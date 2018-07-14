Трансферные сражения: «Челси» против «Манчестер Сити»

С тех пор, как владельцами «Челси» и «Манчестер Сити» стали мультимиллионеры, клубы нередко интересовались одними и теми же футболистами. В результате этого в последние годы мы увидели много невероятных саг, в которых случались разные развязки.

Обозреватель составил рейтинг из пяти футболистов, которые выбирали между «Челси» и «Манчестер Сити».

5. Данило

Данило GettyImages

Победитель: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 26,5 миллиона фунтов

Одна из самых важных задач Пепа Гвардиолы во время его второго летнего трансферного окна в «Манчестер Сити» заключалась в том, чтобы усилить оборону, особенно на флангах.

Стареющие Пабло Сабалета, Гаэль Клиши и Александар Коларов в сезоне 2015/16 страдали на футбольном поле, что говорило о важности поиска замены.

Гвардиола нацелился на ряд правых защитников. Он упустил Дани Алвеса, перешедшего в «Пари Сен-Жермен», но сумел переманить Данило из «Реала».

Уже после заключения контракта с «горожанами» Данило заявил, что выбирал между Манчестером и Лондоном, но отказался от перехода в «Челси», поскольку хотел работать с Гвардиолой на «Этихаде».

Данило Защитник «Манчестер Сити» Мне было нелегко выбирать между «Сити» и «Челси». Лишь в тот момент, когда мне позвонил Пеп, я понял, что мне нужно делать. Его слова побудили меня быть готовым к переезду в Манчестер.

Бывший защитник «Порту» оказался очень полезным для команды во время своего дебютного сезона в Англии, часто появляясь слева в отсутствие травмированного Бенжамена Менди.

4. Джон Стоунз

Джон Стоунз GettyImages

Победитель: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 47,5 миллиона фунтов

В конце летнего трансферного окна 2015 года «Челси» сделал все возможное, чтобы подписать Джона Стоунза из «Эвертона». По информации BBC, «Челси» выступил с четырьмя официальными предложениями на сумму от 20 до 40 миллионов фунтов, что даже спровоцировало Стоунза попросить «ирисок» отпустить его.

Однако ливерпульскому клубу все же удалось удержать перспективного парня, а спустя год Стоунз оказался в «Манчестер Сити».

Журналисты в то время утверждали, что «Челси» решил не втягиваться в трансферную войну. Однако до сих пор неизвестно, действительно ли это правда. Сам Стоунз тогда сказал, что предпочел бы работать с Гвардиолой в «Сити», а не переходить в «Челси».

Джон Стоунз Защитник «Манчестер Сити» Это было предложение, от которого я не мог отказаться. Любой в моем положении, когда Пеп лично заинтересован в тебе, без раздумий подписал бы все бумаги. Он — лучший тренер в мире. Мне предоставлена уникальная возможность многому научиться у него.

Стоунз не сразу заработал место в звездном составе «горожан», но он помог команде выиграть чемпионский титул. Ему всего 24 года, так что у него много времени для дальнейшего развития под руководством Гвардиолы.

3. Кайл Уокер

Кайл Уокер GettyImages

Победитель: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 53 миллиона фунтов

Еще одним правым защитником, на которого Гвардиола нацелился и успешно заманил на «Этихад» летом 2017 года, стал Кайл Уокер.

Два отличных сезона Уокера в «Тоттенхеме» доказали, что он является отличным вариантом для добавления темпа и энергии в медлительную оборону «горожан».

28-летний футболист как раз разругался с наставником «шпор» Маурисио Почеттино, что только подтолкнуло его к трансферу за рекордную сумму.

Действительно, деньги, заплаченные «Сити», оказались настолько большими, что даже «Челси» отказался от продолжения переговоров, о чем рассказал тогдашний тренер Антонио Конте.

Антонио Конте Бывший главный тренер «Челси» Мы пытались купить Уокера. Честно говоря, сейчас многие игроки обходятся дорого, но он был особенно дорогим.

В «Манчестер Сити» Уокер вышел на качественно новый уровень, став более многогранным футболистом. Недаром на чемпионате мира 2018 года в составе сборной Англии он играл в центре полузащиты.

2. Карлос Тевес

Карлос Тевес GettyImages

Победитель: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 25,5 миллиона фунтов

Вскоре после того, как «Манчестер Юнайтед» потерял Криштиану Роналду, который летом 2009 года перешел в «Реал», еще один ключевой игрок атаки Карлос Тевес объявил о намерении покинуть «Олд Траффорд».

Переход аргентинца из «Юнайтед» в «Сити» оказался противоречивым, хотя на тот момент «горожане» только начинали делать много шума в Манчестере.

Впрочем, трансфер мог и не состояться, если верить источникам того времени. По информации Telegraph, «горожане» опасались конкуренции «Челси», который тоже сделал предложение бывшему нападающему «Вест Хэма».

Но в конце концов «Манчестер Сити» все же заполучил Тевеса, который на «Этихаде» выиграл титул Премьер-лиги и Кубок Англии.

1. Эден Азар

Эден Азар GettyImages

Победитель: «Челси»

Сумма трансфера: 31,5 миллиона фунтов

Антуан Гризманн из «Атлетико» стал не первым футболистом, который с особым драматизмом принимал решение о своем будущем.

Еще в 2012 году полузащитник «Лилля» Эден Азар поддразнивал фанатов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», заявляя, что достиг договоренности со всеми тремя клубами, но еще не принял решение о том, куда перейдет.

Его агент тогда сказал: «Мы больше не ведем переговоры. Со всеми клубами мы достигли соглашения, так что новых предложений не будет».

«Челси» к тому моменту как раз выиграл Лигу чемпионов, поэтому решение Азара о переходе в состав «синих» явно основывалось на этом. «Я перехожу в состав победителя Лиги чемпионов», — написал он на странице в Twitter.

Новость стала большим ударом по «Сити» и «Юнайтед», но оба клуба из Манчестера в сезоне 2012/13 все равно финишировали выше «Челси».

Азар же в составе лондонцев стал очень успешным футболистом, выиграв два титула Премьер-лиги, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. 0