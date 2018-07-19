ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мира

    Голкипер «Ромы» Алисон Бекер близок к рекордному трансферу в «Ливерпуль». Реакция прессы

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Футбол Италии Серия A Рома Трансферы Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые героиВзгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году Алисон Бекер«Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мира Лука Модрич и Килиан МбаппеВыше только звёзды: пять героев ЧМ-2018
  • 21:37
    • Стадион «Нижний Новгород» пострадал от сильного дождя
  • 20:58
    • «Краснодар» объявил о переходе защитника «Депортиво»
  • 20:48
    • Гончаренко: Не паникую из-за ухода лидеров, мне интересно создавать новый ЦСКА
  • 16:33
    • Агент оценил вероятность перехода Видаля в «Локомотив» в 90 процентов
  • 15:14
    • Бронзовый призер Сочи-2014 скончался от ножевого ранения
  • 13:24
    • Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
  • 13:15
    • «Мерседес» официально продлил контракт с Хэмилтоном
    Все новости спорта
    Алисон Бекер
    Алисон Бекер
  • 4000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Новым первым номером «Ливерпуля» может стать голкипер «Ромы» Алисон Бекер. Если трансфер игрока сборной бразилии за 66,8 млн фунтов состоится, то он станет рекордным среди всех сделок по вратарям в истории футбола.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Клопп знает, за кого платит

    «Этот парень стал основным в Риме после того, как в "Ювентус" отправился Щесны. С тех пор Алисон стал первым номером в сборной Бразилии и привлек внимание "Реала", "Ливерпуля" и "Челси".

    Стоит просто открыть статистику бразильца, чтобы понять, почему "Рома" может заработать на нем порядка 80 миллионов евро. В последние годы вратари все чаще участвуют в создании атак, что однозначно является достоинством Алисона. Он не только способен играть под прессингом атакующих футболистов соперника, но и сам может отдать острый первый пас. Пеп Гвардиола выбрал Эдерсона в "Сити" именно по этому показателю, способность совершать сэйвы ушла на второй план.

  • Топ-3 разочаровывающих форм из нового сезона АПЛ
  • Клубы хотели приятно удивить своих болельщиков, но «чего-то не удалось»
  • Вчера

    • Если сравнивать Эдерсона и Алисона, то последний куда больше влияет на игру команды в поле. Он совершает примерно в два раза больше дальних передач (дальше 34 метров), из которых больше половины — точные. Вообще оба бразильца — лучшие по проценту точных передач вперед в Европе — около 88%, тогда как у Самира Хандановича в "Интере" — 73,6%, у Мануэля Нойера в "Баварии" — 70,5.

    Алисон стал лучшим вратарем Европы по итогам прошлого сезона по версии WhoScored. Squawka поставил его вторым вслед за Тер Штегеном. Почему? Это великолепный шот-стоппер. Понимаете, помимо игры ногам он еще и совершает сэйвы с показателем 80,1% — это лучший процент в Серии А, а в Европе его превосходит только Ян Облак (85,8%). Только "Ювентус" (24) пропустил меньше голов в Серии А, чем "Рома" (28)», — отметил Коннор Данн из Liverpool Echo.

    Алисон и ван Дейк — похожие истории

    Лорис Кариус потерял доверие Клоппа после финала ЛЧ
    liverpoolfc.com

    «Алисон обязательно столкнется с новыми вызовами в английском футболе. С чем-то, чего не было в Италии. Это все еще относительно неопытный по вратарским меркам игрок, но Клопп пытался подписать его еще в середине прошлого сезона. Клубу в итоге хватило терпения, чтобы оформить сделку сейчас.

    Ситуацию можно сравнить с переходом Вирджила ван Дейка. Здесь Клопп тоже терпел и отказывался переключаться на альтернативные варианты. Вирджил стал самым дорогим защитником мира (75 млн фунтов), а Алисон станет самым дорогим вратарем. Но суть в том, что Клопп никогда не потратит такие большие деньги, если не уверен в перспективах игрока.

  • Сделка по Алиссону может быть скоро оформлена, рассказал Мончи
  • Читайте по теме

    • Мысль о Лорисе Кариусе в воротах с начала сезона стала причиной бессонных ночей для многих болельщиков "Ливерпуля". Даже без Алисона на Картуса ни в коем случае нельзя делать ставку в новом сезоне. Это просто несправедливо по отношению к команде и болельщикам», — пишет Дэвид Ашер для ESPN.

  • Диего Перотти
  • Полузащитник «Ромы»
  • Для нас он был очень важным вратарем, который спасает в важных ситуациях и приносит очки. Но это футбол. Конечно, руководство клуба не будет принимать решения, которые навредят команде. Любые решения направлены на усиление. Посмотрим в конце сезона, что из этого получится. Но нужно признать, что уход Алиссона станет серьезной потерей. Он отличный парень и важный член команды, лидер в раздевалке. Будет жаль потерять его.

    • Алисон умеет находиться в нужном месте

    «Когда "Рома" продала Щесны "Ювентусу", то в Риме уже прекрасно понимали, что Алисон по многим показателям превосходит поляка. В прошлом сезоне он был одним из лучших голкиперов Серии А, а если не считать Джанлуиджи Буффона — однозначно бразильцу не было равных. Благодаря потенциальному новичку "Ливерпуля" у "Ромы" была такая прекрасная статистика в Серии А. У бразильца есть много навыков, которые не характерны для большинства голкиперов.

    Его главная сила — способность находиться в нужном месте, чтобы минимизировать риски у своих ворот. Когда форварды соперника идут вперед с мячом, Алисон всегда идеально выберет позицию, чтобы попытаться отразить практически любой удар», — констатировал журналист Sky Italy Аугусто Де Бартоло. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
  • 16/07/2018 в 09:20
    •
  • Прогноз
  • «Америка» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1,77
  • Завтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Викор Гончаренко
  • Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКА
    • 20:07 14/07/2018     Лионель Месси
  • Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
    • Вчера в 01:53     Поль Погба
  • Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной Франции
    • 17:57 14/07/2018
    Тоже интересно
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий Футбол Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборахРассказываем о подготовке «железнодорожников» к старту нового сезона Вчера в 20:080
  • 12:41
    • «Барселона» может обменять Дембеле на Азара
  • 23:22
    • «Ахмат» уступил чемпиону Катара
  • 23:15
    • «Ростов» проиграл контрольный матч «Хайдуку»
    Эден Азар Футбол Топ-3 разочаровывающих форм из нового сезона АПЛКлубы хотели приятно удивить своих болельщиков, но «чего-то не удалось» Вчера в 14:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Минск и Солигорск — во втором раунде
  • 7,55
    •
  • 22:57
    • Куэва подписал четырехлетний контракт с «Краснодаром»
  • 22:46
    • Иванович: Для развития Головина как футболиста переход в «Челси» будет полезен
  • 22:39
    • «Динамо» разгромило клуб 2-го немецкого дивизиона
    Криштиану Роналду Футбол Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»Что говорил и как вел себя Роналду в свой первый день в Турине Вчера в 13:490
  • 22:26
    • «Пюник» Талалаева выбил «Вардар» из Лиги Европы
  • 21:53
    • «Уфа» продлила контракт с нападающим
  • 21:23
    • Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России, Чичерова — вторая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие