть подверженность повреждениям Илкая Гюндогана и уход Яя Туре: названные прессой кандидаты на эту роль — Фред, Жоржиньо и Жан-Мишель Сери — перешли в другие команды, и за неделю до закрытия трансферного окна в Англии серьезные медиа даже не сообщают, кто мог бы стать им альтернативой.

Хосеп Гвардиола не подписал замену Фернандиньо onefootball.com

Поскольку теперь «Сити» наверняка посчитает задачу победы в Лиге чемпионов главной, эта кадровая проблема, скорее всего, не позволит отстоять чемпионский титул.

Впервые за 29 лет

Шаг за шагом Юрген Клопп выводит «Ливерпуль» на новый уровень после многолетней неспособности клуба выиграть какой-либо значимый трофей. В прошлом сезоне «Красные» закрепили за собой место в топ-четверке АПЛ, но главным подтверждением прогресса команды стал выход в финал Лиги чемпионов, проигранный «Реалу» во многом из-за грубых ошибок вратаря. Но как показывает текущей межсезонье, мерсисайдцы имеют все основания рассчитывать на большее и через год.

Во многом потому, что клуб потратил свыше 180 млн фунтов (наибольшая сумма трансферных расходов этого лета в Англии) на приобретение новых игроков, чем решил для себя главные кадровые проблемы, которые мешали коллективу выигрывать трофеи.

Теперь у него есть по-настоящему топ-голкипер в лице Алиссона, а в полузащите и атаке за счет Наби Кейта, Фабиньо, Шердана Шакири и вернувшегося после продолжительной травмы Адама Лалланы — есть глубокий резерв, который должен помочь Клоппу с его интенсивной тактикой избежать истощения сил у лидеров и просто ключевых исполнителей.

После зимнего подписания в центр обороны Вирджила ван Дейка, принесшего тылам необходимую надежность, «Ливерпуль» выглядит командой почти без слабых мест, чего не скажешь о конкурентах, и если ей удастся справиться с возникшим давлением по поводу ожидаемого результата, она и должна впервые за 29 лет стать чемпионом. 0