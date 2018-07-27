Десять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака»

Подтверждением этой тенденции уже может служить летнее трансферное окно, во время которого «Барселона» заплатила большие деньги за Малкона, а «Рома» близка к заключению сделки с Леоном Бейли.

Впрочем, если посмотреть на клубы английской Премьер-лиги, то они пока проявляют недостаточную активность в подписании вингеров. И хотя некоторые из игроков, как, например,, отказались от переезда на Туманный Альбион, существуют и те, кто несправедливо находятся в тени.

Обозреватель Squawka Гарри Эдвардс подготовил список из десяти вингеров, к которым клубам АПЛ стоит присмотреться до закрытия трансферного окна.

Пионе Систо

Возраст: 23

Клуб: «Сельта»

Примечательная статистика: Только Яго Аспас и Макси Гомес поучаствовали в большем количестве голов «Сельты» в Примере, чем Пионе Систо (пять голов, девять результативных передач)

Идеален для: «Фулхэма»

Пионе Систо goal.com

«Сельта» стала одной из самых забивных команд Примеры в прошлом сезоне с 59 мячами, даже несмотря на то, что в турнирной таблице команда финишировала лишь 13-й.

Частично это связано с умением Аспаса и Гомеса реализовывать свои моменты, но и передачи Систо делают его практически незаменимым в сравнении с другими вингерами.

Систо попал в заявку сборной Дании на чемпионат мира этим летом, но там всех его способностей мы не увидели из-за в целом скромного выступления скандинавов.

Аллан Сен-Максимен

Возраст: 21

Клуб: «Ницца»

Примечательная статистика: Только Неймар (142) и Флориан Товен (118) сделали больше попыток на дриблинге обыграть соперника, чем Сен-Максимен (108) в прошлом сезоне Лиги 1.

Идеален для: «Кристал Пэлас»

Аллан Сен-Максимен squawka.com

«Ницца» была одной из тех команд, за которой стоило понаблюдать в прошлом сезоне. Атакующую линию возглавлял Марио Балотелли, но часть зрительских аплодисментов у него отнимал Аллан Сен-Максимен.

21-летний футболист забил три гола и сделал семь результативных передач с момента перехода в клуб прошлым летом, помогая команде финишировать восьмой в Лиге 1.

В общей сложности Сен-Максимен создал 46 моментов, то есть 1,8 момента в среднем за 90 минут игрового времени.

Андрия Живкович

Возраст: 22

Клуб: «Бенфика»

Примечательная статистика: Андрия Живкович в среднем создавал 2,2 момента за 90 минут в прошлом сезоне чемпионата Португалии.

Идеален для: «Лестера»

Андрия Живкович wsbuzz.com

Андрия Живкович, возможно, находится в поисках своей лучшей позиции в составе «Бенфики», но уже продемонстрировал некоторые умения, даже играя ближе к центру.

Сербский футболист записал на свой счет три гола и четыре результативные передачи в 21 матче прошлого сезона — достаточно, чтобы заработать вызов в национальную команду на чемпионат мира.

22-летний игрок также совершил 35 из 53 попыток на дриблинге уйти от соперника. Коэффициент успешности вышел хорошим — 66 процентов.

Квинси Промес

Возраст: 26

Клуб: «Спартак»

Примечательная статистика: Квинси Промес забил больше голов (15), чем любой другой игрок «Спартака» в прошлом сезоне.

Идеален для: «Саутгемептона»

Квинси Промес LiveSport.Ru

Несмотря на то, что атакующую линию «Спартака» в прошлом сезоне, когда команда финишировала второй в РФПЛ, возглавлял Луис Адриано, самым опасным в ней оставался Квинси Промес.

К своим 15 голам в чемпионате он добавил восемь результативных передач, а также отметился двумя голами и двумя передачами в Лиге чемпионов — все это случилось в победном матче с «Севильей» (5:1) на групповом этапе.

Ранее Промеса уже сватали в Премьер-лигу, но, возможно, нужное время настало именно сейчас.

Хоакин Корреа

Возраст: 23

Клуб: «Севилья»

Примечательная статистика: Хоакин Корреа в среднем в прошлом сезоне выполнял три успешные обводки соперника на дриблинге за матч.

Идеален для: «Арсенала»

Хоакин Корреа nexofin.com

Перспективный молодой вингер «Севильи» Хоакин Корреа в прошлом сезоне не получил много желанного игрового времени, лишь 15 раз выйдя в стартовом составе в рамках Примеры.

Но когда он появлялся на поле, то доставлял сопернику настоящие проблемы, создавая в среднем за 90 минут 1,7 момента и делая одну результативную передачу.

Аргентинец также блеснул в Кубке Испании, забив пять мячей в шести матчах на пути его команды к финалу.

Давид Нерес

Возраст: 21

Клуб: «Аякс»

Примечательная статистика: Давид Нерес (14) забил больше голов в прошлом сезоне, чем любой другой игрок «Аякса».

Идеален для: «Тоттенхэма»

Давид Нерес goal.com

Джастин Клюйверт слева, Давид Нерес — справа: в прошлом сезоне «Аякс» имел в своем составе двух самых перспективных фланговых форвардов в Европе.

Клюйверт уже перешел в «Рому», а Нерес, бывший столь же неотъемлемой частью амстердамской команды в прошлом сезоне, вскоре может последовать его примеру.

Добавив к своим 14 голам 11 результативных передач, бразилец выполнил 114 успешных обводок соперника на дриблинге — второй показатель в Эредивизи.

Маркуш Лопес

Возраст: 22

Клуб: «Монако»

Примечательная статистика: Только Радамель Фалькао (18) забил больше голов за «Монако» в Лиге 1, чем Маркуш Лопес (15)

Идеален для: «Челси»

Маркуш Лопес squawka.com

Совсем недавно «Монако» подарил миру Килиана Мбаппе, а сейчас мы вновь присматриваемся к молодому и талантливому вингеру в этой команде.

Несмотря на то, что атакующую линию возглавлял Фалькао, тренерский штаб ждал голов и от других игроков. Можно сказать, что Лопес выполнил свою задачу, забив 15 мячей и сделав пять результативных передач в 38 играх.

Ранее из «Монако» в «Атлетико» перешел Тома Лемар, так что договориться о трансфере еще и Лопеса будет непросто.

Микель Ойарсабаль

Возраст: 21

Клуб: «Реал Сосьедад»

Примечательная статистика: Только Виллиан Жозе (15) забил больше голов за «Реал Сосьедад», чем Микель Ойарсабаль (12) в прошлом сезоне Примеры.

Идеален для: «Эвертона»

Микель Ойарсабаль revistagradas.es

Как и в случае с Систо, Ойарсабаль умело пользовался слабостью в обороне соперников для выполнения своих результативных действий.

Талантливый молодой вингер принял участие в 17 голевых атаках в прошлом сезоне, забив 12 голов и сделав пять результативных передач.

Ойарсабаль также успешно завершил 40 из своих 82 попыток на дриблинге обыграть оппонента (48,8 процента) и создал 43 момента у чужих ворот.

Луис Араужо

Возраст: 22

Клуб: «Лилль»

Примечательная статистика: Луис Араужо сделал больше попыток на дриблинге обыграть соперника (75), чем любой другой игрок «Лилля» в прошлом сезоне.

Идеален для: «Борнмута»

Луис Араужо squawka.com

В то время, как многие пристально наблюдали в Лиге 1 только за Малконом из «Бордо», Луис Араужо провел хороший сезон в составе «Лилля», несмотря на неудачный финиш команды.

«Лилль» едва избежал вылета, заняв 17-е место в турнирной таблице, но Араужо и его партнер Николя Пепе все же успевали тревожить оборону соперников.

Только Пепе поучаствовал в большем количестве голов «Лилля», чем Араужо, который сделал три результативные передачи и забил пять голов.

Пабло Сарабия

Возраст: 26

Клуб: «Севилья»

Примечательная статистика: Пабло Сарабия создал 46 моментов в составе «Севильи» в прошлом сезоне

Идеален для: «Ньюкасла»

Пабло Сарабия squawka.com

Полезный испанский футболист Пабло Сарабия в прошлом сезоне успел поиграть практически на всех участках поля, в том числе на позиции левого защитника.

Однако самым эффективным он оказался в роли правого вингера, когда забил на этой позиции шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

26-летний футболист, отыгравший десять матчей Лиги чемпионов в прошлом сезоне, способен добавить полезного опыта любой команде Премьер-лиги. 0