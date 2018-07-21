Международный кубок чемпионов раскрывает звезд. Топ-клубы бросят в бой молодежь

«Манчестер Сити»: Фил Фоден

Пеп Гвардиола еще в прошлом году сказал фанатом в Хьюстоне, что им посчастливилось увидеть дебют Фодена, который произвел прекрасное впечатление в манчестерском дерби в рамках Международного кубка чемпионов.

18-летний атакующий полузащитник, выигравший чемпионат мира U17 уже сейчас считается тем, кто способен стать одним из лидеров в английской сборной Гарета Саутгейта в течение ближайших четырех лет.

Фоден провел сезон в составе основной команды, иногда он выходил на поле, а сейчас готов побороться за большее количество игровых минут, тем более что Гвардиола не сомневается в его таланте.

Джонатан Смит.

«Ливерпуль»: Кертис Джонс

17-летний футболист уже громко заявил о себе в текущей предсезонке, сыграв против «Честера», «Транмер Роверс» и «Бери». В этих матчах скоростной полузащитник был одним из лучших в составе «Ливерпуля». Теперь же ему предстоит пройти испытание более сильными оппонентами на Международном кубке чемпионов.

«Ливерпуль» возлагает большие надежды на то, что молодой парень, родившийся в Мерсисайде, сможет пробиться из академии в основную команду.

Гленн Прайс.

Мейсон Гринвуд manutd.com

«Манчестер Юнайтед»: Мейсон Гринвуд

«Манчестер Юнайтед» пытался скрыть форварда от любопытных глаз, однако больше держать его под куполом не удастся, ведь Жозе Моуринью вызвал 16-летнего игрока на сбор основной команды.

В прошлом сезоне Гринвуд стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» U18, хотя по возрасту имел право играть за U16.

Не факт, что в США он получит много игрового времени, но даже тренировки с первой командой серьезно помогут его развитию.

Роб Доусон.

«Арсенал»: Маттео Гендузи

Когда мы говорим о центральных полузащитниках в «Арсенале», то понимаем, что игроков данного амплуа в команде очень много. Это означает, что у новичка «канониров» Гендузи не так уж и много шансов попасть в основной состав в следующем сезоне.

Впрочем, Унай Эмери высоко оценивает 19-летнего француза, поэтому дает ему возможность проявить себя в предсезонке. Он провел несколько минут в матче с «Борхем Вуд» и смотрелся хорошо, особенно в работе с мячом, хотя тренировался с командой всего три дня.

Длинный шаг делает его типичным полузащитником «бокс-ту-бокс», но его также можно использовать в качестве плеймейкера из глубины. В рамках Международного кубка чемпионов Эмери постарается выяснить, где француз чувствует себя комфортнее.

Маттиас Карен.

«Челси»: Каллум Хадсон-Одои

Хадсон-Одои, чемпион мира в составе сборной Англии U17, считается одним из самых ярких талантов, вышедших из академии «Челси» за последние годы.

Футболист, которому все еще только 17 лет, дебютировал за основную команду в прошлом году. На предстоящем Международном кубке чемпионов он должен получить возможность продемонстрировать свою скорость, дриблинг и навыки финишера на левом фланге атаки команды Маурицио Сарри, тем более что Эден Азар сейчас наслаждается отдыхом после чемпионата мира.

Лиам Туоми.

«Тоттенхэм»: Казая Стерлинг

19-летний нападающий засветился в прошлом сезоне, когда отыграл несколько минут против АПОЭЛа в Лиге чемпионов и оказался на скамейке запасных основной команды в апреле.

Последние два сезона показали, что у «шпор» есть проблемы с резервными форвардами: Винсент Янссен и Фернандо Льоренте оказались не готовы к тому, чтобы играть на высоком уровне.

Если Стерлинг сможет произвести впечатление в США, то добавит Почеттино больше возможных вариантов и получит возможность чаще играть за первую команду.

Бен Пирс.

Артур Мело stadiumastro.com

«Барселона»: Артур Мело

Новичок каталонцев Артур тоже постарается произвести впечатление США. Бразильский полузащитник перешел в «Барселону» из «Гремио» в этом месяце за 31 миллион евро. Его уже сравнивают с Андресом Иньестой, чей восьмой номер может достаться ему в наследство, и Хави Эрнандесом.

Учитывая тот факт, что Иньеста перебрался в Японию, а Иван Ракитич будет дольше остальных отдыхать после чемпионата мира, 21-летний игрок, скорее всего, получит достаточно игровых минут во встречах против «Тоттенхэма», «Ромы» и «Милана».

Сэм Марсден.

«Реал»: Винисиус Жуниор

Участие «Реала» в Международном кубке чемпионов позволит нетерпеливым болельщикам впервые увидеть в составе «сливочных» новую бразильскую звездочку.

Игрок сборной Бразилии U17 согласовал свой трансфер из «Фламенго» в размере 45 миллионов евро еще прошлым летом, но ФИФА обязала его дождаться 18-летия, которое наступило 12 июля, и только после этого переезжать в Европу.

Энергичный левый вингер или оттянутый форвард, забивший десять голов за основную команду «Фламенго» в прошлом сезоне, постарается заполнить брешь в атаке, образовавшуюся после ухода Криштиану Роналду.

Дермот Корриган.

«Атлетико»: Родри

Футбольный дирижер вернулся в свой родной клуб из «Вильярреала» в начале этого лета, чтобы заменить ушедшего из команды Габи.

22-летнего Родри сравнивают с Серхио Бускетсом, притом не только из-за странной внешности, но и из-за стиля игры — оба спокойно обращаются с мячом и без усилий читают действия соперников.

Джо Уокер.

«Ювентус»: Маттиа Кальдара

В Турине до сих пор отмечают подписание Роналду, но и приезд 24-летнего итальянского защитника Кальдары тоже должен внушать оптимизм. Приобретенный более года назад, он провел минувший сезон на правах аренды в «Аталанте».

Кальдара может похвастаться набором тех качеств, которые болельщики «Ювентуса» так любят. Немногие игроки в его возрасте могут так же фантастически читать игру. Он отлично занимает позицию, силен в воздухе и спокоен под давлением.

«Ювентус», возможно, купил лучшего в мире форварда, но он также захватил одного из самых талантливых оборонительных игроков Италии.

Мина Рзуки.

Ален Халилович barcablaugranes.com

«Милан»: Ален Халилович

Лишенный больших денег на трансферы «Милан» прибудет на Международный кубок чемпионов с одним интригующим новичком — Аленом Халиловичем.

22-летний игрок постарается позитивно начать свои выступления за «россонери», тем более что ранее он провалился в «Барселоне».

Возможно, именно этот турнир даст ему толчок, который впечатлит Дженнаро Гаттузо перед стартом нового сезона.

Суми Пол.

«Интер»: Янн Карамо

Игрок молодежной сборной Франции в новом сезоне получил футболку с седьмым номером в «Интере». Спустя год после дебюта за основную команду под руководством Лучано Спалетти талантливый вингер, отыгравший 16 матчей в Серии А, кажется, понял, что пришло время из шоумена превратится в более командного игрока.

Два гола, забитые за десять минут в матче предсезонки против «Лугано» заставили экспертов в позитивном свете отзываться о нем. В новом сезоне француз может стать одним из главных открытий.

Бен Глэдуэлл.

«Рома»: Джастин Клюйверт

У Клюйверта много конкурентов в атаке, но будет интересно посмотреть, как нападающий шаг за шагом добивается прогресса после своего перехода из «Аякса» за 17,25 миллиона евро.

19-летний парень стал одним из самых обсуждаемых молодых игроков в Европе, появившись вместе с другими талантами, как его отец Патрик в 90-х годах.

В прошлом сезоне Клюйверт забил 10 голов в 30 матчах, действуя на позиции вингера. Эксперты отметили его умение контролировать мяч и уверенность. Посмотрим, сможет ли он превзойти отца, который в «Милане» провел довольно скудный сезон.

Терри Дейли.

«Бавария»: Ренату Саншеш

Международный кубок чемпионов — прекрасная возможность для забытого Саншеша завоевать доверие нового главного тренера Нико Ковача.

У Ковача есть незавидная задача, заключающаяся в том, чтобы возродить бывшего «Золотого мальчика», который в свое время под фанфары переходил из «Бенфики».

В краткосрочной перспективе предстоящий турнир дает португальцу идеальный шанс напомнить о своих талантах и застолбить за собой место в составе немецких чемпионов.

Марк Ловелл.

«Боруссия» Дортмунд: Джейдон Санчо

Любой, кто был очарован сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате мира в России, должен взглянуть на Джейдона Санчо, чтобы понять, что дальше англичане будут играть еще лучше.

18-летний вингер уже провел 12 матчей в Бундеслиге и готов совершить настоящий прорыв в новом сезоне.

Некоторые эксперты даже считают, что его потенциал выше, чем у вундеркинда из США Кристиана Пулишича.

Как бывший игрок академии «Манчестер Сити», в матчах против своего бывшего клуба и «Ливерпуля» Санчо способен доказать, что отъезд за границу способствует развитию даже английских футболистов.

Стефан Бучко.

Тимоти Веа sbnation.com

«Пари Сен-Жермен»: Тимоти Веа

Стремительное развитие игрока сборной США началось после того, как он дебютировал за первую команду в конце прошлого сезона.

18-летний игрок заявил о своем стремлении стать первым обладателем «Золотого мяча» из США, и, если это произойдет, предстоящий товарищеский турнир должен сыграть решающее значение в его прогрессе.

Ожидается, что новый главный тренер Томас Тухель сделает большой акцент на выпускниках молодежной академии «Пари Сен-Жермен», к которым в первую очередь относится и Веа.

Джонатан Джонсон.

«Лион»: Уссем Ауар

Ауаром уже интересуется «Барселона», которая видит в ловком полузащитнике потенциально самого сильного воспитанника академии «Лиона» со времен Карима Бензема, Хатема Бен Арфа и Набиля Фекира.

В то время как Фекир будет наслаждаться отдыхом после чемпионата мира, ожидается, что Ауар возьмет на себя все функции более опытного партнера по команде на Международном кубке чемпионов.

Уверенная игра 20-летнего футболиста в 27 матчах Лиги 1 прошлого сезона лишь доказывает, что он справится со своей задачей без особых проблем.

Иан Холиман.

«Бенфика»: Жоау Феликс

Атакующий полузащитник многими рассматриваются, как следующая большая звезда, вышедшая из знаменитой академии Сейшал. В детстве от него отказался «Порту», но вскоре он присоединился к «Бенфике», где и добился прогресса, доказав, что северяне допустили ошибку.

В прошлом сезоне Феликс забил шесть голов в 19 матчах за вторую команду «Бенфики», выступающую во втором дивизионе. Неплохо, учитывая, что в начале сезона ему было всего 17 лет. В этом же возрасте его вызвали в национальную команду U21.

Элегантное обращение с мячом, креативность и нацеленность на ворота заставляют сравнивать Феликса с Кака и Руем Коштой. По слухам, «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал» внимательно следят за его прогрессом.

Том Кундерт. 0