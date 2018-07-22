Пять вещей, которым ЧМ-2018 может научить АПЛ

1. Поль Погба и Ромелу Лукаку могут здорово играть, если им разрешают

Жозе Моуринью — упрямый человек. Это совсем не откровение, и, конечно же, менеджер, который был так же успешен, как он, должен быть упрямым. Но это уже стало раздражать, когда речь идет о нескольких игроках «Манчестер Юнайтед», в частности о Ромелу Лукаку и Поле Погба. Оба парня играют за клуб с удовольствием, но есть четкое ощущение, что ни один из них не раскрыл весь свой потенциал.

Интересно, сделал ли Моуринью какие-либо выводы, наблюдая за двумя своими лучшими игроками атаки на чемпионате мира. Лукаку, хоть и забивал лишь на групповом этапе, был потрясающ вплоть до полуфинала, несмотря на тактические ограничения игры Роберто Мартинеса, и куда органичнее смотрелся в сборной, чем в «Юнайтед».

Поль Погба Архив LiveSport.Ru

Точно так же Погба отличился за победителей турнира — сборную Франции, и особенно интересно то, что он очень хорош, играя в той самой дисциплинированной роли, которую Моуринью требует от него в клубе. Понятно, что любой может хорошо сыграть в паре с Нголо Канте, но Погба также был потрясающ и в финале, когда у Канте была проблема с желудком и он был в матче «пассажиром».

Моуринью должен понять, почему эти два талантливых игрока, стоимостью в 165 миллионов фунтов стерлингов, лучше показали себя в игре за свои страны, чем за свой клуб. Может быть, это как-то связано с ним самим?

2. Уделяйте больше времени стандартам

В прошлом сезоне в Премьер-Лиге было забито 1 018 голов, из них 273 мяча со «стандартов», что составляет около 27 процентов. На чемпионате мира соотношение составляло 73 гола из 169 — 42 процента.

Нужно учитывать небольшой размер выборки и тот факт, что VAR увеличил количество назначенных пенальти, но тренеры Премьер-лиги всегда ищут небольшое преимущество. Возможно, заметив ту разницу, которую создали угловые и штрафные на турнире в России, больший упор будет сделан на подготовку к ситуациям к стандартам и вбросами аутов.

Киран Триппьер забивал за Англию со стандартов Архив LiveSport.Ru

Это может быть особенно важно для команд не относящихся к элите: например, «Лестер» не может конкурировать с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем» с точки зрения техники и точности пасов, но они могут получить преимущество благодаря хорошо отработанным стандартным положениям. По своим таланту Англия точно не была четвертой лучшей командой на чемпионате мира, но, благодаря их превосходству в ситуациях со стандартами, они попали в полуфинал.

3. Анте Ребич должен быть нарасхват

Лука Модрич совершенно справедливо получил львиную долю похвалы и Золотой мяч турнира за свои выступления на чемпионате мира в России. Но недалеко за его спиной в списке причин для непредсказуемого выхода Хорватии в финал было выступление вингеров «шашечных».

Иван Перишич уже давно хорошо известен и, с точки зрения трансферов, в 29 лет он может быть немного старым, чтобы потратить на него 55 млн евро, которые «Интер» просил прошлым летом, когда «Манчестер Юнайтед» хотел купить его. Тем не менее, Анте Ребич может быть хорошей альтернативой.

Ребич не считает себя открытием Архив LiveSport.Ru

Здоровяк и трудяга, 24-летний Ребич только что подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом», проведя там пару сезонов на правах аренды. Однако это не означает, что большое предложение не соблазнит немецкий клуб продать его прямо сейчас.

Кубок мира — это заведомо плохое место для поиска игроков, но не знающий усталости Ребич, казалось бы, идеально подходит для премьер-лиги, и он, вероятно, сыгрался бы с любыми топовыми нападающими АПЛ.

4. «Позиционная гибкость» — это не ругательство

Раньше, если бы кто-то сказал, что менеджер использует игрока «вне его позиции», это было бы очевидной критикой. Но показал ли этот чемпионат мира, что быть немного более изобретательным, когда дело касается позиции — это не обязательно риск?

Большая часть сборной Англии в основном играла немного не на своих позициях: Кайл Уокер обычно не является центральным защитником; Джесси Лингард обычно не играет третьего полузащитника; Киран Триппьер — время от времени был крайним защитником.

Павар блеснул за Францию Архив LiveSport.Ru

Что касается других команд, то Бенджамин Павар сыграл большую часть своей карьеры в центре, но в составе Франции произвел впечатление, играя справа; Диего Лаксальт, как правило, играет полузащитника в «Дженоа», но хорошо сыграл на левом фланге за Уругвай; даже нападающий Насер Шадли пару раз неплохо смотрелся как крайний защитник в составе Бельгии.

Разумеется, менеджеры должны остерегаться слишком сильно экспериментировать, чтобы не перемудрить, но этот чемпионат мира показал, что позиции игроков не должны быть незыблемыми.

5. Возможно, настало время избавиться от одержимости владением мячом

В прошлом сезоне, первые шесть команд в таблице владения мячом Премьер-лиги также оказались первыми шестью командами в турнирной таблице — «Манчестер Сити» имел в среднем 66,4% владения мячом в течение сезона, но на чемпионате мира эти цифры развернулись в обратном порядке : ни одна из шести лучших по владению мячом команд не достигла полуфинала: два вылетели еще на групповом этапе и два в первом раунде плей-офф.

Франция владела мячом в 49,6% времени, поэтому стоит подумать, что если чемпионы мира владели мячом меньше своих соперников, может быть владение не так желанно, как думают многие в Премьер-лиге?

Франция не заморачивалась владением Архив LiveSport.Ru

Существуют очевидные оговорки: опять же, необходимо рассмотреть размер выборки; динамика клубного и международного футбола различна; более крупные команды Премьер-Лиги часто не могут не иметь преимущества во владении из-за того, как более слабые команды играют против них. Но, хотя мы и раньше подозревали, что владение мячом не обязательно равнозначно успеху, этот чемпионат мира дал более серьезные доказательства. 0