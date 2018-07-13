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    Двойной налет «Челси» в «Наполи». Победители и проигравшие

    Английская Премьер-лига получит долю «сарризма», как только «Челси» назовет имя нового главного тренера

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри будет девятым главным тренером «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович, и итальянский тренер приедет в Лондон не один. С ним прибудет Жоржиньо, который за последние месяцы приглянулся многим топ-клубам, в том числе и английским. Уроженец Бразилии станет первым крупным трансфером «синих» этим летом. Естественно, что после приезда двух новых персон появятся победители и проигравшие. Об этом пишет обозреватель Squawka Мохамед Моалим.
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    Победитель: Андреас Кристенсен

    Андреас Кристенсен

    Хорошо известно, что Сарри будет прививать команде атакующий стиль, но это не означает полное игнорирование оборонительных обязанностей его команды, в которой защитники будут ответственны за созидание.

    Одним из игроков, который действительно расцвел под руководством Сарри, стал Калиду Кулибали – мощный центральный защитник с хорошим пасом, которым в прошлом интересовался «Челси». К счастью, в Лондоне уже есть тот человек, который готов сыграть роль Кулибали.

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    • Андреас Кристенсен может похвастаться аналогичными габаритами. В прошлом сезоне он стал одним из открытий, выполнив 93,4 процента точных передач в Премьер-лиге. Несомненно, под руководством харизматичного итальянского тренера он будет только развиваться.

    Проигравший: «Манчестер Сити»

    Пеп Гвардиола

    Казалось, что он создан для «Манчестер Сити». Жоржиньо – идеальный игрок для Пепа Гвардиолы, который в итоге оказался в Лондоне, а не в клубе, собирающемся защищать чемпионский титул.

    Его приобретение, несомненно, поспособствует возвращению «Челси» в высший футбольный эшелон, ведь в паре с Н’Голо Канте они способны властвовать в центре поля, удерживая мяч столько времени, сколько будет нужно.

    Победитель: Эден Азар

    Эден Азар

    Уход Криштиану Роналду из «Реала» означает, что мадридцы наверняка проведут агрессивную трансферную кампанию в надежде найти достойного преемника. Символ современного «Челси» Эден Азар является одним из кандидатов, ведь ранее бельгиец не исключал своего переезда в Испанию. Однако, скорее всего, он все же останется на «Стэмфорд Бридж», где его ждут радужные перспективы.

    Все, что ему нужно сделать, это спросить совета у своего соотечественника Дриса Мертенса, который под руководством Сарри преобразовался из надежного вингера в опасного центрфорварда.

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    • Нам лишь нужно немного подождать, чтобы понять, как изменится роль Азара на поле. Раньше он действовал как «фальшивая девятка», но если он продвинется вперед, то получит больше свободы, чем когда-либо прежде.

    Станет ли он новым Инсинье или пойдет по пути Мертенса? «Сарризм» способен полностью развязать руки десятому номеру.

    Проигравший: Антонио Конте

    Антонио Конте

    Некоторые эксперты утверждают, что Конте – более квалифицированный специалист, чем Сарри. Однако хорошо осведомленный владелец «Челси» Роман Абрамович уже давно хотел не просто хорошего тренера, а такого тренера, который бы ставил игру под стать дорогому футбольному бренду. В случае с Сарри он получит это.

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    • Когда же все пошло не так? После завоевания чемпионского титула в первом сезоне Конте. Уже в прошлом сезоне команда буквально развалилась и осталась без колес, хоть и завоевала Кубок Англии. В Премьер-лиге «Челси» стал лишь пятым, то есть остался без Лиги чемпионов.

    Победитель: Рубен Лофтус-Чик

    Рубен Лофтус-Чик

    Если «Челси» будет вести себя спокойно на летнем трансферном рынке и не начнет привлекать новых талантов, как это делалось в течение последнего десятилетия, тогда Сарри придется строить команду из тех игроков, что есть у него в наличии.

    Сделать копию того, что у него вышло в Италии, станет большой проблемой, от которой не получится просто отклониться. Бывшему банкиру, вероятно, захочется иметь в составе игрока по типу Марека Гамшика — интегратора полузащиты, который может удерживать мяч и стягивать на себя соперников.

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    • А как насчет Рубена Лофтуса-Чика? Выпускник академии «Челси» имеет все для того, чтобы стать копией словака. Он способен как танцевать с мячом, так и идти напролом, когда вокруг него скопляются оппоненты.

    И если Сарри увидит его усилия во время аренды в «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне, то быстро поймет, что игрока сборной Англии нужно сохранять.

    Проигравший: Сеск Фабрегас

    Сеск Фабрегас

    Цифры не лгут: Сеск Фабрегас провел самый продуктивный сезон в «Челси» с точки зрения проведенных матчей (49), но нужно понимать, что далеко не всегда он выходил на поле в стартовом составе.

    Подобная картина наблюдалась и в сезоне 2016/17, когда экс-наставник «Юве» предпочитал силовой, а не умный футбол. Теперь же Фабрегас, похоже, с радостью воспринял новость об увольнении Конте, поставив лайк в Twitter следующему посту: «Дааааааааааа Конте ухооооооооодит».

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    • И хотя Сарри является противоположностью Конте, переход Жоржиньо меняет все. Прежде всего стоит сказать, что игрок сборной Италии напрямую будет конкурировать с испанцем за место в полузащите.

    Ожидается, что Сарри будет нарабатывать схему 4-3-3. Скорее всего, в центре поля будут играть Канте, Жоржиньо и еще один футболист по типу «бокс-ту-бокс», что сулит плохие перспективы для Фабрегаса. 0

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