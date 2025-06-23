«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
33' Футболисты попили водички — можно продолжать.
31' Команды отправились на водопой. Страшная жара в Вашингтоне стоит — 31 градус тепла по Цельсию.
30' Давит-давит «Аль-Хиляль» австрийскую команду, но пока совсем далеки подопечные Индзаги от заветной цели.
28' Все завершается ужасным ударом Салема Аль-Давсари.
28' Затяжной розыгрыш получается — не отпускает мяч саудовская команда.
27' После шести минут уныния и скуки, «Аль-Хиляль» заработал первый угловой в матче.
21' Момент! Салем Аль-Давсари подает с левого фланга на Милинкович-Савича, который скинул мяч в штрафной на Маркоса Леонардо. Бразилец мог с убойной позиции отличаться, но защитник «Зальцбурга» заблокировал удар!
19' Бидструп бьет со средней дистанции — прямо в руку Буну!
15' Малком бьет издали — мимо ворот!
14' Игра идет пока на встречных курсах, обмениваются «Зальцбург» и «Аль-Хиляль» атаками, но пока без особо опасных моментов кроме того, который случился у австрийской команды несколькими минутами ранее.
10' Подача... Защитник «Аль-Хиляля» выбивает мяч за пределы штрафной площади.
9' Момент! Онесиво откликнулся на заброс Крацига и смог опытный форвард ударить слету, но Буну на месте — будет угловой.
6' Диабате бьет издали— мимо ворот!
3' Жоау Канселу врывается в штрафную, откликнувшись на проникающую передачу партнера и сам португалец простреливал во вратарскую «Зальцбурга» — никого из игроков «Аль-Хиляля» не оказалось рядом. Мяч уходит за лицевую линию, будет удар от ворот.
1' «Аль-Хиляль» развел мяч с центра поля, матч начался!
До матча
0:45 Бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии обслужит сегодняшнюю встречу
0:38 Матч пройдет на стадионе «Ауди-филд» в Вашингтоне, который вмещает в себя 20 504 зрителя и является наименее вместительной ареной Клубного чемпионата мира.
0:32 А вот у «Зальцбурга» есть целых два изменения в старте — Сумайла Диабате и Карим Онисимо выйдут с первых минут вместо Валентина Зульцбахера и Петара Раткова соответственно.
0:25 «Аль-Хиляль» не сделал ни единого изменения по сравнению с прошлой игрой против «Реала».
Стартовые составы
«Зальцбург»: Завешицки, Лайнер, Расмуссен, Гаду, Кретциг, Дорожеле, Диабате, Бидструп, Глух, Онисиво, Байду
«Аль-Хиляль»: Буну, Канселу, Аль-Тамбакти, Кулибали, Лоди, Невеш, Н. Аль-Давсари, Милинкович-Савич, С. Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо
«Зальцбург»
Австрийская команда не без приключений в виде перерыва в полтора часа из-за погоды, но убедительно стартовала на Клубном чемпионате мира, обыграв мексиканскую «Пачуку» со счетом 2:1.
Для «Зальцбурга» удачное выступление на КЧМ станет прекрасным утешением после оглушительного провала в Лиге чемпионов-2024/2025, где клуб из Австрии занял 34-е место в общей группе. На внутренней арене «красные быки» также остались не у дел — чемпионство вновь взял «Штурм» из Граца, а в кубке страны клуб из родного города Моцарта вылетел еще на стадии 1/4 финала.
«Зальцбург» стал первым австрийским клубом, принявшем участие в Клубном чемпионате мира. Так как клубы из этого альпийского государства ни разу не брали Кубок, а затем и Лигу чемпионов, участие в межконтинентальных баталиях были очень проблематичными.
«Аль-Хиляль»
Клуб из Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа КЧМ выдал, пожалуй, самый лучший матч турнира на данный момент. «Аль-Хиляль» встретился с мадридским «Реалом», где практически ни в чем не уступил европейскому гранду, что показывает итоговый счет матча — 1:1.
«Аль-Хиляль» является одним из сильнейших клубов в своей стране, а также и в Азии. Недаром команда из Эр-Рияда является рекордсменом по победам в азиатской Лиге чемпионов, две из которых были взяты совсем недавно — в 2019-м и 2021-м годах.
Саудовский клуб перед стартом турнира назначил на пост главного тренера команды Симоне Индзаги, который дважды выводил миланский «Интер» в финал «Лиги чемпионов. Итальянский специалист воссоединился в "Аль-Хиляле" с Сергеем Милинкович-Савичем, с которым ранее работали в "Лацио". Помимо сербского полузащитника, у "лидеров" есть такие известные игроки как Ясин Буну, Рубен Невеш и Малком.
До матча
"Зальцбург" и "Аль-Хиляль" никогда прежде не играли друг против друга, сегодняшний матч станет первым в истории противостояния между командами.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.80.