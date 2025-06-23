«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция

«Аль-Хиляль» во второй раз подряд встретится против европейской команды на Клубном чемпионате мира. В предыдущей встрече саудовский клуб сыграл вничью против «Реала». На сей раз команде Симоне Индзаги будет противостоять австрийский «Зальцбург», который одержал победу в прошлом туре над «Пачукой». За ходом встречи вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Зальцбург — Аль-Хиляль 0:0 Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Мадс Бидструп, Сумаила Диабате, Оскар Глоч, Карим Онисиво, Нене Доргелес, Эдмунд Байду, Frans Kratzig Аль-Хиляль: Яссин Буну, Ренан Лоди, Калиду Кулибали, Хассан ат-Тамбакти, Жоау Канселу, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари, Нассер аль-Давсари, Рубен Невеш, Маркос Леонардо

Ход матча

33' Футболисты попили водички — можно продолжать.

31' Команды отправились на водопой. Страшная жара в Вашингтоне стоит — 31 градус тепла по Цельсию.

30' Давит-давит «Аль-Хиляль» австрийскую команду, но пока совсем далеки подопечные Индзаги от заветной цели.

28' Все завершается ужасным ударом Салема Аль-Давсари.

28' Затяжной розыгрыш получается — не отпускает мяч саудовская команда.

27' После шести минут уныния и скуки, «Аль-Хиляль» заработал первый угловой в матче.

21' Момент! Салем Аль-Давсари подает с левого фланга на Милинкович-Савича, который скинул мяч в штрафной на Маркоса Леонардо. Бразилец мог с убойной позиции отличаться, но защитник «Зальцбурга» заблокировал удар!

19' Бидструп бьет со средней дистанции — прямо в руку Буну!

15' Малком бьет издали — мимо ворот!

14' Игра идет пока на встречных курсах, обмениваются «Зальцбург» и «Аль-Хиляль» атаками, но пока без особо опасных моментов кроме того, который случился у австрийской команды несколькими минутами ранее.

10' Подача... Защитник «Аль-Хиляля» выбивает мяч за пределы штрафной площади.

9' Момент! Онесиво откликнулся на заброс Крацига и смог опытный форвард ударить слету, но Буну на месте — будет угловой.

6' Диабате бьет издали— мимо ворот!

3' Жоау Канселу врывается в штрафную, откликнувшись на проникающую передачу партнера и сам португалец простреливал во вратарскую «Зальцбурга» — никого из игроков «Аль-Хиляля» не оказалось рядом. Мяч уходит за лицевую линию, будет удар от ворот.

1' «Аль-Хиляль» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

0:45 Бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии обслужит сегодняшнюю встречу

0:38 Матч пройдет на стадионе «Ауди-филд» в Вашингтоне, который вмещает в себя 20 504 зрителя и является наименее вместительной ареной Клубного чемпионата мира.

0:32 А вот у «Зальцбурга» есть целых два изменения в старте — Сумайла Диабате и Карим Онисимо выйдут с первых минут вместо Валентина Зульцбахера и Петара Раткова соответственно.

0:25 «Аль-Хиляль» не сделал ни единого изменения по сравнению с прошлой игрой против «Реала».

Стартовые составы

«Зальцбург»: Завешицки, Лайнер, Расмуссен, Гаду, Кретциг, Дорожеле, Диабате, Бидструп, Глух, Онисиво, Байду

«Аль-Хиляль»: Буну, Канселу, Аль-Тамбакти, Кулибали, Лоди, Невеш, Н. Аль-Давсари, Милинкович-Савич, С. Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо

«Зальцбург»

Австрийская команда не без приключений в виде перерыва в полтора часа из-за погоды, но убедительно стартовала на Клубном чемпионате мира, обыграв мексиканскую «Пачуку» со счетом 2:1.

Для «Зальцбурга» удачное выступление на КЧМ станет прекрасным утешением после оглушительного провала в Лиге чемпионов-2024/2025, где клуб из Австрии занял 34-е место в общей группе. На внутренней арене «красные быки» также остались не у дел — чемпионство вновь взял «Штурм» из Граца, а в кубке страны клуб из родного города Моцарта вылетел еще на стадии 1/4 финала.

«Зальцбург» стал первым австрийским клубом, принявшем участие в Клубном чемпионате мира. Так как клубы из этого альпийского государства ни разу не брали Кубок, а затем и Лигу чемпионов, участие в межконтинентальных баталиях были очень проблематичными.

«Аль-Хиляль»

Клуб из Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа КЧМ выдал, пожалуй, самый лучший матч турнира на данный момент. «Аль-Хиляль» встретился с мадридским «Реалом», где практически ни в чем не уступил европейскому гранду, что показывает итоговый счет матча — 1:1.

«Аль-Хиляль» является одним из сильнейших клубов в своей стране, а также и в Азии. Недаром команда из Эр-Рияда является рекордсменом по победам в азиатской Лиге чемпионов, две из которых были взяты совсем недавно — в 2019-м и 2021-м годах.

Саудовский клуб перед стартом турнира назначил на пост главного тренера команды Симоне Индзаги, который дважды выводил миланский «Интер» в финал «Лиги чемпионов. Итальянский специалист воссоединился в "Аль-Хиляле" с Сергеем Милинкович-Савичем, с которым ранее работали в "Лацио". Помимо сербского полузащитника, у "лидеров" есть такие известные игроки как Ясин Буну, Рубен Невеш и Малком.

До матча

"Зальцбург" и "Аль-Хиляль" никогда прежде не играли друг против друга, сегодняшний матч станет первым в истории противостояния между командами.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.80.