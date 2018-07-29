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    «Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезона

    СМИ — о победе команды Юргена Клоппа над «Манчестер Юнайтед»

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    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 в рамках Международного кубка чемпионов. В составе «красных» по голу с пенальти забили Садио Мане и Олувасейи Ожо, также отличились Дэниел Старридж и Шердан Шакири. «Красные дьяволы» ответили единственным точным ударом в исполнении Андреаса Перрейры. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.
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    На всех фронтах без изменений

    Обозреватель Daily Telegraph Люк Эдвардс заявил, что обе команды действовали в привычном для себя стиле, так что игра его особо не удивила.

    «С точки зрения стиля игры ничего не изменилось с тех пор, как мы в последний раз видели матч между этими соперниками.

    "Ливерпуль" хочет контролировать мяч, использовать высокий прессинг и играть в высоком темпе. "Красные" также способны сделать обостряющий пас в быстрой контратаке, ведь их передняя линия одна из сильнейших в Европе.

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    • Большим плюсом стало появление на поле Шердана Шакири, который сначала сделал результативную передачу Старриджу, а затем забил сам, выполнив захватывающий удар через себя.

    "Манчестер Юнайтед" остается сильной и мощной командой, способной обороняться под давлением. Если манкунианцы не контролируют мяч, то особо не волнуются и пытаются использовать свой темп, трюки Алексиса Санчеса и креативность Хуана Маты, чтобы создать момент для центрального нападающего, которым станет Ромелу Лукаку после возвращения.

    Был первый проблеск от Фреда, перешедшего этим летом из "Шахтера". Он запомнился неплохими дальними передачами, хотя большую часть игрового времени все же был озабочен тем, как бы остановить атаки соперника.

    Сегодня "Ливерпуль" победил на всех фронтах, но мы все еще находимся в состоянии межсезонья, так что рано делать выводы», — подчеркивает Эдвардс.

  • Юрген Клопп
  • Главный тренер «Ливерпуля»
  • Гол Шакири — был хорош. Это не нормально, что игрок после четырех дней так хорошо адаптируется к стилю игры. Это было лучше, чем я ожидал. Но сегодня была игра, в которую было довольно легко войти

    • Еще больше оптимизма

    Корреспондент Liverpool Echo Джеймс Пирс остался доволен тем, как «Ливерпуль» завершил тур по США.

    «Юрген Клопп впервые одержал победу над Жозе Моуринью, использовав пять попыток с момента переезда португальского специалиста на "Олд Траффорд" в 2016 году. И нужно признать, что "Ливерпуль" выиграл в эффектном стиле.

    Разумеется, нужно понимать, что "Манчестер Юнайтед" вышел на игру без некоторых звезд, но жалобы Моуринью на то, что ему пришлось выставлять на матч "детей", не выдерживают критики, поскольку половине его футболистов было 28 лет и старше.

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    • Не забывайте, что и "Ливерпуль" играл без Наби Кейта, Жоэля Матипа, Джорджиньо Вейналдума, Алиссона, Роберто Фирмино, Джордана Хендерсона, Трента Александра-Арнольда и Деяна Ловрена.

    Сейчас просто очевидно, что команда Клоппа находится в значительно лучшей форме за две недели до старта нового сезона Премьер-лиги. Поездка в США подарила нам порцию оптимизма», — подчеркивает Пирс.

  • Юрген Клопп
  • Главный тренер «Ливерпуля»
  • Обязан ли Ливерпуль выиграть трофей в этом сезоне? Люди скажут, что да. Это будет следующий шаг, нам нужно быть готовыми к этому. Я не могу давать никаких гарантий, но я понимаю людей, которые чего-то ждут. Я знаю, какие здесь ожидания, это абсолютно нормально. Мы сами от себя ждем большего. Мы снова постараемся победить в чемпионате и выиграть каждый из возможных кубков, но это не значит, что у нас это обязательно получится. При этом, мы крайне амбициозны, это без сомнений.

    • Моуринью нужны новички

    Журналист Manchester Evening News Джеймс Робсон считает, что Жозе Моуринью еще поблагодарит Юргена Клоппа за этот урок.

    «Поражение со счетом 1:4, которое могло быть еще более крупным, только укрепило мнение о том, что "Манчестер Юнайтед" нужны новички, так что теперь Моуринью будет проще вести переговоры с вице-президентом Эдом Вудвордом.

    Голы от Садио Мане, Олувасейи Ожо, Дэниела Старриджа и Шердана Шакири усмирили манкунианцев, сыгравших далеко не самым идеальным составом. А вот если бы еще не два выноса с линии ворот, то итоговый счет выглядел бы страшнее.

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    • Моуринью ведь предупреждал, что его команда может потерпеть "некрасивые" поражения, и прошедшая игра как раз подходит под это описание.

    Португалец отчаянно хочет приобрести центрального защитника. Его главная цель — Гарри Магуайр. Также команде нужен правый вингер. Сделки нужно оформить до 9 августа. Видимо, Моуринью только рад этому поражению, которое усилит давление на руководство клуба в вопросах трансферов», — убежден Робсон.

  • Жозе Моуринью
  • Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
  • Сегодня нас ждет матч основной команды «Ливерпуля» против детей из «Манчестер Юнайтед». Уже два года «красные» не могут нас обыграть, но сегодня у них будет шанс.

    • Возрождение Лалланы

    Автор The Mirror Дэвид Макдоннелл по итогам встречи похвалил полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, который, похоже, постепенно набирает форму.

    «Адам Лаллана пережил очень непростой прошлый сезон, когда из-за травм в Премьер-лиге сыграл всего 236 минут в 15 матчах. Проблемы с бедрами и сухожилиями в конечном счете стоили ему места в заявке сборной Англии на чемпионат мира.

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    • Впрочем, возвращение Лалланы в межсезонье придало "Ливерпулю" огромный толчок. Полузащитник расширил возможности команды Юргена Клоппа и придал ей универсальности.

    С точки зрения физических кондиций Лаллана смотрится хорошо, даже несмотря на то, что к своей подготовке он относился с большой осторожностью», — замечает Макдоннелл. 0

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