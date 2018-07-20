Все плохо. Моуринью нужно перестать жаловаться

Если вам нужно какое-либо напоминание о том, что чемпионат мира закончен, а на повестке дня снова клубный футбола, лучшим тому примером является типично унылая пресс-конференция Жозе Моуринью, которая прошла в университете UCLA. Это был прекрасный месяц без всего этого уныния, но вот мы снова здесь, готовимся к новому сезону заламывания рук в исполнении непонятно по какой причине самого несчастного тренера в футболе.

В соответствии с неустанно угрюмым поведением, которое характеризует пребывание Моуринью в «Манчестер Юнайтед», португалец погряз в жалобах на имеющийся в его расположении состав, давая завуалированные комментарии об игроках и причитая, что Премьер-лига — против него.

По сути это попахивало человеком, который не доверяет своим игрокам и готовит оправдания для неудачи в следующем сезоне еще до того, как сделан первый удар по мячу. Наблюдая за тем, как Моуринью вспоминает про Дэвида Мойеса, который однажды, будучи тренером «МЮ», предположил, что Премьер-лига организовала против него бесчестный заговор, мы видим, как португалец в перспективе и становится Мойесом. Может ли быть еще большая критика?

Жозе Моуринью twitter.com/ManUtd/media

Работа тренера многогранна. Одна из важнейших ее областей — связь тренера с фанатами. После месяца, который был проведен за просмотром одного из лучших чемпионатов мира в истории, фанаты начинают мечтать о том, чтобы прервать чемпионскую засуху команды в Премьер-лиге. Поэтому неудивительно, что услышав следующее, многие из них могут почувствовать, как надвигается грозовое облако.

«Я обеспокоен тем, что сперва не тренирую, а затем вхожу в Премьер-лигу без ряда игроков. Но это то, что мы имеем, и мы постараемся добиться лучшего с теми игроками, которые есть в нашем распоряжении», — сказал Моуринью.

Жозе Моуринью и игроки «МЮ» twitter.com/ManUtd

«Меня не беспокоят матчи против "Ливерпуля" или "Реала", или "Милана" в нашем турнире. Меня не беспокоит, если мы проиграем в них. Предсезонная подготовка проходит очень плохо. Единственный позитив заключается в том, что молодые ребята получают прекрасную возможность тренироваться с нами», — отметил португалец.

В какой-то момент он даже сказал: «Все очень плохо».

«МЮ» может недосчитаться нескольких ключевых игроков, с учетом того, что им нужен отдых после чемпионата мира. В их числе бельгийцы Ромелу Лукаку и Маруан Феллаини, англичане Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, чемпион мира из Франции Поль Погба. Однако с той же проблемой столкнулись и соперники манкунианцев — «Тоттенхэм» с Уго Льорисом и другими игроками, «Манчестер Сити», например, с Кевином Де Брюйне. У Моуринью здесь не какой-то особый случай.

Маркус Рэшфорд на ЧМ-2018 twitter.com/england

С одной стороны португальцу можно симпатизировать. Настолько ли хорош этот состав «МЮ», чтобы проиграть только «Ман Сити» в сомнительной «чемпионской гонке»? Конечно же, нет. Но тогда это либо вопрос финансов, которые нужны, чтобы улучшить устаревший пять лет назад состав, либо вопрос Моуринью — добиться прогресса с теми игроками, которые у него уже есть. Ну там знаете, при помощи тренировок и обучения футболистов. Скептицизм никуда дальше не приведет.

Тренировка «МЮ» twitter.com/ManUtd

И когда Эд Вудворд в ответе за покупку игроков, которых хочет Моуринью, трудно думать о том, что португалец запоет другую песню. «Манчестер Юнайтед» застрял на месте с Моуринью и с безнадежно несбалансированной командой, которая завершила прошлый сезон, играя в олицетворяющий характер Моуринью футбол.

Это позор, что такой клуб как «Ман Юнайтед», клуб с такими возможностямим (Моуринью уже потратил на трансферы 350 миллионов евро) начинает сезон с четверкой защитников в лице Люка Шоу, Маркуса Рохо, Криса Смоллинга и Антонио Валенсии. Первого критиковали на протяжении многих месяцев, умение второго обороняться равняется его умению поджаривать гренки, третий уже сам должен быть поджарен, а четвертый — рабочая лошадка, которую нужно было отпустить на пастбище еще несколько лет назад.

Фанаты Эрика Байи могут вступиться за него, однако ивуариец завершил прошлый сезон вне состава по бессмысленной причине (Моуриньо решил предоставить игровую практику футболистам, которые поедут на ЧМ-2018). На пресс-конференции в среду он был упомянут в одном ряду с Луком Шоу и Андреасом Перрейрой. Такая вот компания: игрок, интеллект которого был поставлен под сомнение, а также футболист, который отправился в аренду.

Эрик Байи twitter.com/ManUtd

Моуринью знает, что у него в защите полный бардак. Но вместо того, чтобы Вудворд грамотно вел переговоры в это трансферное окно, тренеру «МЮ» придется работать с тем, что у него есть. Моуринью также нужно делать что-то с атакой, которая в прошлом сезоне забила меньше всех голов из команд топ-четверки. Начать нужно с того, чтобы снова зарядить батарейки Антони Марсьяля, а также каким-то образом вновь заставить Алексиса Санчеса выглядеть компетентным.

Алексис Санчес twitter.com/ManUtd

Однако самым большим вызовом для Моуринью будет Погба. Самый талантливый игрок «Юнайтед» с момента своего возвращения на «Олд Траффорд» несправедливо стал целью критиков, которых, похоже, больше заботят прически француза и его активность в Instagram, чем то, что он может предложить команде на футбольном поле. Кампания сборной Франции на чемпионате мира продемонстрировала Погба в его лучшем проявлении: данная природой сила наряду с высшими техническими навыками и умением выполнять грязную работу, располагаясь перед обороной, так же, как и создавать на другой половине поля.

Прагматик до мозга костей Дидье Дешам сумел выжать из Погба все самое лучшее, когда ставки были крайне высоки. Если Моуринью, у которого схожие взгляды на то, как нужно играть в футбол, не сможет зажечь Погба в этом сезоне, то, наверное, не сделает это уже никогда.

Учитвая то, что ранее Моуринью не задерживался ни в одном клубе дольше трех сезонов, у португальца, пожалуй, будет последний шанс, чтобы сохранить брак с этой работой. Или же ему придется столкнуться с той же порцией критики и вопросов, которая преследовала его после предыдущих разводов. 0