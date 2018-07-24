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    Сарри взялся за дело

    Обзор СМИ после первого матча «Челси» под руководством итальянского тренера

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    «Челси» провел первый матч под руководством Маурицио Сарри. В Австралии лондонцы минимально обыграли местный «Перт Глори» — 1:0.
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    Сарри удовлетворен не до конца

    «Новый тренер "Челси" Маурицио Сарри был не до конца удовлетворен минимальной победой команды над "Перт Глори", однако сейчас ему предстоит обратить внимание на более насущные вопросы.

    "Челси" вышел вперед уже на пятой минуте матча после гола Педро, однако не сумел развить свое преимущество. Голкипер "Глори" Лайам Рэдди совершил несколько хороших сэйвов, чтобы не позволить гостям отличиться еще раз. Также лондонцы дважды пробивали в каркас ворот. Однако в конце матча хозяева пытались отыграться, совершив несколько многообещающих атак.

    "Я удовлетворен первым таймом и 15 минутами второго тайма, но не оставшимися 30 минутами", — отметил после матча Сарри», — пишет The Guardian.

    Педро и Каллум Хадсон-Одои
    twitter.com/chelseafc

    Без главных звезд

    «Лондонцы играли без звезд чемпионата мира. Эден Азар, Тибо Куртуа, Н'Голо Канте, Виллиан и Оливье Жиру получили отдых после участия в мировом первенстве в России. Однако стартовый состав "Челси" все равно был полон талантов. С первых минут матч начинали Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо, Давид Луис и новичок команды Жоржиньо», — напоминает ESPN.

    «Челси» Сарри будет играть так же, как «Наполи»

    «Гости играли так, как и было обещано — отдавая передачи в одно касание и прессингуя своих оппонентов по всему полю. Конечно, впереди "Челси" ждут более сложные испытания. Все-таки "Перт Глори" завершил сезон восьмым из десяти участников чемпионата Австралии, а в последний раз, когда они встречались с командой из АПЛ, то уступили "Фулхэму" со счетом 0:5.

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    • "Челси" мог и должен был побеждать в этом матче, но "синие" упустили много шансов. Пока еще предстоит выяснить, как система Сарри будет работать в матчах против более сильных соперников.

    Тем не менее, первый матч "Челси" под руководством Сарри рассказал о нескольких вещах. В первую очередь, итальянец дал понять, что будет придерживаться схемы 4-3-3, которая сделала его популярным в Неаполе», — пишет Daily Mail.

    Баркли и Хадсон-Одои впечатлили

    Росс Баркли
    twitter.com/chelseafc

    Daily Mail также отмечает игру Баркли и 17-летнего Хадсона-Одои:

    «Росс Баркли может получить игровое время в новом сезоне в "Челси" после неудачно проведенного времени под руководством Антонио Конте. 24-летний полузащитник впечатлил в матче против "Перт Глори", сверкая на протяжении большей части матча.

    Однако самым приятным сюрпризом, пожалуй, стала игра Каллума Хадсона-Одои. 17-летний парень начал матч в основе и создал гол уже на пятой минуте матча. Хадсон-Одои оставил в дураках своего оппонента Скотта Невилла (что делал на протяжении всего тайма) и подал на Педро, чтобы тот забил».

    Каллум Хадсон-Одои
    twitter.com/chelseafc

    Возвращение Давида Луиса

    «С травмой колена и попаданием в немилость Давид Луис провел лишь 839 минут в АПЛ в прошлом сезоне. Появление Луиса в этом матче говорит о том, что он готов и теперь будет играть более важную роль.

    Бразилец, который пропустил чемпионат мира, появился в центре защиты вместе с 17-летним Иланом Ампаду, и продемонстрировал свое умение играть в пас, которое раньше убеждали Жозе Моуринью использовать Луиса в полузащите.

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    • Был и один безответственный эпизод, когда Луис заработал желтую карточку, но в целом все говорит о том, что бразилец готов бороться за место в составе в сезоне 2018-2019», — подчеркивает Sky Sports.

    Дебют Жоржиньо

    Жоржиньо
    twitter.com/chelseafc

    Также SkySports отмечает дебют Жоржиньо в составе «синих»:

    «Жоржиньо был неотъемлемой частью "Наполи" Сарри и теперь подписан на ключевую роль в полузащите "Челси".

    Жоржиньо — больше диктатор, нежели разрушитель. Его сравнивали с Андреа Пирло, а в прошлом сезоне он отдал больше всех передач среди игроков пятерки топ-лиг Европы. Жоржиньо призван доставлять мяч от обороны "Челси" к атакующим игрокам.

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    Сарри предстоит решить вопросы за пределами поля

    Маурицио Сарри
    twitter.com/chelseafc

    «Сарри возглавил "Челси" после ухода Антонио Конте только в этом месяце, и он прекрасно понимает, что ему потребуется время, чтобы заставить эту команду порхать. Однако итальянцу предстоит также решить вопросы и продемонстрировать свою магию за пределами поля, ведь Тибо Куртуа, Эден Азар и Виллиан находятся на грани ухода из "Челси". Сарри уже сказал, что надеется провести с ними беседы в конце месяца и с оптимизмом считает, что они останутся.

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    • "Хочу поговорить с ними лицом к лицу, мне не по душе телефонные разговоры. Конечно, для меня это было бы удовольствие — работать с такими игроками. Но это зависит не только от меня", — сказал Сарри, передает The Guardian. 0

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