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    Освободите Поля: Погба не сыграет в АПЛ так же, как на ЧМ-2018

    Удачное выступление француза на чемпионате мира ничем не поможет «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

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    Поль Погба
    Поль Погба
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    Полузащитник сборной Франции Поль Погба помог своей команде стать чемпионами мира на турнире в России. Но по мнениею журналистов ESPN, Жозе Моуринью не сможет использовать Погба в «МЮ» так же, как Дидье Дешам в национальной команде.
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    В далеком 1998 году, когда Франция в последний раз выиграла чемпионат мира, защитник «Челси» Франк Лебёф вернулся в Англию и был приглашен на спортивно-комедийное телешоу «Они думают, что все кончено».

    В других странах или в других программах Лебёф, возможно, был бы встречен с уважением. Вместо этого он стал объектом подначек и издевательств. На каждую шутку в свой адрес он отвечал простой фразой: «Мне все равно, я выиграл Кубок мира». Которая, честно говоря, служит достойным ответом на любой трюк. Как только вы выиграли Кубок мира, разве вам уже не все равно, кто там и что говорит о вас?

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    • Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергался подобному уровню насмешек с момента своего возвращения в клуб из «Ювентуса». Это был бесконечный поток вопросов: «Какова его лучшая позиция? Стоит ли он заплаченных за него денег? А что с тактической дисциплиной?». Теперь Погба и его сторонники могут, если эти вопросы продолжатся, просто отвечать в манере Лебефа: «Кого это волнует? Он выиграл Кубок мира».

    Неважно, преуспеет или провалится Погба в 2018-1919 годах, француз, в качестве свидетельства своих достижений, всегда может указать на свою медаль чемпиона мира, и напомнить о своем крученом ударе с левой ноги, приведшему к третьему голу его команды в финале. На протяжении всего турнира Погба был стабилен, последователен и дисциплинирован, играя глубже, чем обычно, чтобы обеспечить прочную поддержку для атак других игроков.

    Погба был дисциплинирован, но не всегда

    Неизбежно это вызвало предположение о том, что по возвращении в «Юнайтед» главный тренер Жозе Моуриньо должен использовать его аналогичным образом: в паре с другим центральным полузащитником. «Надеюсь, он понимает, почему он был очень хорош на ЧМ-2018», — ответил Моуринью, когда его спросили о выступлениях его игрока в России.

    Тем не менее, важно помнить контекст выступления Погба.

    Для начала, хотя схема сборной Франции и была номинально 4-2-3-1, в реальности, вместе с Погба и Нголо Канте, это было все же трио в полузащите. В то время как Килиан Мбаппе справа выдвинулся вперед, чтобы стать дополнительным атакующим игроком, Блез Матюиди на левом фланге обеспечил баланс, сместившись и став больше центральным полузащитником, чем крайним, особенно в полуфинальной игре с Бельгией (1:0).

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    • Погба играл справа, в отличие от привычной по игре за клуб позиции на левом фланге, но он все же выступал в качестве одного из трех центральных полузащитников. Когда Погба уходил вперед, его страховал Матюиди.

    Другим фактором является то, что игра на уровне сборных проходит в гораздо более медленном темпе, чем клубный футбол, да и прессингу там уделяется не такое внимание. Очень немногие команды на чемпионата мира прессинговали соперников так же энергично и успешно, как, например, «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино или «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

    В матче с Бельгией французам пришлось туго

    Большинство из них быстро отступали в свою половину, а это означало, что центральные полузащитники редко оказывались под давлением: они могли получать пасы от защитников, осмотреться как следует и только потом сыграть вперёд.

    В Премьер-лиге в следующем сезоне, особенно в больших играх, быть стойким к прессингу соперников будет особенно важно, поскольку команды стараться своим прессингом поймать Погба в ловушку, чтобы расстроить его игру в созидании. Француз обладает как техникой, так и физической подготовкой, чтобы справиться с этим, но для этого требуется совсем другой подход.

    Наверное единственный отрезок, когда Франции пришлось туго на чемпионате мира, прошелся на первый тайм финального матча, когда Хорватия играла активно и давила соперника прессингом. Погба, безусловно, справился лучше, чем многие из его товарищей по команде, но и он не сумел полностью контролировать свой фланг, поскольку Франция была переиграна.

    Дешам строил команду не вокруг Погба

    Третий момент, который следует учитывать, состоит в том, что чемпионат мира — это очень короткий турнир, состоящий максимум из семи матчей. У Дидье Дешама были другие суперзвезды в его распоряжении: превосходное выступление Антуана Гризманна на Евро-2016 означало, что он станет номинальным лидером, команда будет строиться вокруг него, а не вокруг Погба. В то же время, расцвет Мбаппе означал, что у Франции уже есть два выдающихся нападающих, и теперь ей требуется более структурированное и дисциплинированное полузащитное трио, а не Погба, тоже играющий в атаке.

    Погба, по существу, ограничивал себя в интересах команды, обеспечивая баланс, за что он заслуживает огромной похвалы. Однако сомнительно, что он хочет так ограничить свою игру на протяжении всего сезона. Немногие игроки в мировом футболе могут похвастаться всесторонним талантом, и для любого футболиста естественно желать продемонстрировать весь свой потенциал и попытаться повлиять на исход игры в последней ее трети.

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    • Кроме того, у «Манчестер Юнайтед» нет в атаке таких талантов, как Гризманн и Мбаппе. Алексис Санчес — выдающийся футболист, но его карьера в Англии до сих пор не впечатлила. Ромелу Лукаку теперь зарекомендовал себя как центрфорвард на высшем уровне, но он не тот игрок, вокруг Моуриньо должен строить команду, да и его любимая позиция никоим образом не влияет на роль Погба.

    Погба — главный игрок «Юнайтед», и если Моуринью хочет доминирующей игры, то более динамичная, атакующая роль для француза все же кажется более логичной.

    Погба не захочет ограничивать себя

    Подписание Фреда из «Шахтера» за 52 миллионов фунтов стерлингов в сочетании с впечатляющим дебютным сезоном Неманьи Матича предполагает, что Моуриньо все еще намерен использовать Погба как третьего полузащитника «Юнайтед», а Матич и Фред будут играть более динамичную и атакующую роль.

    Это можно сравнить с первым приходом Моуринью в «Челси»: Матич — это Клод Макелеле, а Фред — Майкл Эссьен, что оставляет Полю Погба роль Фрэнка Лэмпарда, который иногда бьет по воротам из-за штрафной. Это был его вклад в финал Кубка мира, но скорее всего, Поль будет забивать эти голы на более атакующих позициях.

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    • Независимо от его позиции, Погба будет непросто сохранить продемонстрированные им в сборной кондиции к новому сезону. Между финалом Кубка мира (15 июля) и стартом сезона АПЛ (10 августа) пройдет менее месяца, и, хотя ему будет предоставлено дополнительное время для отдыха и подготовки, перестроиться будет очень сложно как физически, так и психологически.

    Погба поймет, что это пик его карьеры, выше чем сейчас, его популярность не поднимется уже никогда. И можно будет понятьего, если матчи против «Лестера» и «Брайтона» перестанут казаться ему особенно привлекательными.

    Чемпионат мира — не показатель

    В прошедшие десятилетия клубы регулярно подписывали футболистов на основе хороших выступлений на чемпионатах мира. Постепенно они поняли, что чемпионаты мира — это плохой показатель, и что современные скаутинговые методы несколько сложнее. Нескольких выдающихся выступлений на турнире, где в футбол играют совершенно по-другому, недостаточно, чтобы оправдать многомиллионные издержки.

    Те же соображения должны применяться и к тактическому расположению игроков. Погба был идеален для Франции в своей особой роли, но у сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» разные задачи, разные партнеры Погба по команде и разные личные предпочтения.

    Лето Погба ничего не изменило для «Манчестер Юнайтед», но изменило статус игрока: он выиграл Кубок мира. 0

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