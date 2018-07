Лето, которое мы не забудем

Все когда-нибудь случается впервые. Вот и сборная Германии, не устояв перед «проклятием чемпионов», впервые в своей истории не вышла из группы, шокировав футбольную общественность.

И не то, чтобы игра команды при подготовке турнира и на чемпионате мира не намекала на такую возможность, но это ведь сборная Германии, вы же понимаете.

Все до самого конца были уверены, что немцы, пусть хромая, спотыкаясь и падая, но выползут в плей-офф.

Примерно так, как они вырвали единственную на турнире победу, в матче со Швецией, благодаря магическому радиоуправляемому стандарту имени Тони Крооса.

Тем более последним соперником была провалившая выступление на турнире и уже вылетевшая сборная Кореи. Вот только азиаты захотели громко хлопнуть дверью на прощанье, и этом им удалось, да еще и как.

Несмотря на контроль над мячом и территорией, сборная Германии не сумела подобрать ключей в воротам Чо Хён У.

А вот терпеливые корейцы сполна воспользовались отсутствием дисквалифицированного Джерома Боатенга и, забив два мяча в компенсированное время, отвесила немцам такой прощальный пинок, который будут в Германии вспоминать еще не один год.

Финальные матчи всегда запоминаются, но не всегда бывают зрелищными и увлекательными — уж слишком высоки ставки. К счастью, финал российского мундиаля к таким не относится.

Матч между Францией и Хорватией, в котором было забито шесть мячей, стал самым результативным финалом мундиаля с 1966 года, когда на старом «Уэмбли» Англия с таким же счетом 4:2 одолела Германию.

При этом, несмотря на счет, нельзя сказать, что игра шла с явным преимуществом французов и «в одну калитку». Хорваты бились до самого конца, как и в каждом матче этого турнира.

Балканские футболисты пропускали первыми во всех матчах плей-офф, и каждый раз им удавалось сравнивать счет. Победить удалось во всех матчах, кроме финала.

Вспоминая академичную игру французов в плей-офф, можно было опасаться, что после быстрого гола они закроются и будут удерживать преимущество. Может быть, таким и был изначальный план, но с ним не согласились хорваты.

Автогол в финале ЧМ мог бы выбить из колеи любого, но подопечные Златко Далича не смутившись, продолжили гнуть свою линию, в итоге сравняв счет. Не смутил хорватов и пенальти в свои ворота прямо перед перерывом.

Правда, когда во втором тайме Франция один за другим забила еще два мяча, казалось, что исход матча решен. Но Марио Манджукич и Уго Льорис вместе сумели реанимировать интригу в матче, соорудив самый курьезный гол мундиаля.

До конца матча хорваты держали в напряжении соперников и зрителей. И пусть в итоге чуда не случилось, но разочарования по этому поводу нет.

Победил сильнейший, а нам удалось посмотреть один из самых зрелищных матчей мундиаля.

Будем откровенны, в победу команды Станислава Черчесова над Испанией верили только самые отъявленные оптимисты.

Сумели выйти из группы, не опозорились — пора и честь знать. Такому сопернику как Испании проигрывать не зазорно, лишь бы не с разгромным счетом, как на Евро-2008.

К счастью, Испания уже не та, что в годы своего доминирования и побед на крупных турнирах, но даже такой соперник в плей-офф был очень и очень серьезен.

Но все в природе уравновешивается. И если топовые команды вроде Германии или Аргентины показали себя на турнире с худшей стороны, то сборная России сумела предстать лучшей версией себя из возможных.

Российские футболисты наконец обрели то, чего им так не хватало последние годы, например на Евро-2016 — готовность полностью выкладываться на поле, зубами выгрызать мячи и биться до последней секунды.

Особенно ярко это проявилось в моменте с совершенно нелепым автоголом, отправленным в наши ворота Игнашевичем уже в стартовом отрезке матча.

Вместо того, чтобы поплыть и безвольно развалиться, сборная России встряхнулась, злобно ощерилась, и пошла вперед, сравняв в итоге счет еще до перерыва.

И пусть, весь второй тайм и дополнительное время россияне лишь отбивались — делали они это слажено и самоотверженно.

И даже когда дело дошло до серии пенальти, и до четвертьфинала было рукой подать, поверить в чудо было все равно сложно.

В воротах Испании стоял Давид Де Хеа, голкипер «МЮ» и один из лучших вратарей мира. Вот только это был не его день, и не его турнир. Он не смог «сделать разницу» для своей команды.

А Игорь Акинфеев — смог, подарив 130-миллионной стране такой водоворот позитивных эмоций, о которых она не мечтала перед матчем.

Сборная Хорватии провела на турнире в России семь матчей, и лишь один из них был откровенно скучным — встрече с Данией в 1/8 финала.

Обменявшись быстрыми голами уже в первые пять минут, соперники оставшиеся 115 минут провели очень осторожно, создав количество моментов, которые можно пересчитать по пальцам руки неосторожного фрезеровщика.

Правда, одним из этих моментов стал пенальти в ворота сборной Дании на 116-й минуте. Казалось, судьба датчан решена, но не тут то было — голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель доказал, что он один из лучших вратарей АПЛ, отразив удар Луки Модрича.

Этот эпизод послужил тизером для полномасштабного зрелища, которое ожидало зрителей спустя какие-то пять минут — серии послематчевых пенальти, которая заставила забыть о скуке последних двух часов.

Голкиперы начали феерить с места в карьер — Даниэль Субашич показал, что отбивает одиннадцатиметровые не хуже Шмейхеля. «А ты вот так попробуй», — подумал Каспер и отразил удар Баделя ногой.

Затем игрокам удалось такие реализовать по паре ударов, нагнетая напряжение. Железное самообладание показал Лука Модрич, не забивший с «точки» по хочу матча, но снова подошедший к мячу и на этот раз переигравший Шмейхеля.

Затем вновь вступили в дело вратари, отразив еще по одному удару. На трибунах в ВИП-ложе нервно подпрыгивал на своем месте и бурно радовался удачным сейвам своего сына легендарный вратарь Петер Шмейхель.

Шоу тем временем достигло своей кульминации — Субашич отразил уже третий удар с точки, причем сделал это ногами, как и Шмейхель до него.

А вот Каспер исчерпал свой запас удачи на этот. Он тоже отразил три пенальти в этом матче, но лишь два из них были в послематчевой серии.

На четвертый подвиг его уже не хватило, удар Ивана Ракитича отправил Данию домой, а Субашич стал вторым голкипером в истории ЧМ, отразившим три удара в послематчевой серии.

До этого так же блеснул бразилец Рикарду в далеком 2006, в матче с Англией.

«Золотое поколение» Бельгии сумела проявить себя на российском чемпионате мира, уступив только победителю турнира и выиграв бронзовые медали. Но всего этого могло не быть.

Сборная Японии перед матчем с бельгийцами собрала в свой адрес немало негатива своим затягиванием времени в проигрываемом матче с Польшей: минимального поражения японцам хватало для выхода в 1/8 финала ЧМ благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у конкурентов.

Но, азиаты быстро заставили забыть болельщиков об этом недоразумении. Команда Роберто Мартинеса была явным фаворитом встречи и с первых минут начала доказывать это, осадив ворота «синих самураев».

Однако японцы грамотно оборонялись, не забывая отвечать контрвыпадами. Один из них на первых минутах второго тайма и принес успех. А всего четыре минуты спустя Такаси Инуи отличным дальним ударом удвоил преимущество Японии.

Перспективы очередного фаворита турнира на выход в четвертьфинал стали туманны, но затем японцы допустили ошибку, показав, что не являются «большой» командой.

Вместо того, чтобы спокойно обороняться, удерживая победный счет, «самураи», поймавшие куражи, продолжили атаковать, пытаясь довести дело до разгрома (и моменты у них были), а уже бельгийцы начали ловить соперника на контратаках.

К середине второго тайма Бельгия сумела сократить отставание благодаря сумасшедшему голу Вертонгена, а еще пять минут спустя вышедший на замену Маруан Феллайни сравнял счет.

Развязка этого матча получилась просто голливудской. Подача углового возле ворот Бельгии в компенсированное время, которая обернулась смертельной контратакой бельгийцев.

Пас на провалившего прошедший сезон Насера Шадли, вышедшего на замену при счете 0:2, который забил победный мяч, позволивший бельгийцам продолжить свой путь к медалям.

Этот матч получился самым ярким на турнире, и надолго останется в воспоминаниях тех, кто его видел.

Чемпионат мира — это не только голы, очки, сэйвы и счет на табло. Часто запоминается что-то мимолетное, смешное или грустное. Вот небольшая подборка.

Thank you for the memories, Russia 2018. 👏 pic.twitter.com/rakze0hqTi