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    Пять вопросов по МКЧ: новый «Реал», свежий «Ливерпуль» и грустный Моуриньо

    Главные интриги Международного кубка чемпионов, в котором выступают топ-клубы Европы

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    Хулен Лопетеги
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    Кубок мира в России сместил фокус с клубного футбола на сборные, но в большинстве клубов сейчас проходит заключительный этап подготовки к новому сезону. На какие вопросы болельщики ждут ответа по итогам турнира — в материале Марка Огдена для ESPN.
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    Каким будет «Реал» после окончания эпохи Роналду и Зидана?

    У нового главного тренера Хулена Лопетеги есть месяц, чтобы подготовить команду к новому сезону после своего назначения и последующего увольнения из сборной Испании.

    Экс-тренеру «Порту» придется уже сейчас сыграть матчи с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом» и «Ромой» в Международном кубке чемпионов, а также смириться с продажей в «Юве» Криштиану Роналду.

    В любом случае, это невероятно сложный вызов для Лопетеги. Зидан покинул свой пост в июне, после трех подряд титулов в Лиге чемпионов, поэтому для нового главного тренера отсутствие четвертого трофея будет считаться провалом. Но ему надо сделать это уже без Роналду, 15 голов которого в прошлом розыгрыше ЛЧ стали решающими.

    Кем Лопетеги заменит Роналду? Будет ли Гарет Бэйл чаще появляться в основе? Будут ли мадридцы усиливать состав кем-то вроде Неймара или Эдена Азара? Кроме того, некоторые игроки «Реала» не успеют подготовиться к новому сезону из-за выступлений на Кубке мира.

    Что ждет дальше «Арсенал» без Арсена Венгера?

    Унаи Эмери
    arsenal.com

    Унаи Эмери — тренер, который заменил Венгера на «Эмирейтс». Специалиста ждут матчи против «Атлетико» и ПСЖ в Международном кубке чемпионов.

    Пер Мертезакер, Джек Уилшир и Санти Касорла покинули команду, а глубины коллективу призваны добавить Стефан Лихтштайнер, Бернд Лено, Сократис Папастатопулос и Лукас Торрейра.

    После двух подряд финишей в АПЛ за пределами топ-4 Венгер был вынужден уйти, а первостепенная задача Эмери — вернуть команду в Лигу чемпионов.

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    Фил Фоден — новая суперзвезда «Манчестер Сити»?

    Фил Фоден
    twitter.com/mancity

    18-летний полузащитник только недавно начал появляться в основе «Сити», а его уже называют будущим английского футбола и ярчайшим талантом всей Европы.

    Пока Пеп Гвардиола ограничивает игровое время парня, он всего пять раз вышел на замену в прошлом сезоне АПЛ. Сейчас у него есть возможность сыграть на МКЧ с «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией», чтобы показать себя и убедить Гвардиолу дать ему шанс в играл Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

    Фоден получил прозвище «Иньеста из Стокпорта», но пора реализовывать свой потенциал в полной мере, а для этого нужна игровая практика на высоком уровне. Это возможно в случае аренды, либо если Гвардиола решить сделать на него ставку после игр в США.

    Где окажутся «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуриньо?

    Жозе Моуриньо
    twitter.com/manutd

    Моуриньо несчастлив. Португалец привез в США команду, которая в большинстве своем замучана после чемпионата мира. «Особенный» уже назвал предсезонную подготовку «очень плохой». Единственный, по его словам, плюс — возможность для молодых игроков показать себя на фоне мастеров.

    Предсезонная подготовка может задать тон старту сезона, поэтому пока перспективы «Юнайтед» выглядят не лучшим образом.

    В прошлом сезоне манкунианцы остались без трофеев, отстав от «Манчестер Сити» на 19 очков, поэтому от команды ждут прорыва в этом сезоне. Но что покажет эта команда на МКЧ против «Милана», «Ливерпуля» и «Реала»?

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    • Моуриньо настаивает на том, что результат игр в США не слишком важен, так как в нем выступают далеко не все звезды. Тем не менее, к матчам уже готовятся Хуан Мата, Андер Эррера, Антонио Валенсия и Антони Марсьяль, а на следующей неделе прибудут Давид Де Хеа, Неманья Матич и новичок Фред. Проще говоря, уже сейчас тренер должен показать, что все идет по плану, а команда прогрессирует.

    Способен ли «Ливерпуль» выиграть АПЛ?

    Алисон — самый дорогой вратарь мира
    twitter.com/officialasroma

    «Красные» в прекрасной форме подходят к играм на МКЧ, так как Кубок мира был относительно благосклонен к клубу с точки зрения нагрузки на футболистов.

    Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум отдыхали, так как Нидерланды вовсе не выступали на мундиале, а новичок Наби Кейта пропускал турнир вместе со всей сборной Гвинеи. Садио Мане и Мохамед Салах покинули Россию уже после группового этапа. У главного тренера Юргена Клоппа будет возможность работать с большинством основным игроков.

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    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Реалу», но приоритетом для клуба и его болельщиков остается титул в АПЛ, отсутствие которого затянулось с далекого 1990 года.

    Летом команду усилили Кейта, Фабиньо и Шакири, а главной бомбой стал вратарь Алисон Бекер. Эти подписания однозначно сделали команду сильнее, а игры с «Боруссией», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» дадут возможность им быстрее адаптироваться.

    Положительный результат на турнире в США может означать, что это будет сезон «Ливерпуля». 0

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