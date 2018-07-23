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    Трансферный дайджест. 17-23 июля

    Кто нужен «Барселоне», кого зовет Симеоне, за кем следит Клопп и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Виллиан

    «Челси», полузащитник, 29 лет

    Сразу два ведущих игрока лондонского «Челси» готовы вести переговоры с «Барселоной» относительно своего возможного переезда на «Камп Ноу». Уже этим летом в Испанию готовы перебраться Эден Азар и Виллиан, утверждает каталонское издание Sport.

    На мнение бразильца повлиял его соотечественник Филиппе Коутиньо, пишет источник. Футболисты месяц провели вместе, находясь в расположении сборной Бразилии, и за это время Коутиньо убедил своего партнера по «селесао», что «Барселона» станет для него лучшим вариантом. При этом Коутиньо недавно получил португальский паспорт, став гражданином страны из ЕС, что освобождает «сине-гранатовым» место для «негражданина», которым как раз может стать Виллиан.

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    • The Sun добавляет, что Виллиан, выразивший желание покинуть «Стэмфорд Бридж» еще до расставания с Антонио Конте, не изменил своей позиции и после назначения Маурицио Сарри.

    Финансы? Sky Sports пишет, что «Барса» прощупывает почву на предмет приобретения Виллиана уже три месяца и за это время сделала «Челси» три (!) предложения. Последнее — в размере 55 миллионов фунтов.

    «Переговоры продолжаются», — резюмирует авторитетный источник.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Оливье Жиру

    «Челси», нападающий, 31 год

    Оливье Жиру
    Фото: skysports.com

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру за 546 минут на ЧМ-2018 ни разу не пробил в створ чужих ворот, но это не помешало ему обзавестись сразу несколькими щедрыми предложениями от других клубов.

    Одно из них пришло из Мадрида — местный «Атлетико» планирует арендовать 31-летнего француза с правом выкупа. «Челси» же настаивает либо на полноценной продаже, либо на аренде с обязательством выкупа.

    Приоритетной целью «матрасников» считался Никола Калинич из «Милана», однако «россонери» пока не определились, стоит ли отпускать хорвата.

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    • «Челси» же не прочь расстаться с Жиру, поскольку уже определился с заменой — Маурицио Сарри готов вновь поработать с Гонсало Игуаином, чьи перспективы в «Ювентусе» после переезда в Турин Криштиану Роналду стали весьма туманными.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Ахмед Муса

    «Лестер», нападающий, 25 лет

    Ахмед Муса
    Фото: skysports.com

    «Лестер» отклонил предложение «Аль-Насра» по форварду Ахмеду Мусе, утверждает Sky Sports.

    Саудовский клуб предложил за нигерийца 12 миллионов фунтов, но «лисы», в июле 2016-го заплатившие ЦСКА 16,6 миллионов фунтов, ответили отказом.

    Муса изначально отказался от переезда в ОАЭ, но изменил свое мнение, когда «Аль-Наср» существенно увеличил предложение. По данным owngoalnigeria, этот трансфер мог сделать Ахмеда самым высокооплачиваемым африканцем в мировом футболе, но...

    Британские СМИ утверждают, что «лисы» пересмотрели планы о продаже Мусы после великолепного выступления нигерийца на ЧМ-2018. «Клуб хочет поговорить с ним и обсудить его будущее. Пока руководство отложило решение выставлять его на трансфер» — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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    • А вот коллега Мусы Ислам Слимани имеет прекрасные шансы вернуться в Португалию — «Спортинг» уже отправил запрос относительно аренды алжирского нападающего. Англичане, впрочем, пока не дают «зеленый свет» и настаивают на полноценном трансфере. Цена вопроса — 18 миллионов фунтов. Это на 11 миллионов меньше, чем «Спортинг» заработал на продаже Слимани двумя годами ранее. Бизнес.

    Наш прогноз: «Лестер».

    Ришарлисон

    «Уотфорд», полузащитник, 21 год

    Ришарлисон
    Фото: skysports.com

    «Эвертон» еще на шаг продвинулся в переговорах по форварду «Уотфорда» Ришарлисону, информирует Sky Sports.

    По данным источника, футболист покинул расположение «Уотфорда» в Австрии и вылетел в Англию для прохождения медосмотра.

    Клубам осталось лишь уладить вопрос оплаты и структуру платежей.

    21-летний бразилец перебрался в Англию из «Флуминенсе» летом прошлого года за 13 миллионов фунтов. Тогда «шершнями», к слову, руководил нынешний менеджер «ирисок» Марку Силва. За год стоимость Ришарлисона выросла более чем в три раза — сейчас «Уотфорд» может заработать около 50 миллионов фунтов.

    Если сделка состоится, Ришарлисон станет самым дорогим футболистом в истории мерсисайдцев. Сейчас достижение принадлежит Гилфи Сигурдссону — в прошлом году за него заплатили 45 миллионов фунтов.

    Наш прогноз: «Эвертон».

    Кристиан Пулишич

    «Боруссия» Д, полузащитник, 19 лет

    Кристиан Пулишич
    Фото: kicker.de

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал себя фанатом 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, но при этом отметил, что этим летом мы не увидим американца на «Энфилд Роад».

    «Трансфер Пулишича? У него же контракт с "Боруссией", не так ли? Это первая проблема.

    Мне нравится Кристиан, я знаю его с детства. Он все еще довольно молод. Кристиан — фантастический игрок, и многие высоко оценивают его в США и Германии.

    Если в один прекрасный день он захочет играть в Англии, то наверняка у него будет шанс сделать это. Но сейчас он находится в очень хорошем клубе для развития. Ему еще играть 14-15 лет, времени для развития достаточно.

    Не знаю, присоединится ли он к нам однажды. Мне он нравится, но дело не в этом — мы уважаем контракты и на данный момент не выходили на связь с "Боруссией". Мы уже закончили работу на рынке», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

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    • Ранее сообщалось, что в услугах Пулишича заинтересован «Челси» — «синие» якобы рассматривают 19-летнего игрока сборной США в качестве потенциальной замены Виллиану, который может перейти в «Барселону». Почему бы и нет?

    Наш прогноз: «Боруссия» Д.

    Ерри Мина

    «Барселона», защитник, 23 года

    Ерри Мина
    Фото: fifa.com

    Защитник «Барселоны» Ерри Мина, ставший одним из героев сборной Колумбии на ЧМ-2018, заявил, что у него есть предложения от других клубов.

    «У меня контракт с "Барсой", и я хочу преуспеть здесь. У меня были предложения от других клубов, но сейчас я хочу насладиться отдыхом, а там увидим.

    Если клуб захочет, чтобы я ушел, то мне придется выбрать наилучший вариант для продолжения карьеры. Но я хочу добиться успеха в "Барселоне", потому что это лучший клуб мира», — сказал Мина в интервью Marca.

    Напомним, ранее дядя и агент Мины сообщил, что игроком интересуются «Эвертон» и «Зенит». «Мы скоро отправимся в Барселону, где проведем переговоры. "Эвертон" проявлял интерес и контактировал со мной напрямую. Есть и другие команды, такие как "Зенит", но мы надеемся, что "Барса" проявит инициативу. Ерри хочет играть именно в Каталонии», — заявил Джейр Мина.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Джо Харт

    «Манчестер Сити», вратарь, 31 год

    Джо Харт
    Фото: goal.com

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт намерен начать новую главу в своей карьере.

    31-летний экс-игрок сборной Англии, который вернулся в расположение клуба после двухлетней аренды в «Торино» и «Вест Хэме», заявил, что намерен обзавестись новым клубом в самое ближайшее время.

    «Мне нужно уйти куда-то на постоянный контракт. Думаю, это очевидно. В последние два сезона я делал то, что делал, потому что нуждался в игровой практике. Я хотел поехать на чемпионат мира, и посмотрите, куда это меня привело.

    Я опытный футболист, выступал на самом высоком уровне продолжительное время. Мне нужно стать важным игроком для клуба. Думаю, это произойдет только в том случае, если уйду на постоянный контракт.

    Конечно, если я не найду вариант, который устроит обе стороны, то останусь в "Манчестер Сити".

    Мне нужно делать правильные вещи, которые подойдут мне и моей семье. Это тяжело, но это ситуация, с которой я должен разобраться», — сказал Харт в интервью Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что Харт может перейти в «Челси», если лондонцы не смогут удержать Тибо Куртуа. Фантастика? Или реальный шанс?

    Наш прогноз: «Манчестер Сити».

    Матео Ковачич

    «Реал», полузащитник, 24 года

    Матео Ковачич
    Фото: fifa.com

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич вновь заявил о желании покинуть мадридский клуб. Об этом он сообщил в пятницу, когда посетил базу Вальдебебас, где встретился с главным тренером Хуленом Лопетеги.

    Во время беседы хорват повторил то, что ранее публично изложил в интервью испанскому изданию Marca. «Я отлично понимаю ситуацию, и именно из-за этого я считаю, что лучше всего для меня будет уйти в другой клуб, где я буду иметь возможность регулярно играть. Я думаю, что у меня будет такая возможность, и я хочу этого сейчас» — сказал тогда хорват.

    «Манчестер Сити», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — это лишь некоторые из тех клубов, которые проявили интерес к хорватскому легионеру «Реала» и предложили ему более важную роль, чем игрок ротации.

    Если сделка состоится (а она не может не состояться после такой беседы с тренером), то «Реал» заработает около 50 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити».

    Карим Бензема

    «Реал», нападающий, 30 лет

    Карим Бензема
    Фото: uefa.com

    Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Милане», утверждает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    По данным источника, в прошлый понедельник представитель итальянского клуба Людовик Фаттиццо провел переговоры с агентами игрока на базе в Миланелло. На встрече присутствовали главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Массимилиано Мирабелли. Гаттузо успел лично переговорить с футболистом, и Бензема дал согласие на возможный переход, пишет источник.

    И все вроде бы похоже на правду, но...

    Сам Бензема все опровергает. «Ди Марцио, тебе нужно сменить работу. Лжец», — написал Бензема в сториз на своей странице в Instagram.

    А затем добавил: «Ложь продолжается. Обманщик. Парни, прекращайте».

    Так кто же врет?

    Наш прогноз: «Реал». 0

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