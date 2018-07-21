Пять вопросов по МКЧ: новый «Реал», свежий «Ливерпуль» и грустный Моуриньо

Каким будет «Реал» после окончания эпохи Роналду и Зидана?

У нового главного тренера Хулена Лопетеги есть месяц, чтобы подготовить команду к новому сезону после своего назначения и последующего увольнения из сборной Испании.

Экс-тренеру «Порту» придется уже сейчас сыграть матчи с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом» и «Ромой» в Международном кубке чемпионов, а также смириться с продажей в «Юве» Криштиану Роналду.

В любом случае, это невероятно сложный вызов для Лопетеги. Зидан покинул свой пост в июне, после трех подряд титулов в Лиге чемпионов, поэтому для нового главного тренера отсутствие четвертого трофея будет считаться провалом. Но ему надо сделать это уже без Роналду, 15 голов которого в прошлом розыгрыше ЛЧ стали решающими.

Кем Лопетеги заменит Роналду? Будет ли Гарет Бэйл чаще появляться в основе? Будут ли мадридцы усиливать состав кем-то вроде Неймара или Эдена Азара? Кроме того, некоторые игроки «Реала» не успеют подготовиться к новому сезону из-за выступлений на Кубке мира.

Что ждет дальше «Арсенал» без Арсена Венгера?

Унаи Эмери arsenal.com

Унаи Эмери — тренер, который заменил Венгера на «Эмирейтс». Специалиста ждут матчи против «Атлетико» и ПСЖ в Международном кубке чемпионов.

Пер Мертезакер, Джек Уилшир и Санти Касорла покинули команду, а глубины коллективу призваны добавить Стефан Лихтштайнер, Бернд Лено, Сократис Папастатопулос и Лукас Торрейра.

После двух подряд финишей в АПЛ за пределами топ-4 Венгер был вынужден уйти, а первостепенная задача Эмери — вернуть команду в Лигу чемпионов.

Новый «Арсенал» может получиться более трудолюбивым, ведь Лихтштайнер, Папастатопулос и Торрейра внесут в команду необходимую долю упорства и менталистет победителей. Как впишутся в систему Эмери Месут Озил и Генрих Мхитарян? Оба — невероятно талантливые индивидуалисты, но как поместить в основной состав обоих? И захочет ли этого тренерский штаб?

Фил Фоден — новая суперзвезда «Манчестер Сити»?

Фил Фоден twitter.com/mancity

18-летний полузащитник только недавно начал появляться в основе «Сити», а его уже называют будущим английского футбола и ярчайшим талантом всей Европы.

Пока Пеп Гвардиола ограничивает игровое время парня, он всего пять раз вышел на замену в прошлом сезоне АПЛ. Сейчас у него есть возможность сыграть на МКЧ с «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией», чтобы показать себя и убедить Гвардиолу дать ему шанс в играл Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Фоден получил прозвище «Иньеста из Стокпорта», но пора реализовывать свой потенциал в полной мере, а для этого нужна игровая практика на высоком уровне. Это возможно в случае аренды, либо если Гвардиола решить сделать на него ставку после игр в США.

Где окажутся «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуриньо?

Жозе Моуриньо twitter.com/manutd

Моуриньо несчастлив. Португалец привез в США команду, которая в большинстве своем замучана после чемпионата мира. «Особенный» уже назвал предсезонную подготовку «очень плохой». Единственный, по его словам, плюс — возможность для молодых игроков показать себя на фоне мастеров.

Предсезонная подготовка может задать тон старту сезона, поэтому пока перспективы «Юнайтед» выглядят не лучшим образом.

В прошлом сезоне манкунианцы остались без трофеев, отстав от «Манчестер Сити» на 19 очков, поэтому от команды ждут прорыва в этом сезоне. Но что покажет эта команда на МКЧ против «Милана», «Ливерпуля» и «Реала»?

Моуриньо настаивает на том, что результат игр в США не слишком важен, так как в нем выступают далеко не все звезды. Тем не менее, к матчам уже готовятся Хуан Мата, Андер Эррера, Антонио Валенсия и Антони Марсьяль, а на следующей неделе прибудут Давид Де Хеа, Неманья Матич и новичок Фред. Проще говоря, уже сейчас тренер должен показать, что все идет по плану, а команда прогрессирует.

Способен ли «Ливерпуль» выиграть АПЛ?

Алисон — самый дорогой вратарь мира twitter.com/officialasroma

«Красные» в прекрасной форме подходят к играм на МКЧ, так как Кубок мира был относительно благосклонен к клубу с точки зрения нагрузки на футболистов.

Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум отдыхали, так как Нидерланды вовсе не выступали на мундиале, а новичок Наби Кейта пропускал турнир вместе со всей сборной Гвинеи. Садио Мане и Мохамед Салах покинули Россию уже после группового этапа. У главного тренера Юргена Клоппа будет возможность работать с большинством основным игроков.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Реалу», но приоритетом для клуба и его болельщиков остается титул в АПЛ, отсутствие которого затянулось с далекого 1990 года.

Летом команду усилили Кейта, Фабиньо и Шакири, а главной бомбой стал вратарь Алисон Бекер. Эти подписания однозначно сделали команду сильнее, а игры с «Боруссией», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» дадут возможность им быстрее адаптироваться.

Положительный результат на турнире в США может означать, что это будет сезон «Ливерпуля». 0