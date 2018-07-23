Трансферный дайджест. 17-23 июля

Виллиан

«Челси», полузащитник, 29 лет

Сразу два ведущих игрока лондонского «Челси» готовы вести переговоры с «Барселоной» относительно своего возможного переезда на «Камп Ноу». Уже этим летом в Испанию готовы перебраться Эден Азар и Виллиан, утверждает каталонское издание Sport.

На мнение бразильца повлиял его соотечественник Филиппе Коутиньо, пишет источник. Футболисты месяц провели вместе, находясь в расположении сборной Бразилии, и за это время Коутиньо убедил своего партнера по «селесао», что «Барселона» станет для него лучшим вариантом. При этом Коутиньо недавно получил португальский паспорт, став гражданином страны из ЕС, что освобождает «сине-гранатовым» место для «негражданина», которым как раз может стать Виллиан.

The Sun добавляет, что Виллиан, выразивший желание покинуть «Стэмфорд Бридж» еще до расставания с Антонио Конте, не изменил своей позиции и после назначения Маурицио Сарри.

Финансы? Sky Sports пишет, что «Барса» прощупывает почву на предмет приобретения Виллиана уже три месяца и за это время сделала «Челси» три (!) предложения. Последнее — в размере 55 миллионов фунтов.

«Переговоры продолжаются», — резюмирует авторитетный источник.

Наш прогноз: «Барселона».

Оливье Жиру

«Челси», нападающий, 31 год

Оливье Жиру Фото: skysports.com

Нападающий «Челси» Оливье Жиру за 546 минут на ЧМ-2018 ни разу не пробил в створ чужих ворот, но это не помешало ему обзавестись сразу несколькими щедрыми предложениями от других клубов.

Одно из них пришло из Мадрида — местный «Атлетико» планирует арендовать 31-летнего француза с правом выкупа. «Челси» же настаивает либо на полноценной продаже, либо на аренде с обязательством выкупа.

Приоритетной целью «матрасников» считался Никола Калинич из «Милана», однако «россонери» пока не определились, стоит ли отпускать хорвата.

«Челси» же не прочь расстаться с Жиру, поскольку уже определился с заменой — Маурицио Сарри готов вновь поработать с Гонсало Игуаином, чьи перспективы в «Ювентусе» после переезда в Турин Криштиану Роналду стали весьма туманными.

Наш прогноз: «Атлетико».

Ахмед Муса

«Лестер», нападающий, 25 лет

Ахмед Муса Фото: skysports.com

«Лестер» отклонил предложение «Аль-Насра» по форварду Ахмеду Мусе, утверждает Sky Sports.

Саудовский клуб предложил за нигерийца 12 миллионов фунтов, но «лисы», в июле 2016-го заплатившие ЦСКА 16,6 миллионов фунтов, ответили отказом.

Муса изначально отказался от переезда в ОАЭ, но изменил свое мнение, когда «Аль-Наср» существенно увеличил предложение. По данным owngoalnigeria, этот трансфер мог сделать Ахмеда самым высокооплачиваемым африканцем в мировом футболе, но...

Британские СМИ утверждают, что «лисы» пересмотрели планы о продаже Мусы после великолепного выступления нигерийца на ЧМ-2018. «Клуб хочет поговорить с ним и обсудить его будущее. Пока руководство отложило решение выставлять его на трансфер» — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

А вот коллега Мусы Ислам Слимани имеет прекрасные шансы вернуться в Португалию — «Спортинг» уже отправил запрос относительно аренды алжирского нападающего. Англичане, впрочем, пока не дают «зеленый свет» и настаивают на полноценном трансфере. Цена вопроса — 18 миллионов фунтов. Это на 11 миллионов меньше, чем «Спортинг» заработал на продаже Слимани двумя годами ранее. Бизнес.

Наш прогноз: «Лестер».

Ришарлисон

«Уотфорд», полузащитник, 21 год

Ришарлисон Фото: skysports.com

«Эвертон» еще на шаг продвинулся в переговорах по форварду «Уотфорда» Ришарлисону, информирует Sky Sports.

По данным источника, футболист покинул расположение «Уотфорда» в Австрии и вылетел в Англию для прохождения медосмотра.

Клубам осталось лишь уладить вопрос оплаты и структуру платежей.

21-летний бразилец перебрался в Англию из «Флуминенсе» летом прошлого года за 13 миллионов фунтов. Тогда «шершнями», к слову, руководил нынешний менеджер «ирисок» Марку Силва. За год стоимость Ришарлисона выросла более чем в три раза — сейчас «Уотфорд» может заработать около 50 миллионов фунтов.

Если сделка состоится, Ришарлисон станет самым дорогим футболистом в истории мерсисайдцев. Сейчас достижение принадлежит Гилфи Сигурдссону — в прошлом году за него заплатили 45 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Эвертон».

Кристиан Пулишич

«Боруссия» Д, полузащитник, 19 лет

Кристиан Пулишич Фото: kicker.de

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал себя фанатом 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, но при этом отметил, что этим летом мы не увидим американца на «Энфилд Роад».

«Трансфер Пулишича? У него же контракт с "Боруссией", не так ли? Это первая проблема.

Мне нравится Кристиан, я знаю его с детства. Он все еще довольно молод. Кристиан — фантастический игрок, и многие высоко оценивают его в США и Германии.

Если в один прекрасный день он захочет играть в Англии, то наверняка у него будет шанс сделать это. Но сейчас он находится в очень хорошем клубе для развития. Ему еще играть 14-15 лет, времени для развития достаточно.

Не знаю, присоединится ли он к нам однажды. Мне он нравится, но дело не в этом — мы уважаем контракты и на данный момент не выходили на связь с "Боруссией". Мы уже закончили работу на рынке», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Пулишича заинтересован «Челси» — «синие» якобы рассматривают 19-летнего игрока сборной США в качестве потенциальной замены Виллиану, который может перейти в «Барселону». Почему бы и нет?

Наш прогноз: «Боруссия» Д.

Ерри Мина

«Барселона», защитник, 23 года

Ерри Мина Фото: fifa.com

Защитник «Барселоны» Ерри Мина, ставший одним из героев сборной Колумбии на ЧМ-2018, заявил, что у него есть предложения от других клубов.

«У меня контракт с "Барсой", и я хочу преуспеть здесь. У меня были предложения от других клубов, но сейчас я хочу насладиться отдыхом, а там увидим.

Если клуб захочет, чтобы я ушел, то мне придется выбрать наилучший вариант для продолжения карьеры. Но я хочу добиться успеха в "Барселоне", потому что это лучший клуб мира», — сказал Мина в интервью Marca.

Напомним, ранее дядя и агент Мины сообщил, что игроком интересуются «Эвертон» и «Зенит». «Мы скоро отправимся в Барселону, где проведем переговоры. "Эвертон" проявлял интерес и контактировал со мной напрямую. Есть и другие команды, такие как "Зенит", но мы надеемся, что "Барса" проявит инициативу. Ерри хочет играть именно в Каталонии», — заявил Джейр Мина.

Наш прогноз: «Барселона».

Джо Харт

«Манчестер Сити», вратарь, 31 год

Джо Харт Фото: goal.com

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт намерен начать новую главу в своей карьере.

31-летний экс-игрок сборной Англии, который вернулся в расположение клуба после двухлетней аренды в «Торино» и «Вест Хэме», заявил, что намерен обзавестись новым клубом в самое ближайшее время.

«Мне нужно уйти куда-то на постоянный контракт. Думаю, это очевидно. В последние два сезона я делал то, что делал, потому что нуждался в игровой практике. Я хотел поехать на чемпионат мира, и посмотрите, куда это меня привело.

Я опытный футболист, выступал на самом высоком уровне продолжительное время. Мне нужно стать важным игроком для клуба. Думаю, это произойдет только в том случае, если уйду на постоянный контракт.

Конечно, если я не найду вариант, который устроит обе стороны, то останусь в "Манчестер Сити".

Мне нужно делать правильные вещи, которые подойдут мне и моей семье. Это тяжело, но это ситуация, с которой я должен разобраться», — сказал Харт в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Харт может перейти в «Челси», если лондонцы не смогут удержать Тибо Куртуа. Фантастика? Или реальный шанс?

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Матео Ковачич

«Реал», полузащитник, 24 года

Матео Ковачич Фото: fifa.com

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич вновь заявил о желании покинуть мадридский клуб. Об этом он сообщил в пятницу, когда посетил базу Вальдебебас, где встретился с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Во время беседы хорват повторил то, что ранее публично изложил в интервью испанскому изданию Marca. «Я отлично понимаю ситуацию, и именно из-за этого я считаю, что лучше всего для меня будет уйти в другой клуб, где я буду иметь возможность регулярно играть. Я думаю, что у меня будет такая возможность, и я хочу этого сейчас» — сказал тогда хорват.

«Манчестер Сити», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — это лишь некоторые из тех клубов, которые проявили интерес к хорватскому легионеру «Реала» и предложили ему более важную роль, чем игрок ротации.

Если сделка состоится (а она не может не состояться после такой беседы с тренером), то «Реал» заработает около 50 миллионов евро.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Карим Бензема

«Реал», нападающий, 30 лет

Карим Бензема Фото: uefa.com

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Милане», утверждает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в прошлый понедельник представитель итальянского клуба Людовик Фаттиццо провел переговоры с агентами игрока на базе в Миланелло. На встрече присутствовали главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Массимилиано Мирабелли. Гаттузо успел лично переговорить с футболистом, и Бензема дал согласие на возможный переход, пишет источник.

И все вроде бы похоже на правду, но...

Сам Бензема все опровергает. «Ди Марцио, тебе нужно сменить работу. Лжец», — написал Бензема в сториз на своей странице в Instagram.

А затем добавил: «Ложь продолжается. Обманщик. Парни, прекращайте».

Так кто же врет?

Наш прогноз: «Реал». 0