Двойной налет «Челси» в «Наполи». Победители и проигравшие

Победитель: Андреас Кристенсен

Андреас Кристенсен GettyImages

Хорошо известно, что Сарри будет прививать команде атакующий стиль, но это не означает полное игнорирование оборонительных обязанностей его команды, в которой защитники будут ответственны за созидание.

Одним из игроков, который действительно расцвел под руководством Сарри, стал Калиду Кулибали – мощный центральный защитник с хорошим пасом, которым в прошлом интересовался «Челси». К счастью, в Лондоне уже есть тот человек, который готов сыграть роль Кулибали.

Андреас Кристенсен может похвастаться аналогичными габаритами. В прошлом сезоне он стал одним из открытий, выполнив 93,4 процента точных передач в Премьер-лиге. Несомненно, под руководством харизматичного итальянского тренера он будет только развиваться.

Проигравший: «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола GettyImages

Казалось, что он создан для «Манчестер Сити». Жоржиньо – идеальный игрок для Пепа Гвардиолы, который в итоге оказался в Лондоне, а не в клубе, собирающемся защищать чемпионский титул.

Его приобретение, несомненно, поспособствует возвращению «Челси» в высший футбольный эшелон, ведь в паре с Н’Голо Канте они способны властвовать в центре поля, удерживая мяч столько времени, сколько будет нужно.

Победитель: Эден Азар

Эден Азар GettyImages

Уход Криштиану Роналду из «Реала» означает, что мадридцы наверняка проведут агрессивную трансферную кампанию в надежде найти достойного преемника. Символ современного «Челси» Эден Азар является одним из кандидатов, ведь ранее бельгиец не исключал своего переезда в Испанию. Однако, скорее всего, он все же останется на «Стэмфорд Бридж», где его ждут радужные перспективы.

Все, что ему нужно сделать, это спросить совета у своего соотечественника Дриса Мертенса, который под руководством Сарри преобразовался из надежного вингера в опасного центрфорварда.

Нам лишь нужно немного подождать, чтобы понять, как изменится роль Азара на поле. Раньше он действовал как «фальшивая девятка», но если он продвинется вперед, то получит больше свободы, чем когда-либо прежде.

Станет ли он новым Инсинье или пойдет по пути Мертенса? «Сарризм» способен полностью развязать руки десятому номеру.

Проигравший: Антонио Конте

Антонио Конте GettyImages

Некоторые эксперты утверждают, что Конте – более квалифицированный специалист, чем Сарри. Однако хорошо осведомленный владелец «Челси» Роман Абрамович уже давно хотел не просто хорошего тренера, а такого тренера, который бы ставил игру под стать дорогому футбольному бренду. В случае с Сарри он получит это.

Когда же все пошло не так? После завоевания чемпионского титула в первом сезоне Конте. Уже в прошлом сезоне команда буквально развалилась и осталась без колес, хоть и завоевала Кубок Англии. В Премьер-лиге «Челси» стал лишь пятым, то есть остался без Лиги чемпионов.

Победитель: Рубен Лофтус-Чик

Рубен Лофтус-Чик GettyImages

Если «Челси» будет вести себя спокойно на летнем трансферном рынке и не начнет привлекать новых талантов, как это делалось в течение последнего десятилетия, тогда Сарри придется строить команду из тех игроков, что есть у него в наличии.

Сделать копию того, что у него вышло в Италии, станет большой проблемой, от которой не получится просто отклониться. Бывшему банкиру, вероятно, захочется иметь в составе игрока по типу Марека Гамшика — интегратора полузащиты, который может удерживать мяч и стягивать на себя соперников.

А как насчет Рубена Лофтуса-Чика? Выпускник академии «Челси» имеет все для того, чтобы стать копией словака. Он способен как танцевать с мячом, так и идти напролом, когда вокруг него скопляются оппоненты.

И если Сарри увидит его усилия во время аренды в «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне, то быстро поймет, что игрока сборной Англии нужно сохранять.

Проигравший: Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас GettyImages

Цифры не лгут: Сеск Фабрегас провел самый продуктивный сезон в «Челси» с точки зрения проведенных матчей (49), но нужно понимать, что далеко не всегда он выходил на поле в стартовом составе.

Подобная картина наблюдалась и в сезоне 2016/17, когда экс-наставник «Юве» предпочитал силовой, а не умный футбол. Теперь же Фабрегас, похоже, с радостью воспринял новость об увольнении Конте, поставив лайк в Twitter следующему посту: «Дааааааааааа Конте ухооооооооодит».

И хотя Сарри является противоположностью Конте, переход Жоржиньо меняет все. Прежде всего стоит сказать, что игрок сборной Италии напрямую будет конкурировать с испанцем за место в полузащите.

Ожидается, что Сарри будет нарабатывать схему 4-3-3. Скорее всего, в центре поля будут играть Канте, Жоржиньо и еще один футболист по типу «бокс-ту-бокс», что сулит плохие перспективы для Фабрегаса. 0