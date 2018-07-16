Трансферный дайджест. 10-16 июля

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 27 лет

Бронзовый призер ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии Эден Азар собрался сменить обстановку.

«После шести прекрасных лет в "Челси", возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого чемпионата мира — наверняка. Я могу лишь решать, что хочу — уйти или остаться в "Челси". Но окончательное решение — за клубом. Вы знаете, где я предпочел бы оказаться», — сказал Азар в интервью Het Laatste Nieuws.

Под предпочтительным вариантом бельгиец, вероятно, подразумевал «Реал» — ранее Эден неоднократно давал понять, что предложение от «бланкос» его бы очень заинтересовало. А сейчас, когда с уходом Криштиану Роналду появилась вакансия на левом фланге, — особенно.

Любопытно, что в «Челси» всего пару дней назад произошли тренерские рокировки — Антонио Конте, с которым Эден разругался еще весной, сменил экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри. И новому тренеру, вполне возможно, удастся убедить Азара задержаться на «Стэмфорд Бридж» еще на сезон-другой.

«Мы уже какое-то время знали, что Сарри станет новым главным тренером. Хороший ли он тренер? Если его работа позволит мне завоевать трофеи, то да. Дрис Мертенс говорил мне, что Сарри — хороший тренер. Нам придется усердно работать. В итальянском стиле. Но мы привыкли к такому и при Конте», — поделился мыслями футболист.

По данным The Telegraph, «Челси» попытается сохранить Азара, предложив ему новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба и вторым в АПЛ после Алексиса Санчеса. Переговоры начнутся на этой неделе.

Наш прогноз: «Челси».

Набиль Фекир

«Лион», полузащитник, 24 года

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола дал понять, что в саге с возможным переездом Набиля Фекира в «Ливерпуль» пока рано ставить точку.

«Его трансфер в июне сорвался, но Фекир вряд ли уж слишком расстроился по этому поводу. Сейчас он сфокусирован на чемпионате мира, а в его сердце по-прежнему "Лион". Прямо сейчас он даже ближе к "Лиону", чем месяцем ранее, когда мы вели переговоры с "Ливерпулем".

Возможно, он перейдет в английский клуб. Или в какой-то другой. Но если он останется в "Лионе", то так будет лучше и для клуба, и для Набиля», — сказал Ола.

«Зная ситуацию сегодня, я думаю, что Фекир рассмотрит все варианты. Если у него есть предложение от очень большого европейского клуба, он, конечно, погонится за этим шансом. Но клубы должны ладить между собой, потому что в переговорах всегда есть три стороны», — отметил главный тренер «ткачей» Бруно Женезио.

Наш прогноз: «Лион».

Дэниел Старридж

«Ливерпуль», нападающий, 28 лет

Перед нападающим «Ливерпуля» Дэниелом Старриджем открыты все двери, заявил менеджер «красных» Юрген Клопп.

В концовке прошлого сезона экс-игрока сборной Англии связывали с возможным переездом в «Севилью» или «Бешикташ».

«Забавно. Это моя третья предсезонка в "Ливерпуле", и каждый год мы говорим об одном и том же», — пошутил Клопп. «Старридж — не проблема. Я всегда говорил, что все зависит от того, что ты делаешь в настоящий момент. У нас все хорошо, поэтому нет необходимости принимать какие-то решения. Остаться ему или уйти? Я не думаю так о своих парнях».

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Марцело Брозович

«Интер», полузащитник, 25 лет

Марцело Брозовича все устраивает в «Интере», заявил агент хорвата Мирослав Биканич в интервью Sportske novosti.

По словам агента, футболист, которым активно интересуются европейские гранды, даже может продлить контракт с «нерадзурри».

«Он прекрасно себя чувствует в "Интере", он счастлив и даже может заключить с клубом новый контракт на улучшенных условиях. Но понятно, что в любое время английский клуб или любой другой может заплатить требуемые 50 миллионов евро. Но, повторюсь, мы никуда не спешим. После ЧМ мы отправимся на небольшие каникулы. Если мы кому-то нужны, то все знают, как нас найти».

Наш прогноз: «Интер».

Тибо Куртуа

«Челси», вратарь, 26 лет

Вслед за Эденом Азаром в «Реал» засобирался и его соотечественник Тибо Куртуа, чьи переговоры с «Челси» о новом контракте успехом не увенчались.

«Поговорю со своим агентом и узнаю, какие есть варианты. Все возможно. Могу и остаться в "Челси". Люди вечно жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же.

Может быть, я и останусь, мне нравится Лондон. Не думаю, что в случае непродления контракта такого мастеровитого вратаря, как я, посадят на скамейку. Не исключаю ли перехода в "Реал"? Нет, не исключаю», — сказал Куртуа в интервью Het Laatste Nieuws. «Азар? Куда бы я ни ушел, он пойдет со мной», — пошутил Тибо.

По данным Het Laatste Nieuws, трансфер голкипера сборной Бельгии может обойтись «королевскому клубу» в 40 миллионов евро, хотя изначально лондонцы требовали 50 миллионов. Самому игроку в Испании готовы предложить пятилетний контракт с зарплатой 11 миллионов евро в год до вычета налога. Прилично?

Наш прогноз: «Челси».

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 28 лет

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал понять, что в ближайшее время не перейдет в мадридский «Реал».

«Нет, у меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен», — заявил нападающий после финального матча ЧМ-2018 против Хорватии (4:2).

Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о приобретении Мбаппе за 272 миллиона евро, однако позже мадридский клуб выступил с опровержением данной информации.

«Реал» хотел бы заявить, что это полная ложь. «Реал» не делал никаких предложений ПСЖ или игроку и осуждает распространение информации, которая не была доказана заинтересованными сторонами. Заявление «Реала»

Нереальный вундеркинд рано или поздно должен оказаться в «Реале», но сейчас провернуть сделку будет максимально дорого и сложно.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Иван Перишич

«Интер», полузащитник, 29 лет

Хавбек «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич может стать игроком «Манчестер Юнайтед», пишет Tuttosport.

Главный тренер «дьяволов» Жозе Моуринью хотел подписать хорвата еще прошлым летом, однако тогда согласовать трансфер не удалось.

После удачного выступления на ЧМ-2018 Перишич вновь привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб намерен воспользоваться интересом «Интера» к Маттео Дармиану и заполучить 29-летнего футболиста.

«Интер» находится в поисках правого защитника и долгое время просматривал другого хорвата — Шиме Врсалько из «Атлетико», но все попытки договориться с «Атлетико» провалились, поэтому итальянцы переключились на Дармиана.

Обмен? Нет, друзья, «МЮ» придется доплатить около 30-40 миллионов евро. Плюс Дармиан.

Наш прогноз: «Интер».

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

ПСЖ не планирует продавать хавбека Адриена Рабьо, на которого претендует «Барселона».

Руководство парижан не намерено расставаться с 23-летним игроком и хочет предложить ему долгосрочный контракт после старта сезона, утверждает Marca.

Шансы «Барселоны» на успех по трансферу Рабьо полностью зависят от того, сможет ли хавбек оказать давление на ПСЖ.

Ранее Sport.es сообщал, что спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль летал в Париж, где встречался с мамой Рабьо, которая ведет дела сына. Сторонам удалось договориться о контракте на пять лет и 35 миллионов евро (7 миллионов за сезон). Дело за малым — убедить ПСЖ.

И хотя новый главный тренер парижского клуба Томас Тухель готов отпустить Рабьо, договориться с несговорчивыми шейхами каталонцам будет непросто.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Криштиану Роналду

«Ювентус», нападающий, 33 года

А вот ведь как бывает — хочешь в один клуб, но по определенным причинам оказываешься в другом.

Итальянские журналисты разузнали, что до перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду рассматривал вариант с трансфером «Наполи». И, что любопытно, даже считал его приоритетным. Клуб из Неаполя, тем не менее, не смог позволить себе серьезные траты, сопутствующие переходу португальца. Эта сделка с учетом всех расходов, включая зарплату игрока и агентские комиссионные, стоила бы «Наполи» порядка 350 миллионов евро — перебор.

«Нам предлагали купить Роналду. Мендеш, его агент, звонил мне. Мы планировали сделать предложение, собирались платить Криштиану процентами от той суммы, которую бы принесло нашему клубу его появление в 'Наполи'. Сумма в 350 миллионов евро, которую 'Юве' выплатит, просто недосягаема для нас. Подобный трансфер подтолкнул бы клуб к банкротству», — сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью La Repubblica.

Наш прогноз: «Ювентус». 0