Освободите Поля: Погба не сыграет в АПЛ так же, как на ЧМ-2018

В других странах или в других программах Лебёф, возможно, был бы встречен с уважением. Вместо этого он стал объектом подначек и издевательств. На каждую шутку в свой адрес он отвечал простой фразой: «Мне все равно, я выиграл Кубок мира». Которая, честно говоря, служит достойным ответом на любой трюк. Как только вы выиграли Кубок мира, разве вам уже не все равно, кто там и что говорит о вас?
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергался подобному уровню насмешек с момента своего возвращения в клуб из «Ювентуса». Это был бесконечный поток вопросов: «Какова его лучшая позиция? Стоит ли он заплаченных за него денег? А что с тактической дисциплиной?». Теперь Погба и его сторонники могут, если эти вопросы продолжатся, просто отвечать в манере Лебефа: «Кого это волнует? Он выиграл Кубок мира».
Неважно, преуспеет или провалится Погба в 2018-1919 годах, француз, в качестве свидетельства своих достижений, всегда может указать на свою медаль чемпиона мира, и напомнить о своем крученом ударе с левой ноги, приведшему к третьему голу его команды в финале. На протяжении всего турнира Погба был стабилен, последователен и дисциплинирован, играя глубже, чем обычно, чтобы обеспечить прочную поддержку для атак других игроков.
Неизбежно это вызвало предположение о том, что по возвращении в «Юнайтед» главный тренер Жозе Моуриньо должен использовать его аналогичным образом: в паре с другим центральным полузащитником. «Надеюсь, он понимает, почему он был очень хорош на ЧМ-2018», — ответил Моуринью, когда его спросили о выступлениях его игрока в России.
Тем не менее, важно помнить контекст выступления Погба.
Для начала, хотя схема сборной Франции и была номинально 4-2-3-1, в реальности, вместе с Погба и Нголо Канте, это было все же трио в полузащите. В то время как Килиан Мбаппе справа выдвинулся вперед, чтобы стать дополнительным атакующим игроком, Блез Матюиди на левом фланге обеспечил баланс, сместившись и став больше центральным полузащитником, чем крайним, особенно в полуфинальной игре с Бельгией (1:0).
Погба играл справа, в отличие от привычной по игре за клуб позиции на левом фланге, но он все же выступал в качестве одного из трех центральных полузащитников. Когда Погба уходил вперед, его страховал Матюиди.
Другим фактором является то, что игра на уровне сборных проходит в гораздо более медленном темпе, чем клубный футбол, да и прессингу там уделяется не такое внимание. Очень немногие команды на чемпионата мира прессинговали соперников так же энергично и успешно, как, например, «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино или «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
Большинство из них быстро отступали в свою половину, а это означало, что центральные полузащитники редко оказывались под давлением: они могли получать пасы от защитников, осмотреться как следует и только потом сыграть вперёд.
В Премьер-лиге в следующем сезоне, особенно в больших играх, быть стойким к прессингу соперников будет особенно важно, поскольку команды стараться своим прессингом поймать Погба в ловушку, чтобы расстроить его игру в созидании. Француз обладает как техникой, так и физической подготовкой, чтобы справиться с этим, но для этого требуется совсем другой подход.
Наверное единственный отрезок, когда Франции пришлось туго на чемпионате мира, прошелся на первый тайм финального матча, когда Хорватия играла активно и давила соперника прессингом. Погба, безусловно, справился лучше, чем многие из его товарищей по команде, но и он не сумел полностью контролировать свой фланг, поскольку Франция была переиграна.
Третий момент, который следует учитывать, состоит в том, что чемпионат мира — это очень короткий турнир, состоящий максимум из семи матчей. У Дидье Дешама были другие суперзвезды в его распоряжении: превосходное выступление Антуана Гризманна на Евро-2016 означало, что он станет номинальным лидером, команда будет строиться вокруг него, а не вокруг Погба. В то же время, расцвет Мбаппе означал, что у Франции уже есть два выдающихся нападающих, и теперь ей требуется более структурированное и дисциплинированное полузащитное трио, а не Погба, тоже играющий в атаке.
Погба, по существу, ограничивал себя в интересах команды, обеспечивая баланс, за что он заслуживает огромной похвалы. Однако сомнительно, что он хочет так ограничить свою игру на протяжении всего сезона. Немногие игроки в мировом футболе могут похвастаться всесторонним талантом, и для любого футболиста естественно желать продемонстрировать весь свой потенциал и попытаться повлиять на исход игры в последней ее трети.
Кроме того, у «Манчестер Юнайтед» нет в атаке таких талантов, как Гризманн и Мбаппе. Алексис Санчес — выдающийся футболист, но его карьера в Англии до сих пор не впечатлила. Ромелу Лукаку теперь зарекомендовал себя как центрфорвард на высшем уровне, но он не тот игрок, вокруг Моуриньо должен строить команду, да и его любимая позиция никоим образом не влияет на роль Погба.
Погба — главный игрок «Юнайтед», и если Моуринью хочет доминирующей игры, то более динамичная, атакующая роль для француза все же кажется более логичной.
Подписание Фреда из «Шахтера» за 52 миллионов фунтов стерлингов в сочетании с впечатляющим дебютным сезоном Неманьи Матича предполагает, что Моуриньо все еще намерен использовать Погба как третьего полузащитника «Юнайтед», а Матич и Фред будут играть более динамичную и атакующую роль.
Это можно сравнить с первым приходом Моуринью в «Челси»: Матич — это Клод Макелеле, а Фред — Майкл Эссьен, что оставляет Полю Погба роль Фрэнка Лэмпарда, который иногда бьет по воротам из-за штрафной. Это был его вклад в финал Кубка мира, но скорее всего, Поль будет забивать эти голы на более атакующих позициях.
Независимо от его позиции, Погба будет непросто сохранить продемонстрированные им в сборной кондиции к новому сезону. Между финалом Кубка мира (15 июля) и стартом сезона АПЛ (10 августа) пройдет менее месяца, и, хотя ему будет предоставлено дополнительное время для отдыха и подготовки, перестроиться будет очень сложно как физически, так и психологически.
Погба поймет, что это пик его карьеры, выше чем сейчас, его популярность не поднимется уже никогда. И можно будет понятьего, если матчи против «Лестера» и «Брайтона» перестанут казаться ему особенно привлекательными.
В прошедшие десятилетия клубы регулярно подписывали футболистов на основе хороших выступлений на чемпионатах мира. Постепенно они поняли, что чемпионаты мира — это плохой показатель, и что современные скаутинговые методы несколько сложнее. Нескольких выдающихся выступлений на турнире, где в футбол играют совершенно по-другому, недостаточно, чтобы оправдать многомиллионные издержки.
Те же соображения должны применяться и к тактическому расположению игроков. Погба был идеален для Франции в своей особой роли, но у сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» разные задачи, разные партнеры Погба по команде и разные личные предпочтения.
Лето Погба ничего не изменило для «Манчестер Юнайтед», но изменило статус игрока: он выиграл Кубок мира. 0