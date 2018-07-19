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    Сделка по Алиссону может быть скоро оформлена, рассказал Мончи

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    Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал о переговорах с «Ливерпулем» по переходу голкипера Алиссона.

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    Напомним, накануне стало известно о том, что «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Алиссона за 66,8 миллиона фунтов, что сделает бразильца самым дорогим вратарем в истории футбола.

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    • «Пока мы еще ничего не закрыли. Сделка будет оформлена, когда все будет готово.

    Да, он в Ливерпуле. Это правда. Как правда и то, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Но еще ничего не завершено. Если все пройдет нормально, все будет скоро оформлено.

    Я объяснял много раз, что работа спортивного директора — это не только покупать игроков, но и планировать и понимать, что лучше для клуба. Финансовая сторона также принимается в расчет.

    Мы получили очень крупное предложение, выходящее за рамки рынка. Мы оценили все за и против и решили вступить в переговоры», — приводит Football Italia слова Мончи. 0

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