Тяжелое лето «Манчестер Юнайтед»

За последние семнадцать дней, которые «Манчестер Юнайтед» провел в США, наконец-то нашелся позитивный момент. Победа над «Реалом» со счетом 2:1 в Майами добавила небольшой лучик света в тур, который по большей части прошел под густыми облаками. Все началось плохо и на протяжении двух недель постепенно ухудшалось.

Сначала случилась история с Алексисом Санчесом. Из-за проблем с визой он остался дома, когда вся команда отправилась в Лос-Анджелес. Это выглядит каким-то невезением в свете того, что буквально за несколько часов до новости с визой официальный сайт «МЮ» опубликовал статью о том, как звездный чилиец будет готов вернуть свою лучшую форму. Подразумевалось это с учетом того, что впервые с 2013 года у него выдалась возможность провести полноценную предсезонную подготовку в клубе в летнее межсезонье (в предыдущие годы летом он неизменно играл за сборную Чили, — Прим. LiveSport.ru). Вся эта ситуация была вне контроля Моуринью.

Что он мог контролировать — так это тот тон, который задал с самой первой минуты, когда оказался перед камерами. Первая пресс-конференция Моуринью этим летом началась с рукопожатий с десятью английскими журналистами, которые пересекли Атлантический океан вместе с командой. Это может выглядеть незначительным жестом, однако подобное происходит далеко не всегда. И тем, кто присутствовал в помещении, могло показаться, что такой жест может быть признаком того, что у тренера «МЮ» улучшилось настроение. Но потом Моуринью начал говорить.

Сложно. Он обеспокоен. Все плохо. Все очень плохо. Лишь некоторые из слов Моуринью, которыми он описывал турне, которое еще толком даже не началось.

Потом он говорил о Погба. Вопрос заключался в ожиданиях Моуринью от возвращения в команду игрока, который должен быть полон уверенности в своих силах после победы на чемпионате мира. Однако вместо слов о том, что португалец готов с нетерпением поприветствовать французского игрока в команде и поздравить его с успехом на ЧМ-2018, Моуринью лишь предположил, что Погба должен всерьез задуматься о том, что именно помогло ему преуспеть в России.

В интервью для ESPN несколькими днями позже он пошел еще дальше и сказал, что Погба успешно выступил за сборную Франции, так как был полностью сконцентрирован на футболе. Месседж был очень простым: ночные клубы, окружение игрока и отвлекающие факторы не равняются прогрессу в футболе.

Еще одной проблемой стала неопределенность вокруг будущего Антони Марсьяля. Французский нападающий дал понять, что хочет покинуть «Олд Траффорд» этим летом. Источники сообщили ESPN, что Моуринью готов отпустить Марсьяля, подчеркивая, что он не хочет видеть в раздевалке игроков, которые не желают там находиться.

Эд Вудворд между тем не подвержен давлению, чтобы решиться на продажу 22-летнего парня, у которого еще два года контракта и который потенциально может стать одним из лучших игроков мира. Источники сообщили ESPN, что разные позиции по этому вопросу и разный подход к трансферам привели к трениям между руководителем клуба и тренером

До дэдлайна Моуринью хочет заполучить двух игроков — центрального защитника и правого вингера. Однако Вудворду приходится работать в непростых условиях — этим летом все осложняют чемпионат мира и более короткое трансферное окно.

По мере роста слухов о растущем напряжении встреча журналистов с Вудвордом, которую запланировали в Майами накануне матча против «Реала», была отменена. Традиционного эксклюзивного интервью в кресле с главным тренером «МЮ» также не случилось — всего лишь в третий раз впервые за 20 лет. Официальной причиной отказа Вудворда стал его плотный график. Моуринью же заявил, что его решение было вызвано отсутствием поддержки со стороны прессы.

Отдел коммуникаций «МЮ» сообщал, что все в порядке — мол, Моуринью был счастлив, улыбался и на тренировках, и в отеле. Но это было похоже на уловку.

Несчастность Моуринью, по крайней мере на публике, достигла своего пика в Энн-Арбор. После тяжелого поражения со счетом 1:4 в матче против «Ливерпуля» португалец ударил по капитану команды Антонио Валенсии. Моуринью заявил, что травма икроножной мышцы, которая вывела эквадорца из строя на время турне, была вызвана тем, что он вернулся из отпуска в ненадлежащей форме. «Слишком много отдыха», — так это было сказано.

Затем во время интервью телеканалу «МЮ» у Моуринью спросили, почему Марсьяль не вернулся в США после того, как родился его сын. Португалец ответил: «После рождения ребенка он должен быть здесь, но его здесь нет». Это было спонтанно и вызвало озабоченность у штатных сотрудников «МЮ» — они проверили то, что было сказано, прежде чем был дан зеленый свет на распространение материала.

В других послематчевых комментариях Моуринью сказал, что не понимает, почему американские фанаты платят деньги, чтобы посмотреть на его обескровленный состав, а также отметил, что Эрик Байи «не был лидером». Были и другие странные моменты. Например, позволить Крису Смоллингу выполнить решающий пенальти в матче против «Милана», но затем отозвать его обратно. Вместо этого бить взялся Жоэль Перрейра и не забил.

В то же время список с травмированными игроками рос с каждым днем. Неманья Матич отправился домой после того, как в Филадельфии перенес операцию из-за проблем с грыжей. Источники говорят, что серб пытался играть через боль — провел одну тренировку в Лос-Анджелесе, однако медицинский штаб пришел к выводу, что проблема не решится сама собой.

За день до матча с «Реалом» на тренировку команды вышли только пять игроков основы — Хуан Мата, Фред, Люк Шоу, Маттео Дармиан и Алексис Санчес.

Дармиану, который публично признался во время интервью о том, что хочет покинуть команду, приходилось выходить в основном составе в трех последних матчах. Моуринью готов отпустить его, возможно, назад в Италию, но сперва он хочет получить подкрепление. А это контролируется Вудвордом.

Странный момент случился после матча с «Реалом». Вудворд попал на видео в то время, когда бежал за Моуринью в туннеле стадиона и кричал: «Жозе, Жозе». Приветствие и краткая беседа не выглядели так, как будто эти два человека находятся на одной волне.

